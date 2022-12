Nem egyszerű feldobni a karácsonyi menüt, de igenis lehet különleges fogásokkal teríteni az asztalt. Ha kicsit szabadjára engedjük a fantáziánkat és szemfülesek vagyunk a bevásárlásnál, akkor olyat alkothatunk, amely egészségesebb és pénztárcabarátabb is lehet a hagyományos ünnepi ételeknél.

Magyarországon a többség a jól bevált ételek mellett dönt: a halételek, a kocsonya és a majonézes burgonyasaláta mellett a menüsorról nem hiányozhat a diós és mákos bejgli sem.

Ahhoz, hogy újdonsággal rukkoljunk ki, nem feltétlenül kell elvetni a hagyományokat sem. Ugyanis könnyen elkészíthetőek az ünnepi ételek úgy is, hogy az a vegán étrendhez passzoljon.

A hagyományos ebéd vagy vacsora nagy része tej-, tojás- és húsmentesen is megvalósítható. Már rengeteg leves, vegetáriánus főétel és édesség is rendelkezésre áll, nem csak a speciális étrendet követők számára.

Karácsonyi menük olcsón

A vegán ételek nemcsak a szokatlan alapanyagok miatt nem örvendenek nagy népszerűségnek, hanem sokakat megrémít az áruk is, pedig sokszor nem feltétlenül kerülnek többe a mentes alapanyagok. Ráadásul egyes esetekben még kedvezőbb áron is juthatunk ezekhez a termékekhez az ársapkás árucikkekhez képest.

Tavalyhoz képest idén jelentősen megemelkedett a karácsonyi menü oszlopos kellékének az ára is: míg egy évvel ezelőtt a pontyszelet kilója 2300-2600 forint körül mozgott, addig most akár 4000 forintot is kérhetnek érte a piacokon és a boltokban, vagyis

CSAKNEM a duplájára emelkedtek az árak AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTihez képest.

A drágulást a halpiacon főként a takarmányárak, szállítási költségek és elektromosáram-díjak megnövekedése okozta, a csökkenő haltermeléshez pedig hozzájárult az idei aszályos nyár is.

Jelentősebb összeg maradhat a pénztárcánkban, ha a halak és a húsok helyett más lehetőségeket veszünk fontolóra. Ha lemondunk a menüben a rántott halról, és azt tofuval, szejtánnal vagy esetleg zöldségekkel pótoljuk, ugyanis egy 300 grammos tofu vagy szejtánszelet már 1200 forintból is megvásárolható.

Mindezek mellett érezhetően olcsóbb ételt kapunk akkor is, ha a halászlé helyett sütőtökkrémlevest készítünk.

Extrém receptek

Elsőre hihetetlennek tűnhet, de bármilyen fogást és süteményt elkészíthetünk „mindentől mentes” módon. A zöldséges töltött rétes, a habcsók vagy a rétes sütéséhez nincs szükség különleges összetevőkre, csak néhány praktikára.

Például a habcsók tojás nélkül is könnyen elkészíthető, csak csicseriborsólé, porcukor és vaníliakivonat kell hozzá. Ugyanazzal az eljárással hasonló állagú és ízű habgombócokat alkothatunk, mint amilyet az eredeti recept által kaptunk volna.

A kókusz is tökéletes alapanyag lehet a karácsonyi sütemények elkészítéséhez. Egy kis kókusztejjel, vaníliaaromával, cukorral és csokival szinte teljesen ugyanolyan Bounty-szeleteket készíthetünk házilag, mint az eredeti, és mégsem a szokásos bejglin kell fanyalognunk az ünnepek alatt.

Jó hír az étteremben ünneplők számára

Habár világszerte egyre népszerűbbek a különböző étrendek, Magyarországon a nagy áttörés még várat magára a vegánság elterjedésében. Az éttermek és az üzletláncok többsége egyelőre nem lát kellő potenciált ahhoz, hogy megérje számukra a bőséges speciális kínálat, emiatt a vendéglátóegységek a kevés választék mellett többnyire drágábban árulják ezeket a termékeket, mint a szokványos ételeket.

Azonban a karácsonyi éttermi menük terén nem térnek el egymástól annyira az árak. Összevetve egy normál éttermi karácsonyi menüt és egy kimondottan vegán étterem ünnepi menüjét, egy főre számolva az éttermi ár nagyjából egyharmaddal olcsóbb lehet az állati alapanyagmentes fogások javára.

Egy átlagos étterem karácsonyi fogásai összesen 8890 forintra jönnek ki.

halászlé: 2000 forint

fogas rántva, majonézes krumplisalátával: 3490 forint

bejglirúd: 3400 forint

Míg egy vegán étterem ünnepi menüje csak 6450 forintba kerül.

sütőtökkrémleves: 1150 forint

rántott szejtán burgonyasalátával: 2350 forint

vegán bejgli: 2950 forint

Így ha változtatna a megszokott menüsoron, nemcsak egyedi, hanem még inkább pénztárcakímélő ételek is kerülhetnek a karácsonyi asztalra.

(Borítókép: Egy vegán, karácsonyi témájú főzőtanfolyam résztvevői fogyasztják a vacsorát 2013. december 11-én. Fotó: Britta Pedersen / picture alliance / Getty Images)