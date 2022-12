Durván drága az álommunka, de ilyen kilátás garantáltan egyik irodából sincs

Nagyon mélyen a zsebébe kell annak nyúlnia, aki gyerekkori álmát szeretné megvalósítani. A nyugat-európai országokhoz képest ugyan jóval kedvezőbb áron juthatunk Magyarországon kereskedelmipilóta-szakszolgálati engedélyhez, azonban még így is körülbelül egy budapesti garzonlakás árával kell számolnia annak, aki a felhők fölé vágyik. Az álommunkákról faggatóztunk a Wizz Air budapesti képzési központjában.

Sokan bele sem gondolnak abba, hogy a repülés, mint foglalkozás elérhető lehet, pedig hosszútávú karrierlehetőséget is rejt magában – ismertette Zsarnay Zsófia, a Wizz Air kadét programokért felelős vezetője, aki hozzátette, hogy míg Nyugat-Európában a kereskedelmi célú pilótaképzés 100-140 ezer euróba kerül, addig Kelet-Európában a képzés díja egy budapesti használt garzonlakás ára körüli 60 ezer eurótól indul.

Nulláról két év alatt bárki lehet Airbus 320-as pilóta

A Wizz Air kadét programjához már 14 ezer euró is elég, hiszen a többit a légitársaság előfinanszírozza. Ehhez szükség van a kadét szándékára is, hogy a későbbiekben a légitársaságnál dolgozik majd, és a béréből visszafizeti a tandíjat.

Nem sok olyan légitársaság van a piacon, amely lehetőséget ad arra, hogy egy frissen végzett pilóta légiközlekedésben szerzett repülési tapasztalat nélkül állást kapjon.

A versenyképes fizetésből adódóan sokan tekintek erre a lehetőségre befektetésként, azonban ezt nem szeretjük, mert ez sokkal több annál

– nyomatékosította Rozgonyi László, a Wizz Air pilótaképző iskola fő oktatója.

Országonként eltérő a pályakezdők fizetése (a helyi árszínvonalnak megfelelően), azonban a képzés másfél-két éven belül bőven megtérül. A pilótáknak van egy alapfizetése, a bér 60 százaléka, amelyet akkor is megkapnak, ha az adott hónapban nem repülnek, ezen felül számítanak a megtett kilométerek és a landolások száma is. A pilóták, különösen, ha elérik a kapitányi rangot, a többszörösét képesek megkeresni a multiknál kínált állásokhoz képest, és lássuk be, ilyen kilátása egyik irodának sincs. A nagy ambícióval rendelkezők oktathatnak, sőt menedzseri babérokra is törhetnek.

Nagyon számít a pénz, de nem minden

A felvétel azonban még nem garancia, sok ellenőrzőponton kell a későbbiek folyamán is megfelelni. A Wizz Air más európai képzésekhez képest nem árul zsákbamacskát, így már a kiválasztási folyamat során kiderül, hogy valakiből lehet-e közforgalmú pilóta.

A pénz nem minden, szigorú felvételi eljárásban kell részt vennie annak, aki megvalósítaná az álmát és kereskedelmi repülőgép pilótája szeretne lenni. A kompetenciák mellett hangsúlyos a jelölt hozzáállása és motivációja, felmérik a mentális állapotát, amiből következtethetnek, hogyan tud majd a pilótafülkében megfelelni. A felelősség nagy, hiszen a kiképzett pilótától a jövőben akár 240 utas sorsa függhet – szögezte le Zsarnay Zsófia.

Minden feltételnek meg kell felelni, nem elég az álom, a motiváció és a pénz.

A Wizz Air nem ír elő diplomát, így aki pilóta szeretne náluk lenni, annak elég érettségivel rendelkeznie. Nyelvvizsgát ugyan nem kérnek, de az erős középfokú angolt megkövetelik, amelyet felmérnek, és már a pályaalkalmassági tesztet is angolul kell kitölteni, valamint a képzés és a vizsgák is angolul zajlanak – folytatta.

