Fogyasztóvédelmi kisokos: ezt tehetjük, ha nem tetszik a karácsonyi ajándék

Bőven akadnak olyan karácsonyi ajándékok, amelyek nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. Az Index ezért összegyűjtötte a tudnivalókat, hogy mit kell akkor tennünk, ha olyan dolog került a fa alá, amely nem tetszik, felesleges, vagy éppen a kibontáskor derül ki róla, hogy sérült.

Nem tetsző, nem jó méretű vagy nem megfelelő színű terméket nem kötelessége a jogszabályok szerint visszavennie a kereskedőknek hagyományos bolti vásárláskor, ezzel szemben online vásárlás esetén a fogyasztó élhet a 14 napos indoklás nélküli elállási jogával – osztotta meg az Indexszel Kispál Edit.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője azonban azt is megjegyezte, hogy a webshopok térhódítására válaszul a hagyományos bolti kereskedelemben is egyre inkább vállalják ezt, sok helyen a pénztárnál is ki van írva vagy a nyugtán szerepel, hogy hány napig vihető vissza a termék, amelynek teljesen újszerű állapotban kell lennie, semmilyen módosítás nem hajtható végre rajta, például nem lehet kivágni a cetlit a pulóverből.

Ez kizárólag a kereskedőn múlik, mégpedig, hogy tett-e bármilyen vállalást előzetesen, illetve, hogy vevőmegtartásból vagy bármilyen más indokból hajlandó-e kicserélni a terméket. Érdemes tudni, hogy ilyen esetekben nem térítik vissza a vételárat, amely általában levásárolható, vagyis másra cserélhető.

Online rendeléskor az elállási nyilatkozatot két héten belül el kell küldeni, ugyanakkor ez nem a megrendeléstől számítódik, hanem a termék kézhezvételétől indul a 14 nap.

Vissza kell juttatni a terméket a kereskedőhöz, akinek a teljes összeget vissza kell téríteni, amit kifizettünk (ez tartalmazza a hozzánk történő szállítási díjat is), és csak a visszaküldés költsége terheli a fogyasztót – fejtette ki.

Az indoklás nélküli elállásnál a jogszabály felsorol elég sok termékkört, amely során ezzel a joggal nem lehet élni:

a leggyakoribb ilyen, ha egy termék kifejezetten megrendelésre készül, például egyedi nyomat egy pólóra, bögrére saját fotó kérése, de ilyen lehet egy egyedi kérésre gyártott konyhabútor is,

olyan áruk is ide sorolhatók, amelyek kibontásával higiéniai okok léphetnek fel,

lezárt csomagolású termékek, pl. DVD, szoftver, videójáték.

Nem mindenre él a háromnapos szabály

Tévhit, hogy bolti vásárlás esetén bármit három napon belül vissza lehet vinni, mivel ez a gyakorlat már mintegy harminc éve nem él. Ezt minden bizonnyal keverik a három munkanapos szabállyal, azonban ez a kötelező jótállásos termékekre, tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik, viszont ebben az esetben valamilyen hibája kell lennie a terméknek. A bejelentést követően a kereskedő nem mondhatja azt, hogy tudná javítani a terméket, hanem ki kell cserélnie azt.

Kispál Edit szerint fontos tudni, hogy ez a háromnapos kötelezettség a vásárlástól számítódik. Javasolja mindenkinek, hogy a műszaki cikkek beszerzése esetén bontsa ki, próbálja ki a terméket, még akkor is, ha ajándéknak szánja. Így nemcsak attól a kellemetlenségtől kíméljük meg magunkat, hogy az ajándékunk sérült, hanem a kereskedővel is gördülékenyebb lesz az ügyintézés.

Hibás, sérült termékek

Ha később derül ki, hogy kifogásolható állapotban van vagy használhatatlan a termék, akkor is élhetünk a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogainkkal, csak akkor az automatikus cserével nem számolhatunk. A készüléket a kereskedő elképzelhetően javításra veszi át. Garanciális ügy esetén első körben nem kaphatjuk vissza a vételárat, csak akkor lehet visszatérítésről vagy árleszállításról beszélni, ha a javítás nem jár sikerrel. Utóbbi esetben a visszaküldés díja sem a vásárlót terheli, mivel ez hibás teljesítéssel felmerülő költségnek minősül, amelyet a kereskedőnek kell állnia – mutatott rá a szóvivő.

