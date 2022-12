Több posta is újra kinyit januártól

A Magyar Posta még október végén döntött arról, hogy az energiaárak drasztikus drágulása miatt országszerte szünetelteti több posta működését, ami számos kistelepülésen megnehezítette a lakosság életét.

Mint arról beszámoltunk, Budapesten 35 postát zártak be az energiaválság miatt. Őrsi Gergely II. kerületi polgármester egyedi bélyegekkel tiltakozik a posták bezárása ellen, sőt a számlákat is kifizetné a cég helyett, ha nem zárnak be a fiókok a 366 bezárt posta között.

Egyeztettek az önkormányzatok vezetőivel

Az Európát sújtó szankciós energiaválság miatt ugyanis egyre több ország és egyre több vállalat vezetett be rendkívüli takarékossági intézkedéseket, és ez alól a posta sem jelentett kivételt.

A Magyar Posta az MTI szerint közölte, számára kiemelt feladat a lakosság részére a legmagasabb minőségű postai szolgáltatások nyújtása, ezért a bejelentést követően a társaság új vezetése az érintett önkormányzatok vezetőivel az elmúlt időszakban konstruktív tárgyalásokat folytatott számos jelenleg szünetelő posta mielőbbi újranyitásáról.

Tájékoztatásuk szerint a megbeszéléseken a települések polgármestereivel részletes megállapodás született arról, hogy a Magyar Postát is érintő radikális energiaköltség-növekedést – a vállalat belső, valamint más területeit is érintő hatékonyságnövelésén túl – hogyan és milyen módon tudják közösen kezelni az egyes szünetelő posták vonatkozásában.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)