Rozgonyi László, a Wizz Air pilótaképző iskola fő oktatója szerint sokan a tévhitek miatt nem jelentkeznek a programra. A kadétoknak ugyan első osztályú orvosi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelniük, de lehet szemüvegük vagy éppen lyukas/tömött foguk. A tökéletes éleslátás csak a vadászpilótáknál követelmény. Nem tévhit azonban, hogy matematikából és fizikából magabiztos tudás kell, hogy az ember felvételt tudjon nyerni és a képzést eredményesen tudja teljesíteni.

Garancia azonban még így sincs, hogy valakiből utasszállítógép pilótája lesz.

A toborzók egyedül azt biztosítják, hogy a legrátermettebb emberek kerüljenek oda. Az európai piacon a jelöltek 1-3 százaléka nem fejezi be a programot, a Wizz Airnél is hasonló a statisztika . A növendékek teljesítményéről két hetente kapnak jelentést, öt hónap után pedig komplexen nézik az előremenetelt, és a vizsgarepüléseket is sikeresen kell abszolválniuk. A kadét által befizetett 14 ezer euró lényegében ezt az első öt hónap költségét fedezi, amelynek első egy-két hónapjában főleg elméleti tudást szereznek a tanulók. Ám a képzési program innen sem egyszerű, további 13 hónapnyi kemény munka vár a tanulókra, amelynek a költségét azonban már a Wizz Air finanszírozza.

A programból különböző okból kiesők lehetőséget kapnak arra, hogy a 14 ezer euróból magánpilóta-szakszolgálati engedélyt szerezzenek, ami arra jogosítja őket, hogy saját kedvtelésből repüljenek egyhajtóműves kisgépekkel. Sokan meg is állnak ezen a szinten, de akadnak olyanok is, akik máshol harcolnak tovább az álmukért.

Rozgonyi László, Zsarnay Zsófia, Szekeres Tünde és Tóvári Attila

Teljesen más, mint a gépjárművezetői engedély

Míg jogsival bármilyen autó vezethető, addig a repülőgépeknél teljesen más a helyzet. A filmekben talán sokaknak feltűnt, hogy a Boeingoknál ikonikus kormányt fognak a pilóták, addig az Airbus franciásan, kecsesen a botszerű ún. sidestick-kel operál. Ám nemcsak ez más, hanem a gépek elektronikájának, gombjainak és jelzőrendszereinek működését is el kell sajátítani.

A kadétprogramot elvégzők elsőként kereskedelmi pilóta-szakszolgálati engedélyt szereznek, azonban ez még kevés ahhoz, hogy kereskedelmi gépet vezethessenek.

Itt is akadnak bőven csavarok: a class rating megszerzésével egy adott “családba tartozó” gép összes típusára adnak licenszet, például az egy belső égésű motorral rendelkező repülőgépek családja. Ezen belül több típust is vezethet, pl. Piper Pa28-at vagy Diamond DA-40-et. Ezzel szemben type rating, azaz típusképzés szükséges a komplex repülőgépekre, például az Airbusokra vagy Boeingokra is.

Nem szerencsés magánúton egy konkrét Airbus típusra képződni, mivel nem biztos, hogy talál majd a pilóta olyan társaságot, ahol azzal repülnek, így ez az összeg nagy eséllyel megy a süllyesztőbe, mivel a típusképzések külön-külön nagyon sokba kerülnek – világított rá Rozgonyi László, a Wizz Air pilótaképző iskola fő oktatója.

Maxon pörög a 8,5 millió eurós szimulátor

Napjainkban is először kisrepülőn gyakorolnak a kadétok, akik később Airbus A320-as szimulátorokon „edzenek”. Ebből a Wizz Air világszínvonalú képzési központjában egy rögzített és három mozgó található. A központ átadásakor két darabot állítottak a képzés szolgálatába, azonban két éven belül szükség lett az újabb 8,5 millió eurót érő eszköz beszerzésére is, hogy tartani tudják a vállalat ambiciózus növekedési üteméhez szükséges képzési számot. Az élethű élményt nyújtó szimulátorok, ha nem is 0-24-ben mennek, de hajnali fél 4-nél korábban nem kerülnek alvó üzemmódba.

