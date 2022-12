Kettesével szedi a lépcsőt a Fradi, kulcsszerepben a légiósok

Beérett a tudatos építkezés a Ferencvárosnál, amely sorozatban a negyedik szezonban szerepel valamely európai kupasorozat főtábláján, 19 év után pedig első magyar csapatként készülhet a tavaszi egyenes kiesés szakaszra. A jó szereplésnek természetesen pozitív anyagi vonzata is van, köszönhetően főként a légiósoknak – mutatott rá az Indexnek nyilatkozó sportközgazdász. Szabados Gábor szerint szerencsés csillagállás, hogy a Fradi, valamint a válogatott jó szereplése együtt emeli a magyar labdarúgás ázsióját, a honi futballisták azonban továbbra sem túl kelendők a játékospiacon.

Évek óta megfigyelhető tendencia, hogy a Ferencváros bevételének jelentős részét, megközelítőleg a felét az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA) származó pénzek adják

– mondta az Indexnek Szabados Gábor sportközgazdász. Ennek oka, hogy a Fradi számára ez már megszakítás nélkül a negyedik szezon, amikor valamely európai kupa főtábláján szerepel. 2019-ben a második számú sorozat, az Európa Liga (EL) csoportkörébe jutott be, majd egy évvel később a legrangosabb kiírás, a Bajnokok Ligája (BL) legjobb 32 együttese közé is beverekedte magát. A csoportban a Barcelonával, a Juventusszal, valamint a Dinamo Kijevvel találkozott. Az előző szezonban szintén az Európa Liga-csoportkör következett, ahogy a jelenleg futó szezonban is ez volt a helyzet. Idén azonban áttörést ért el a klub, és olyat vitt véghez, ami legutóbb 19 éve (2004-ben) a Debrecennek sikerült magyar klubként – megélte a kupatavaszt, köszönhetően annak, hogy csoportja élén végzett, megelőzve a francia Monacót, a török Trabzonsport, valamint a szerb Crvena zvezdát.

Mindez még nagyobb eredmény, ha összehasonlítjuk a négy csapat keretének értékét a mértékadó Transfermarkt segítségével. E szerint

a Monaco teljes kerete 345,20 millió,

a Trabzonsporé 145,70 millió,

míg a Crvena zvezdáé 59,40 millió eurót ért,

szemben a Ferencváros 40,55 millió eurójával.

Több mint hárommilliárd

A remek teljesítmény pedig jól fialt a klub számára. Az UEFA 3,63 millió eurót fizet az EL-csoportkörbe jutásért, továbbá az európai szövetség rangsora (UEFA-koefficiens, amely az UEFA-tagországok labdarúgó-válogatottjainak, illetve klubcsapatainak rendezett tornák rangsorolását és kiemelését meghatározó statisztikai adat) alapján további 924 ezer euróra jogosult. A csoportban szerzett minden egyes pontért 210 ezer euró jár (vagyis egy győzelem 630 ezer eurót ér). A Fradi 10 pontja így 2,1 millió eurót ért, további 1,1 millió euró pedig a csoportgyőzelemért járt. Utóbbinak köszönhetően a zöld-fehérek egyből a nyolcaddöntőbe jutottak, amiért az UEFA további 1,2 millió eurót utalt a klub számlájára.

Összesen tehát 8,95 millió eurót (3,63 milliárd forintot) keresett eddig a magyar együttes az Európa Liga 2022–2023-as kiírásában.

Amennyiben egy újabb kört abszolválva a negyeddöntőbe jutna a Fradi, az további 1,8 millió eurót érne számára (ami már a 2023-as pénzügyi eredményben mutatkozna meg).

