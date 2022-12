Jelentősen emelkedhet Orbán Viktor fizetése jövőre

Inflációkövető fizetéssel számolhatnak jövőre a parlamenti képviselők. A legjobban Orbán Viktor jár, de Kövér László, valamint azok a miniszterek sem panaszkodhatnak, akik egyben képviselők is.

Legalább 230 ezer forint fizetésemelésre számíthatnak jövőre a parlamenti képviselők, amennyiben – az előrejelzések szerint – 2022-ben valóban 17,7 százalékkal nőnek a keresetek.

Az emelkedő képviselői fizetések annak köszönhetőek, hogy négy éve a parlament elfogadta a törvénymódosítást, amely az előző évi átlagbér háromszorosában határozta meg a parlamenti képviselők fizetését.

Ennek értelmében a politikusi juttatások automatikusan emelkednek – vagy csökkennek – annak alapján, hogy az előző évben miként alakultak a keresetek nemzetgazdasági szinten.

A statisztikai előrejelzéseket alapul véve

AZ IDEI 1,316 millió FORINTOS KÉPVISELŐI ALAPBÉR 2023 MÁRCIUSÁTÓL KÖRÜLBELÜL BRUTTÓ 1,549 millió FORINTRA NŐ.

Orbán Viktor járhat a legjobban

A legjobban Orbán Viktor járhat – írja az RTL. A kormányfő fizetése a mostani 4,87 millió forintról bruttó 5,727 millió forintra nőhet, ami bruttó 857 ezer forintos fizetésemelésnek felelne meg. Összehasonlításképpen: januártól az átlagos nyugdíj összege 27 ezer forinttal 207 ezer forintra nő, míg a bruttó minimálbér 32 ezer forinttal 232 ezer forintra emelkedik.

Az átlagnyugdíjhoz képest tehát több mint harmincszoros az emelkedés, míg a minimálbérhez képest több mint huszonötszörös

– jegyzi meg a portál.

Kövér László házelnök tiszteletdíja pedig csaknem 4,2 millió forintra nőne a mostani 3,5 millió forintról, azaz esetében körülbelül 700 ezer forinttal lenne magasabb a bruttó bér.

Novák Katalin fizetése Kövér Lászlóét követi le. A köztársasági elnök a házelnök fizetésének 1,1-szeresét, azaz nagyjából bruttó 4,6 millió forintot vihet majd haza. Ez 700 ezer forinttal magasabb összeg a jelenlegihez képest.

A miniszter–képviselő jó párosítás

A miniszterek is több mindent apríthatnak majd a tejbe. A tárcavezetők fizetését nem rögzítették jogszabályban, bérükről a kormányfő dönt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, Orbán Viktor 2018 óta az átlagbér hatszorosában határozza meg a miniszterek fizetését, így ha jövőre is tartja magát ehhez, akkor minden tárcavezető nagyjából 3,1 millió forintos fizetést kaphat, mintegy 460 ezer forinttal többet, mint eddig – írják.

Ha a miniszter egyben képviselő is, akkor jár neki a képviselői alapbér is, ebben az esetben a márciusi fizetésnövekedés elérheti a 700 ezer forintot is.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Papajcsik Péter / Index)