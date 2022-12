Erre számítson, ha most akar szilveszteri utazást tervezni

Az év legvégén már csak korlátozott számban lehet jegyet foglalni egzotikus utazásokra. Aki azonban megengedheti magának, az Egyiptomban, Dubajban vagy a Kanári-szigeteken is töltheti a szilvesztert, valamint az új esztendő első napjait a még rendelkezésre álló last minute megrendeléseknek köszönhetően. Igaz, az utolsó pillanatokban leadott foglalások esetén már igen komoly kompromisszumokat kell kötni a célországot, az időpontot és az árat illetően az utazási irodák munkatársainál.

Számos országba azonban már csak február végére–márciusra lehet utazást tervezni, ugyanis a korábbi időpontok mind beteltek. „Egyiptom mind tengerparti, mind kulturális látnivalók szempontjából kiemelten népszerű, sokak kedvenc úti célja. Keresettek továbbá: Dubaj, Dominika, Mexikó, Mauritius, a Maldív-szigetek és a Seychelle-szigetek” – nyilatkozta a Világgazdaságnak Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) szóvivője.

Mennyibe kerül egy-egy ilyen kiruccanás? Ez függ a helyszíntől, a pihenés időtartamától, a szállás kategóriájától, az ellátástól és a szolgáltatásoktól is. A szóvivő tájékoztatása szerint

15-25 százalékos emelkedés tapasztalható a szilveszteri utazási csomagok árában az előző évihez képest.

„Ennek oka korántsem az utazási irodák árképzésében, hanem a megemelkedett utazási, szállás- és egyéb szolgáltatási költségekben keresendő” – fogalmazott Bakó Balázs, aki kiemelte: a korábbi évek azonos időszakához képest magasabb repülőjegy- és szállásárakkal kell számolniuk a most utazóknak.

A repülőjegyek esetében akár 50-70 százalékos drágulással is szembesülhetnek az érdeklődők a 2021. decemberi–2022. januári időszakhoz képest.

Ennek oka az üzemanyagok és egyéb járulékos költségek globális emelkedése, valamint a repülőtéri kapacitások csökkenése.

Sokan inkább a havas hegyekbe vágynak

Ilyenkor az egész éves fáradalmakat kipihenni akaró magyar emberek körében természetesen nem csak az egzotikus helyszínek, utazások népszerűek. Sokan ugyanis inkább a síelést preferálják. A téli sportokat kedvelők körében felkapott úti cél Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, illetve Bosznia-Hercegovina hegyei is.

Bakó Balázs hozzátette:

idén inkább a közelebbi, 500 kilométeren belüli helyeket, és a rövidebb, négyéjszakás szállásfoglalásokat részesítik előnyben az érdeklődők.

A szóvivő megosztotta azt a felismerésüket is, hogy az elszabaduló infláció és a megemelkedő rezsiköltségek ellenére nem csökkent a kereslet a szilveszteri utazások után, és további más szórakozási lehetőségeket is keresnek az emberek. A december 31-ei színházi műsorok, operaházi előadások jegyeit nagyon gyorsan elkapkodták, és ugyanilyen népszerűek az újévi koncertek is. Ugyancsak keresettek még a műsoros éttermi vacsorák, a tematikus szilveszteri gálák és a kabarék, stand up-műsorok.

A hazai szállodák sem panaszkodhatnak az év végi forgalmat illetően, főleg a fővárosi hotelekbe érkezett sok foglalás, és az Airbnb-házigazdák is örülhetnek, mert sok-sok külföldi látogat Budapestre az év utolsó napján.

Kiadó házat is lehet még találni

Főként a baráti társaságokra, cégek munkatársaira jellemző, hogy szívesen kibérelnek családi házakat szilveszterre. Azonban ahogy fogynak a szabad helyek, úgy drágulnak a szálláslehetőségek.

Az egy-két éjszakára számított középár 150–350 ezer forint.

Nagy az érdeklődés a Balaton-parti házak után, ezekből még most is lehet találni kiadót, hiszen nagy a tó környéki vendégfogadói kapacitás. A fűtési költség, a meleg víz, a szauna vagy a dézsafürdő használata újraszámolást kíván a megváltozott rezsiszabályok miatt, de miután szabad árazás van, minden szállásadó olyan árat határozhat meg, ami neki megéri. A nagyobb fürdővárosok is népszerűek, ezeken a településeken az évbúcsúztató előtt, után, sőt közben is van lehetőség házon kívüli szervezett programokra.