Az FTC Labdarúgó Zrt. főbb pénzügyi mutatói (milliárd forint):

2020 2021 Nettó árbevétel 3,64 5,30 Egyéb bevételek 10,2 7,31 Igénybe vett szolgáltatások 1,94 2,55 Anyagi jellegű ráfordítások 2,17 2,80 Személyi jellegű ráfordítások 8,4 7,43 Üzemi eredmény 1,79 0,25 Saját tőke 2,75 3,02 Tőketartalék 4,88 4,88 Eredménytartalék –4,85 –3,23 Lekötött tartalék 1,07 1,07 Kötelezettségek 1,97 2,21 Adózott eredmény 1,62 0,27

Forrás: Igazságügyi Minisztérium

Szabados Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a jó szereplésnek nem csak az UEFA-tól származó pénzdíjaknak köszönhetően van pozitív hatása. A rangos európai összecsapások közönségcsalogatók, egy-egy ilyen mérkőzés telt házat jelent a klub számára, ami a jegyeladásokat is jelentősen megdobja. Továbbá a merchandisingbevételekre is pozitív hatással van – több mez, illetve a klub címerével és színeivel ellátott tárgy fogy a klub ajándékboltjából.

A Ferencváros éves bevétele meghaladja a tízmilliárd forintot, ami messze túlszárnyalja a többi magyar klubét – jegyezte meg a közgazdász. A Mol Fehérvárt leszámítva ez több, mint a másik tíz NB I-es klub bevételének összessége.

Állami infúzió nélkül alultápláltak lennének a magyar klubok

A magyar klubok közül messze a Ferencváros rendelkezik a legnagyobb piaci bevétellel, ám az Üllői úton is számos állami szponzor jelenik meg. Ezáltal az FTC-ről sem lehet elmondani, hogy teljes mértékben a piacról él, a többi magyar klubra pedig ez hatványozottan igaz. „Ez nem jelenti azt, hogy az állami pénzcsapok elzárása esetén ezek az egyesületek nem tudnának fennmaradni – különösen a Fradi esetében –, viszont a jelenleginél jóval visszafogottabb körülmények között működnének” – mutatott rá az állami források magyar labdarúgásra gyakorolt jelentős hatására a sportközgazdász.

Hazai és régiós szinten is magasabb polcon

A Ferencváros nemcsak gazdaságilag, hanem szakmai szempontból is jóval a többi magyar klub előtt jár. Ezt jól mutatja, hogy az elmúlt négy első osztályú bajnoki kiírást a Fradi nyerte, és a jelenlegi szezonban is utcahosszal vezeti a bajnokságot (8 ponttal előzi meg a második helyen álló Kecskemétet úgy, hogy két mérkőzéssel kevesebbet játszott).

Régiós szinten is magasabb polcra került a klub. A zöld-fehérek nem titkolt célja az volt, hogy felzárkózzanak a kelet-közép-európai régió élcsapatai közé.

Kijelenthető, hogy ez a cél teljesült, a Ferencváros ma már egyértelműen a régió élmezőnyébe tartozik. A környező országokat figyelembe véve a Fradin kívül nem sok együttes mondhatja el magáról – talán a cseh Slavia Praha vagy a horvát Dinamo Zagreb –, hogy rendszeresen valamely európai kupasorozat főtábláján szerepel, és nem csak turistaként

– jegyezte meg Szabados. Érdekesség, hogy az említett két együttessel találkozott az elmúlt években a Fradi, mindkettővel a Bajnokok Ligája selejtezőjében, és mindkét alkalommal a magyar bajnok jött ki győztesen a párharcból.

Vonzóbb célpont lett az Üllői út

A játékospiacon is vonzóbb lett a Fradi. Szabados Gábor kifejtette, hogy a magasabb játékerőt képviselő légiósok korábban magasabb fizetést kértek azért, hogy az Üllői útra igazoljanak, az utóbbi idők eredményeinek hatására azonban már kevesebb pénzért is hajlandók zöld-fehérbe öltözni, mivel a szakmai előrelépést tekintve perspektívát látnak a Fradiban.

