Több tucat posta újra kinyitott

A Magyar Posta Zrt. az MTI kérdésére közölte: a jogszabályi kötelezettségként előírt mintegy 1600 helyett országszerte 2233 posta áll az ügyfelek rendelkezésére.

A hétfői közleményben kiemelték, hogy a cég új vezetősége az elmúlt másfél hónapban intenzív és konstruktív egyeztetéseket folytatott a postahelyekről. Ahol a települések vállalták, hogy az adott posták üzemelésére vonatkozó szolgáltatásért előre meghatározott díjat fizetnek, ott megállapodás született a további működésről.

Mint arról beszámoltunk , a társaság még október végén jelentette be, hogy ideiglenesen szünetelteti 210 településen 366 postahivatal működését a háború és a szankciók okozta válság, az energiaárak radikális megemelkedése miatt.

Budapesten 35 postát zártak be az energiaválság miatt. Őrsi Gergely II. kerületi polgármester egyedi bélyegekkel tiltakozott a posták bezárása ellen, sőt a számlákat is kifizette volna, ha nem zárnak be a fiókok.

(Borítókép: Róka László / MTI)