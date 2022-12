A spanyolok meglépték, amiről a magyar kormány még csak hallani sem akar

A bejelentések egy új, összesen tízmilliárd euró (nagyjából négyezer milliárd forint) értékű intézkedéssorozat részét képezik. Ezzel 45 milliárd euróra (nagyjából húszezer milliárd forintra) emelkedett a spanyol kormány által idén hozott intézkedések teljes összege, amelyekkel az infláció robbanásszerű növekedését próbálják megfékezni – közölte Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az év utolsó, keddi sajtótájékoztatóján.

Magyarországon ugyanabban a hónapban 22,5 százalékkal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest, az élelmiszerek esetében pedig 43,8 százalékkal. A teljesség kedvéért: a magyar lakosságnak továbbra is hatósági áron van biztosítva a kristálycukor, a búzafinomliszt (BL 55), a finomított napraforgó-étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, a csirke far-hát, a csirkehát, a csirkefar, a csirkeszárnyvég, az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalék zsírtartalmú tehéntej, a tyúktojás, valamint az étkezési burgonya az újburgonya kivételével.

Fontos azt is kiemelni, hogy Spanyolország energetikai kitettsége jóval alacsonyabb Oroszország felé, mint Magyarországnak. Tehát a spanyolok helyzete teljesen más geopolitikailag és a lehetőségek terén is.

A spanyol miniszterelnök a Le Monde beszámolója szerint úgy fogalmazott, hogy

Ahol nem törlik el a forgalmi adót, ott is csökkentést hajtanak végre: az olaj és a tésztafélék áfája tíz százalékról öt százalékra csökken.

Magyarországon más a helyzet

„Nem lesz áfacsökkentés” – jelentette be legutóbb múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök, amikor azt is ismertette, hogy kiterjeszthetik a fiatalok szja-mentességét. Ezt a kormány korábban többször is egyértelművé tette. Gazdaságpolitikai felfogásától egy teljes körű, forgalomtípusú adócsökkentés teljesen idegen és váratlan lenne.