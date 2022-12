Gáz helyett a fékre lépett az autópiac 2022-ben

A februárban kirobbant orosz–ukrán háború és az azzal járó gazdasági válság minden iparágon, így az autóiparon is mély nyomot hagyott. Ennek ellenére 2022-ben mindössze apró festékhibák jelentek meg az autóipar vásznán – mondta Knezsik István.

Ezeket leszámítva 2022 egy pozitív képet mutat, akár a gyártást, akár az értékesítést nézzük. A forgalomban 10 százalék körüli visszaesés tapasztalható, ami persze nem ideális, de messze van attól, hogy jelzőrakétákat lőjünk az égbe

– tette hozzá az MGE, valamint az AN elnöke.

A Datahouse adatai azt mutatják, hogy elfogyni látszanak a vevők a használt autók piacáról. Az idei évben tízezer alá eshet a Magyarországra behozott autók száma az előző évi mennyiséghez képest.

„Természetesen van gond, beszélhetünk arról, hogy visszaesett a magyar autópiac – hiszen a számok is ezt mutatják –, de korántsem beszélhetünk drámai helyzetről. 10 százalékon belüli piaci mozgás nem jelent nagy problémát” – erősítette meg korábbi, szintén Indexnek mondott szavait az elnök.

Használt autók

Az Autós Nagykoalíció Index számára eljuttatott Datahouse-adatok szerint idén novemberben 9663 használt személygépkocsi került forgalomba, szemben a tavaly novemberi 11 963-mal, ami 19,2 százalékos visszaesés. Használt kishaszongépjárművek tekintetében 2022 novemberében 907 jármű került forgalomba, 220-szal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, ami 19,5 százalékos csökkenést jelent.

Jóval árnyaltabb azonban a kép, ha 2022 első tizenegy hónapját hasonlítjuk össze az előző év azonos időszakával. Eszerint 2022. január–novemberben 118 583 használt személygépjárművet állítottak forgalomba, szemben a 2021-es 121 976-tal, ami 2,8 százalékos visszaesés. Ugyanez a használt kishaszongépjárművek tekintetében 10 568 kontra 10 858, ami 2,7 százalékos csökkenésnek felel meg idén az előző év azonos időszakához képest.

Használt személygépjárművek, valamint kishaszongépjárművek forgalomba helyezése 2022-ben November 2022 2021 2020 Különbség 2022–2021 Különbség 2022–2020 Személygépjármű 9663 11 963 10 197 –2300 (–19,2 százalék) – 534 (–5,2 százalék) Kishaszongépjármű 907 1127 972 – 220 (–19,5 százalék) – 65 (–6,7 százalék) Január–november 2022 2021 2022 Különbség 2022–2021 Különbség 2022–2020 Személygépjármű 118 583 121 976 120 459 – 3393 (–2,8 százalék) – 1876 (1,6 százalék) Kishaszongépjármű 10 568 10 858 12 462 – 290 (–2,7 százalék) – 1894 (–15,2 százalék) Forrás: Datahouse

Új autók

Új autó tekintetében is visszaesés mutatkozik, ugyanakkor az látszik, hogy a megrendelések rövidebb idő alatt teljesülnek, vagyis a kiválasztott modellek hamarabb a vevők birtokába kerülnek – ez betudható az ellátási lánc helyreállításának is –, jegyezte meg Knezsik István. Sőt, ismét megjelentek a piacon az azonnal elvihető járművek. „Persze, amennyiben valaki saját igényeire szeretné szabni az autót, lehet, hogy várnia kell, attól függően, hogy milyen extrát kért.”

Idén novemberben 9500 új személygépkocsi került forgalomba, ami kettővel kevesebb, mint 2021 tizenegyedik hónapjában, vagyis elenyésző a változás. Más kép rajzolódik ki az új kishaszongépjárműveknél, amelyekből 1190 új autó került forgalomba idén novemberben, szemben az előző év novemberi 1673-mal, ami 28,9 százalékos csökkentést jelent.

Decemberben a Datahouse előrejelzése szerint 8330 új személygépjárművet helyeznek forgalomba, szemben az előző év azonos időszakában történő 8742-vel, ami 4,7 százalékos visszaesést jelent. Az új kishaszongépjárműveknél hangsúlyosabb a visszaesés. A decemberi becsült adatok 1490 forgalomba állítást jeleznek előre, ami 32,7 százalékkal kevesebb a 2021. decemberi 2213-hoz képest.

