Montenegróban vásárolt 5G-mobilfrekvenciákat a 4iG

A 4iG montenegrói leányvállalata, a One Crna Gora egy spektrumaukción szerezte meg a szükséges frekvenciákat a széles körű és biztonságos 5G-szolgáltatásához, így most egész Montenegrót el tudja látni a szolgáltatással.

A legfontosabbnak azt tekintik, hogy mindenki számára elérhető és hatékony 5G-s internetet tudjanak biztosítani a városokban és az ország turisztikai területein – közölte a cég. A fejlesztéseknek köszönhetően azonban az ország iparában is fellendülés várható.

Az Elektronikus Hírközlési és Postai Ügynökség (EKIP) által szervezett aukción a One Crna Gora 15 évre szerzett rádiófrekvenciát a 700 megahertzes és a 3600 megahertzes sávban. A további stratégiai fejlesztésekhez a társaság csaknem hárommillió eurós forrásban részesült – olvasható a cég közleményében.

Az 5G-spektrumlicencek megszerzése Montenegróban újabb fontos lépés a régió infrastruktúrájában történő további beruházások felé. Elkötelezettek vagyunk az 5G-hálózat fejlesztése mellett Montenegróban és a nyugat-balkáni régióban

– nyilatkozta Fekete Péter, a 4iG-csoport vezérigazgatója. 2021-ben a One Crna Gora volt az egyetlen olyan szolgáltató, amelyik a szintén 5G-orientált 2600 megahertzes TDD-sávba fektetett be.

Az új vételnek köszönhetően a One Crna Gora sikeresen megszerezte a 2×10 megahertzet a 700 megahertzes sávban: ennek köszönhető a jobb földrajzi lefedettség, valamint a 3600 megahertzes spektrumon a 120 megahertz, amely pedig a nagy adatforgalmi kapacitásért felel.

A következő napokban az EKIP-hez további 20 megahertz kérelmet nyújtanak be a 3600 megahertzes sávban, amire a társaság egyedi jogosultsággal rendelkezik. A cég közleménye szerint a tavaly és az idén megszerzett 5G-s spektrumerőforrások ötvözésével a One Crna Gora biztonságos hálózatot tud kialakítani, ami a legmagasabb felhasználói elvárásokat is képes teljesíteni az adatátvitel sebesség és mennyiség tekintetében.

A spektrumlicencekbe való befektetés és fejlesztéseink befejezése után minőségi 5G-terveket tudunk biztosítani a fogyasztók, az adminisztráció és a vállalkozások számára. Továbbra is arra törekszünk, hogy felgyorsítsuk a digitális átalakulást, magasabb szintű intelligens megoldásokat dolgozzunk ki, ami végső soron a digitalizáció új fejezetét erősíti Montenegróban

– mondta a One Crna Gora vezérigazgatója, Branko Mitrovics.