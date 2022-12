A gyerekeknél már csak a tőzsdecápák szeretik jobban a Mikulást

A Mikulás-rali az év végén tapasztalható részvénypiaci emelkedés beceneve, hivatalosan az utolsó öt decemberi és az első két januári kereskedési nap során évtizedek óta érzékelt – általában emelkedő – árfolyamokra utal. Sokan értik azonban rajta, részben az elnevezés miatt, a decemberi egész hónap növekedését is. Ezt nagyban segíti a befektetési alapok árfolyam-beállítása: az alapkezelői bónuszokat az év végi hozamokhoz kötik, így némi önérdek is szerepet játszik abban, hogy a nagyok az utolsó napokban inkább emelkedésre játszanak.

Ilyenkor short pozíciókból is kevesebbet nyitnak, ami nem feltétlenül csak a karácsonyi hangulatnak köszönhető, de az is szerepet játszhat benne, hogy mindenki készül az emelkedésre, ami így önbeteljesítő jóslattá válik.

Jöhet a Mikulás-rali

Az év végén valószínűleg a mostani szintnél is magasabb árakat láthatunk majd a tőzsdéken, úgy néz ki, hogy az amerikai és az európai jegybank vártnál nagyobb szigorát a múlt hét végén beárazták a befektetők

– közölte Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője.

A vártnál szigorúbb jegybanki politikákra utaló megjegyzéseket a piacok beárazták, az alapkezelőknél alkalmazott bónuszrendszer mellett az emelkedést az euró erősödése, a gázárak mérséklődése és – Magyarországon – az uniós pénzekről szóló megállapodás is támogathatja.

Az elmúlt napok hírei persze némileg az emelkedés ellen szólnak,

nemcsak az amerikai jegybank vezetői nyilatkoztak a várhatóan szigorúbb monetáris politikáról, hanem Christine Lagarde, az Európai Központi Bank vezetője is azt mondta, nem csupán a kamatemelés folytatására, de a mennyiségi csökkentés megkezdésére is számítani kell az infláció elleni küzdelemben. Ez ahhoz képest rossz hír, hogy a piacok úgy számoltak: a jövő évi inflációs csúcsok után lazíthatnak a jegybankok, a jövő évi első két negyedév gazdasági visszaesését enyhítve.

Orvosság az infláció ellen

Németországban 2023 egészére 0,5-0,6 százalékos GDP-csökkenést várnak az elemzők – az első két negyedév nagyobb zuhanását a második félév fellendülése kísérheti –, így a nagyobb monetáris szigor váratlanul érte a befektetőket. A piac azonban mintha túlesett volna az első sokkon a múlt héten, miközben azért a tőzsdéknek kedvez a jelenlegi környezet.

Egyrészt a megemelt kamatok ellenére még mindig a parketten érhetnek el infláció feletti hozamot a befektetők, szemben a kötvényekkel. Az alapkezelők az infláció miatt egyébként is lépéskényszerben vannak. Másrészt a nyugdíjpénztárak és a nyugdíj típusú megtakarítások utóbbi években tapasztalt terjedése új helyzetet is teremtett, hiszen minden hónapban érkezik olyan friss tőke a piacokra, amelynek hosszú távú befektetési célpontokat kell keresni. Erre pedig a tőzsde rendkívül alkalmas terep.

A dollár gyengülése fűti a Mikulás szánját

Az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint Európában a növekedést a közös valuta erősödése is támogatja: az öreg kontinens piacai egyébként is alulértékeltebbek, mint az amerikai börzék, továbbá a dollár várt gyengülése is kedvez az itteni befektetéseknek. Egyre keresettebbek lehetnek az európai befektetések, ami kedvez az uniós tőzsdéknek.

A feltörekvő piacokat a dollár gyengülése egyébként is segíti – az együtt jár a kockázatosabb befektetések iránti kereslet növekedésével.

Itt ráadásul az Nyugat-Európában tapasztaltnál is alulértékeltebbek a piacok P/E alapon, ami teret jelent a növekedésre. Ezenfelül, ahogy növekszik a kereslet a feltörekvő piaci befektetések iránt, úgy erősödnek az ottani valuták – ez pedig az adósságállomány törlesztésére van kedvező hatással, ami tovább csökkenti a kockázatokat. Így a feltörekvő piacok erősödése még kedvezőbb lehet, amit támogat az alacsonyabb gázár is – ismertette Baráth Tibor. Szerinte a magyar piacok számára ezenfelül is kedvező hatással lehet az uniós pénzekkel kapcsolatos megállapodás is, amely tovább erősíti a befektetői bizalmat.