Éves bontásban már az új személyautóknál is csökkenés figyelhető meg.

2022. január–novemberben 103 525 autó került ki az utakra, szemben az előző év azonos időszakában mutatott 113 193-mal, ami 8,5 százalékos visszaesést jelent.

Az új kishaszongépjárműveknél a 2022 első tizenegy hónapjában forgalomba állított 16 401 jármű áll szemben az előző év azonos időszakában mért 20 770-nel, ami 21 százalékos mínuszt jelent.

Új személygépjárművek, valamint kishaszongépjárművek forgalomba helyezése 2022-ben November 2022 2021 2020 Különbség 2022–2021 Különbség 2022–2020 Személygépjármű 9500 9502 13 263 – 2 (0 százalék) – 3763 (–28,4 százalék) Kishaszongépjármű 1190 1673 2280 – 483 (–28,9 százalék) – 1090 (–47,8 százalék) Decemberi előrejelzés (a Datahouse becslése) 2022 2021 Különbség 2022–2021 Személygépjármű 8330 8742 – 412 (–4,7 százalék) Kishaszongépjármű 1490 2213 – 723 (–32,7 százalék) Január–november 2022 2021 2020 Különbség 2022–2021 Különbség 2022–2020 Személygépjármű 103 525 113 193 115 317 –9668 (–8,5 százalék) – 11 972(–10,2 százalék) Kishaszongépjármű 16 401 20 770 19 454 – 4369 (–21 százalék) – 3053 (–15,7 százalék) Forrás: Datahouse

Jelentős növekedés az elektromos autóknál

Az újonnan forgalomba kerülő autó között egyre nagyobb arányban találhatók meg a tisztán elektromos, illetve a hibrid járművek. Az elszálló energiaárak azonban nem kedveznek az elektromos áramot használó autóknak. Jó példa erre Svájc négylépcsős, áramkimaradások megelőzésére kidolgozott akcióterve, amelynek értelmében idén télen tilos lehet az elektromos járművek használata, továbbá abban az esetben is betilthatják őket, ha nincs rájuk szükség az utazáshoz. Emellett az autópályákon is szigorúbb korlátozások lépnének életbe a villanyautókkal kapcsolatban.

A Datahouse adatai alapján jelentősen emelkedett a forgalomba helyezett új tisztán elektromos személygépjárművek száma.

Bár az idén novemberi 567 forgalomba került autó 12,6 százalékkal kevesebb a 2021-es 649-nél,

ám éves bontásban már növekedési pálya figyelhető meg. 2022. január–novemberben 4331 új tisztán elektromos autó került az utakra, ami 23,8 százalékkal több, mint a 2021, és 67,3 százalékkal több 2020 azonos időszakához képest.

Új, tisztán elektromos személygépjárművek, valamint kishaszongépjárművek forgalomba helyezése 2022-ben November 2022 2021 2020 Különbség 2022–2021 Különbség 2022–2020 567 649 410 – 82 (–12,6 százalék) +157 (+38,3 százalék) Január–november 2022 2021 2022 Különbség 2022–2021 Különbség 2022–2020 4331 3499 2588 +832 (23,8 százalék) 1743 (67,3 százalék) Forrás: Datahouse

Még brutálisabb számokat kapunk, ha a használt 100 százalékban elektromos autókat nézzük. Ugyan az idén novemberi adatokat tekintve visszaesést könyveltek el az előző év azonos időszakához képest – 483 ilyen autó került forgalomba szemben a tavalyi 512-vel szemben, ami 5,7 százalékos visszaesés. Amennyiben azonban éves viszonyításban nézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy 2022. január–novemberben 6573 használt elektromos autó került forgalomba, ami 91,7 százalékos növekedés a 2021 azonos időszakában jegyzett 3429-cel, a 2020. január–novemberi 1511 autóhoz képest pedig 335 százalékos növekedést jelent.