A maximális kihasználtság az energiaszámlákon is meglátszik ám

– mutatott rá ezeknek az összegeknek a teljesítését jóváhagyó Tóvári Attila, a Wizz Air pilótaképző iskolájának oktatásért felelős vezetője.

Bárkiből nem lehet ám stewardess sem

A légiutas-kísérőkre vonatkozó elvárások kevésbé szigorúak, a felvételijük egy nap és a tréning is rövidebb, 5-6 hét – közölte a Wizz Air légiutas-kísérő alapképzésért felelős vezetője, aki részletezte, a pozitív hozzáállás mellett sokat számít a csapatban való dolgozás képessége, a kiváló angol nyelvismeret, a rugalmasság és a konfliktuskezelés is. Az idei üzleti évben a Wizz várhatóan több, mint 50 millió embert fog szállítani, így sokfajta emberrel találkoznak a légiutas-kísérők, akiket mind tudni kell kezelni.

Megtudtuk, hogy a képzés része az önvédelmi oktatás, és azt is, hogy még véletlenül se szorongassuk meg az utaskísérők karját, mert hirtelen lekötözve találhatjuk magunkat. Ha heves indulataink miatt kell korábban leszállnia a gépnek, akkor horribilis összegeket is kaphatunk a nyakunkba.

Mint az ábra is mutatja, bár a Wizz-nél nagy hangsúlyt fektetnek az utaskiszolgálásra a képzés során, a légiutas-kísérőket mégsem elsősorban az italok és snackek felszolgálására képezik ki. Ráadásul hosszú út vezet ahhoz, hogy valaki egyáltalán megkezdhesse a tréninget.

Tévhit, hogy alacsony hölgyet nem képeznek ki, ha megfelel a szigorú feltételeknek, akkor nagyon is van esélye.

Az viszont, hogy tudni kell úszni, nem holmi városi legenda, a Wizz Air az utaskísérőktől és a pilótáktól is megköveteli, hogy ne féljenek a víztől és jó úszók legyenek, akik vész esetén nem riadnak vissza attól, hogy segítsék a mentőalakulatok munkáját. A kiképzésen felül a tudást időszakos frissítő tréningeken, vizsgákon is ellenőrzik, amelyekre a kimondottan erre a célra átalakított Airbus A320-ason készítik fel a kollégákat. A kabin szimulátorban naponta 20, de akár 80 ember is megfordulhat, akik a nem várt eseteket modellezve gyakorolhatnak.

Nekünk minden nap úgy kell felszállnunk, hogy a legrosszabbra készülünk. Ezt mondjuk, de ez a pilóták fejében is ott van. A biztonság mindenek előtt van, és előírásban rögzítik, hogy az utasok számának arányában mennyien alkossák a személyzetet.

Nagy súlyt kaphatnak nyakukba a vészkijárat mellett ülők

Sok légitársaság meghatározza azt is, hogy ki ülhet vészkijárat mellé, a légiutas-kísérők ítélik meg, hogy kik foglalhatnak ezeken az üléseken helyet, így például akik nem tudnak nekik egy esetleges vészhelyzet esetén segíteni, azok kiszorulnak ebből a körből (kiskorúak, mozgáskorlátozottak, várandósok, vakvezető kutyával közlekedők).

A nagy lábtér miatt sokan szívesen foglalnak extra díjért ülőhelyet a vészkijárat mellé, azonban nem árt, ha tudják, hogy nem minden a kényelem.

Saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy az Airbus Neo-k vészkijáratát az automata rendszernek könnyen ki lehet nyitni, azonban egyes forgalomban lévő gépeké csak manuálisan nyitható a mintegy 15 kilogrammos ajtó kiemelésével.

Bemutatták nekünk a kifejezetten tűzoltás gyakorlására készült konténerüket is. A speciálisan kialakított konténerben a személyzet különböző fajta, és a repülőgép különböző részeiben esetlegesen keletkező tűz eloltását tanulja meg és gyakorolja be. Tehát minden eshetőségre felkészítik a személyzetet, hogy az emberek minden körülmények közt nyugodtan és biztonságban utazhassanak.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)