A klub ázsiójának emelkedését mutatja az is, hogy míg néhány éve szinte csak lejárt szerződésű játékosokat tudott ingyen megszerezni az FTC, addig ma már akár több millió (két-hárommillió) eurót is fordíthat egy-egy labdarúgó megszerzésére.

Példaként említhető a horvát Stjepan Loncar, aki a Transfermarkt adatai szerint 2021 nyarán 2,5 millió euróért tette át székhelyét a HNK Rijekától a Ferencvároshoz, vagy épp a mali támadó, Adam Traoré, akiért kétmillió eurót szurkolt le a klub idén nyáron.

Ráadásul a jó eredmények hatására a klub játékosainak értéke is emelkedik, így egy esetleges értékesítésből is szép summa vándorolhat a klub számlájára. Példaként említhető a Tunéziával a nemrég véget ért világbajnokságon is szereplő Aissa Laidouni, akiért – ötszázezer eurós piaci értéke mellett – hatszázezer eurót fizetett 2020 augusztusában a Fradi a román Voluntarinak. A középpályás jelenlegi értéke négymillió euró, és sajtóhírek szerint van is érdeklődés iránta, ráadásul a topligának számító francia bajnokságból.

Laidouni távozása azonban közel sem biztos. Szabados Gábor ugyanis rámutatott: a Ferencváros eljutott arra a szintre, hogy nem cél mindenáron egy minőségi játékos eladása, még akkor sem, ha a vételárhoz viszonyítva jelentős hasznot realizálhatnak az értékesítésből.

Versenyképesség terén a Ferencváros évente két lépcsőfokot is feljebb lépett. Messze a magyar mezőny előtt jár, régiós szinten is meghatározó lett, és a minőségibb légiósok számára is vonzó célponttá vált

– összegezte a szakember.

A magyar futball is profitál

A Fradi jó szerepléséből a magyar labdarúgás is profitál, még annak ellenére is hogy a keret zömét légiósok teszik ki – mutatott rá Szabados. A kapuból Dibusz Dénes kirobbanthatatlan, a védelemben a szintén magyar válogatott Botka Endre alapembernek számít, ahogy a bal oldali védőként szereplő Pászka Lóránd, illetve a középpályás Vécsei Bálint is szerepet kap a mérkőzések többségén. Rajtuk kívül azonban szinte csak légiósok között oszlanak el a játékpercek.

A nemzetközi szinten is jegyzett eredmények a honi NB I-et is felértékelik. Ebben nemcsak a Fradi, de a magyar válogatott szereplése sem megkerülhető. A sportközgazdász szerint

szerencsés együttállás a magyar futball szempontjából, hogy a klub-, illetve a válogatottsikerek kéz a kézben járnak.

(A nemzeti csapat kijutott a legutóbbi két Európa-bajnokságra, valamint a második helyen végzett a Nemzetek Ligája elitjében csoportjában Olaszország mögött, megelőzve Németországot és Angliát.)

Ennek egyik pozitív hozadéka – ahogy fentebb már szó volt róla – a játékospiacon érhető tetten. Könnyebben tudnak jobb minőségű játékosokat igazolni a magyar klubok, de a nívósabb bajnokságokba történő eladás is könnyebben megy.

„Ahogy szokták mondani, egy szezon nem szezon, vagyis ezeket az eredményeket folyamatosan hozni kell ahhoz, hogy a pozitív hatások érezhetők legyenek. Nehéz felépíteni, de könnyű lerombolni az elért eredményeket” – jegyezte meg a szakértő.

Légiósok nélkül nem menne

Számos kritika éri a Fradit a légiósok magas száma miatt. A Transfermarkt oldalán fellelhető információk szerint az első csapat keretéhez tartozó 26 játékos között mindössze hét magyar található. Még rosszabb az arány ha, csak a mezőnyjátékosokat vesszük figyelembe – 23–4.