Használt, tisztán elektromos személygépjárművek, valamint kishaszongépjárművek forgalomba helyezése 2022-ben November 2022 2021 2020 Különbség 2022–2021 Különbség 2022–2020 483 512 150 – 29 (–5,7 százalék) +333 (+222 százalék) Január–november 2022 2021 2022 Különbség 2022–2021 Különbség 2022–2020 6573 3429 1511 +3144 (91,7 százalék) +5062 (335 százalék) Forrás: Datahouse

Jól érezhető drágulás ment végbe

Mind az új, mind a használt autók tekintetében jelentős áremelés ment végbe 2022-ben. Ez főként a forint euróval szembeni gyengélkedésének tudható be, hiszen maga az autó egy euróárfolyam-függő termék – mutatott rá Knezsik István. Az új autók árának emelkedése pedig hagyományosan magával húzza használt társainak árát is. Ráadásul a csiphiány, illetve az ellátási láncok akadozása miatt nem is volt kellő mennyiségű új autó a piacon, ami pedig volt is, arra sokat kellett várni. A vevők így a használt járművek felé fordultak, az így megnövekedett keresletnek pedig szintén árfelhajtó hatása volt. „A szokásosnál is többet ér jelenleg egy használt autó” – mondta.

Ad hoc mód helyett tudatosság

A kulcs a tudatos közlekedés. Fontos, hogy mindenki úgy, és annyit autózzon, amennyit szükségszerű

– hangsúlyozta Knezsik István. Ebben nagy előrelépésre lenne szükség, mert átgondolt koncepció helyett ad hoc módon autózunk. Talán az üzemanyagpiac változásai elindíthatják a lakosságot a tudatosság felé, sokkal óvatosabban nyomhatják a gázpedált, ezáltal kevesebb energiát használnak el – mondta.

Autóválasztásnál pedig célszerű felmérni, hogy lakhelyünk és életvitelünk szempontjából milyen hajtás a legoptimálisabb számunkra. Az előttünk álló évtizedben 12-féle hajtású autó közül választhatunk majd – tette hozzá.

Még nem kell temetni a belső égésű motorokat

Október 27-én létrejött a megállapodás az Európai Unión belül a hagyományos benzin- és dízelmotorral hajtott autók 2035-ös kivezetéséről és ennek ütemezéséről. A megállapodás értelmében 2030-ig a 2021-es szinthez képest az új személygépkocsik esetében 55 százalékkal, az új kishaszongépjárművek esetében pedig 50 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást.

Mindez ugyanakkor közel sem jelenti a belső égésű motorok eltűnését a kínálatból 2035 után – mutatott rá Knezsik István. A létrejött megállapodás keretein belül felkérték az Európai Bizottságot, hogy készítsen elő egy javaslatot a szintetikus, szén–dioxid-semleges üzemanyagok szerepéről a jövő autógyártásában.

A szintetikus üzemanyagok lehetővé teszik, hogy a technológiai sokszínűség elvét szem előtt tartva továbbra is számos lehetőség álljon a vásárlók rendelkezésére, amikor hajtásláncot választanak.

A technológia lényege, hogy csapdákkal nyernek ki szén-dioxidot a levegőből, ebből pedig egy pakura- (lepárolt kőolaj sötét, sűrű, folyós maradéka) szerű anyag keletkezik. A végeredmény egy benzinhez és gázolajhoz hasonló üzemanyag, amelynek jóval kisebb a szén-dioxid-kibocsátása. Egyszerű a képlet: a levegőből kivonják a szén-dioxidot, amit aztán ugyan visszajuttatnak, így ha nem is nulla, de minimális a károsanyag-kibocsátás, továbbá csökkenti a szén-dioxid mennyiségét a légkörbe

– vezette le a szakember.

Az a bizonyos zöld lábnyom

Knezsik István szerint fontos lenne, hogy egy autó teljes életciklusán keresztül (gyártás, használat, megsemmisítés) vizsgáljuk annak zöld lábnyomát. „A járműipar sokat tett a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében, és üdvözlendő lenne, ha a többi iparág is ehhez hasonló fejlődésről tudna beszámolni” – mondta.

Kifürkészhetetlen a jövő

A jövő év egy sokismeretlenes egyenlet. „A jó prognosztizációhoz tudni kellene, hogy meddig tart az orosz–ukrán háború, mikor vonulnak el a felhők az energiapiac felől, továbbá hogy az energiaválság miként csapódik le a szállításokban, hiszen számos alkatrészt a Közel-Keleten gyártanak, amelyeknek Európába kell jutniuk” – sorolta az elnök.

„A mobilitás tekintetében gyakorlatilag csak a következő nap történéseit lehet előre látni, de azt sem mindig százszázalékos bizonyossággal” – tette hozzá.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)