Hibás teljesítéskor ugyanolyan termékre kell cserélni, ugyanolyan típusú és színűre.

Ebben az esetben a fogyasztót nem lehet arra kötelezni, hogy a visszatérítendő összeget levásárolja. Ha a panasz kezelése közben emelkedik a termék ára, akkor azért időközben nem kérhetnek többet a vásárlóktól, de a fogyasztó se kérhet vissza pénzt, ha időközben olcsóbbá válik a termék. Ha nem tudnak a cseréről gondoskodni, akkor az eredeti vételárat kell visszakapniuk a vásárlóknak.

Nyugta nélkül nincs mit tenni

A garanciális ügyintézéshez elengedhetetlen a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla. Valamelyest megöli az ünnep hangulatát, de a szóvivő javasolja, hogy a vásárló minden esetben őrizze meg a nyugtát, mivel anélkül nem bizonyítható a termék vásárlása egy esetleges reklamálás esetén.

Online vásárláskor érdemes megtartani az eredeti csomagolást, amely jelentősen megkönnyíti a dolgunkat, ha vissza kell küldenünk a terméket.

A panasszal ahhoz a kereskedőhöz kell fordulni, akitől a vásárlás történt. Célszerű, ha a vásárló magával viszi a hibás árut. Karácsony előtt sokan vásárolnak piacon, vásárokban vagy akár az áruházláncokban kitelepült árusoktól, tőlük is el kell venni a nyugtát, amely tartalmazza a cég nevét, székhelyét, ahová panasszal fordulhatunk levélben és a termék eljuttatásával.

A méretükből tömegközlekedésen nem szállítható vagy beépített termékeket nem kell visszavinni a kereskedőhöz, azokat a helyszínen kell a javítószolgálatnak megjavítani, vagy ha nem tudja, akkor cserélni. A hibáról a kereskedőnek jegyzőkönyvet kell felvennie, amiből egy példányt a bejelentőnek is át kell adni. A kereskedő nem minden esetben dönt azonnal arról, hogy hibás-e az adott termék, pár napra szükségük van szakvélemény beszerzésére a hiba feltárásához. Tehát, hogy anyag vagy gyártási probléma áll a háttérben vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából adódik-e a panasz.

A kereskedőnek szintén jogszabály szerint törekednie kell arra, hogy a termék kijavítása vagy kicserélése 15 napon belül megtörténjen. A kötelező jótállásos termékeknél – a tartós fogyasztási, műszaki cikkeknél – pedig úgy rendelkezik, hogy ha 30 napon belül nem sikerül orvosolni a problémát, akkor át kell térni a következő lépésre, ugyanakkor itt is akadnak kivételek, például az autó meghibásodása. Amennyiben a határidőkig nem születik érdemi eredmény vagy a kereskedő elutasítja a reklamációt, akkor egyedi jogvitával a békéltető testülethez lehet fordulni, és eljárást indítani. Ha pedig fel se vették a panaszt, nem készült jegyzőkönyv, a vásárlók könyvébe írt panaszra sem érkezik válasz, akkor érdemes a fogyasztóvédelmi hatóságot keresni.

Akciókkal folytatódik az ajándékozási őrület

A karácsonyi ajándékozást követően újabb roham indul a boltokba: vannak, akik ajándékot váltanának vissza, de sokan vannak abban a hitben, hogy az ünnepet követően már akciósan szerezhetik be a kívánt termékeket, így kivárnak. Magyarországon az árleszállításra szigorú szabályok vonatkoznak, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, a megszegésük esetén komoly szankcióra lehet számítani: akkor nevezhető valami akciónak, ha az azt megelőző 30 napban ismert értékénél alacsonyabb árat jelöl meg az értékesítő.

Attól, hogy még villog a fejünkben az akciós lámpa, nem biztos, hogy azonnal meg kell venni. Érdemes ár-összehasonlító oldalakon ellenőrizni, hogy valóban kedvezményes árral van-e dolgunk.

Az akciós termékekre ugyanúgy vonatkoznak a jótállási, szavatossági szabályok. Ezalól egyetlen kivétel van: ha kifejezett hiba miatt akciózzák a terméket, akkor amiatt a későbbiekben nem reklamálhat a vásárló.

(Borítókép: Joe Raedle / Getty Images)