Aki hiányolja a magyar játékosokat a Fradiból, jogosan teszi, hiszen valóban kevesen vannak. Ki kell mondani azonban, hogy magyar futballistákkal nem tudott volna a Ferencváros ilyen eredményeket elérni, szükség van a minőségi légiósokra. Abban az esetben lehetne honi labdarúgókra alapozva hasonló szereplést felmutatni, amennyiben például Szoboszlai Dominik, Willi Orbán vagy Sallai Roland kergetné a labdát a Fradiban, a klub azonban őket nem tudná megfizetni. Az FTC vezetése is jobban örülne neki, ha minél több magyar lenne a pályán, de a futballban az eredmény a legfontosabb, ami a Fradi esetében jelenleg csak légiósokkal érhető el

– árnyalta a kritikus hangokat Szabados Gábor.

Feleannyit ér a magyar játékos

Bár a magyar futball megítélése javul, ezt nem követi a magyar futballistákról alkotott vélemény. Országimázs szempontjából a magyar labdarúgás még mindig a rangsor hátsó régiójában szerepel. „Ez azt jelenti, hogy egy hasonló képességű szerb játékosért akár kétszer annyit fizetnek, mint egy magyarért. A különbség pedig még nagyobb egy horvát vagy egy belga futballista esetében, nem beszélve egy brazilról. Emiatt az NB I-ben játszó légiósokat könnyebb értékesíteni” – hangsúlyozta a sportközgazdász.

Az NB I történetének tíz legnagyobb összegért értékesített játékosa:

Játékos Nemzetiség Honnan Hova Átigazolás összege (millió euró) Átigazolás időpontja Muhamed Besic bosnyák Ferencváros Everton (angol) 4,8 2004 Myrto Uzuni albán Ferencváros Granada (spanyol) 4 2021 Vancsa Zalán magyar MTK Lommel (belga) 3 2021 Németh Krisztián magyar MTK Liverpool (angol) 3 2007 Fernando Gorriarán uruguayi Ferencváros Santos Laguna (mexikói) 2,5 2019 Dzsudzsák Balázs magyar Debrecen PSV Eindhoven (holland) 2,5 2007 Somalia brazil Ferencváros Toulouse (francia) 2,4 2015 Gera Zoltán magyar Ferencváros West Bromwich Albion (angol) 2,25 2004 Balogh Norbert magyar Debrecen Palermo (olasz) 2,2 2015 Olekszandr Zubkov ukrán Ferencváros Sahtar Donyeck (ukrán) 2 2022

Forrás: Transfermarkt

Óriási előny az ekhós adózás

Szabados Gábor szerint míg korábban főleg az anyagiak miatt igazolt minőségi légiós Magyarországra, addig az utóbbi időben már a szakmai szempontok is előtérbe kerültek – a kereseti lehetőségek azonban továbbra is prioritást élveznek az NB I-be szerződés során.

A magyar klubok óriási versenyelőnyt élveznek régiós szinten, köszönhetően a hazai adózási rendszernek – hívta fel a figyelmet a közgazdász.

A sportegyesület dolgozóira egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) vonatkozik. Ennek köszönhetően pedig a minimálbér feletti részre 15 százalékos adókulcs vonatkozik, ami kiemelkedően alacsony európai összehasonlításban.

Ezt a Ferencváros tudja a legjobban kihasználni, mivel a hazai futballtápláléklánc csúcsán helyezkedik el

– világított rá Szabados Gábor. Hozzátette: a Fradi ennek az előnynek köszönhetően számos európai ország klubjaival – például az osztrákokkal – fel tudja venni a versenyt fizetésben, hiszen jóval kevesebb pénzből tudja ugyanazt a nettó bért biztosítani, ennek pedig óriási szerepe van abban, hogy ilyen minőségű légiósokat tud szerződtetni a magyar bajnok.

A témában a Ferencvárost is kerestük, ám cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)