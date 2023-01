Bajba kerülhetnek a pálinkatermelők, megkongatták a vészharangot

A napi.hu-nak adott interjúban a szakember kifejtette, hogy az orosz–ukrán háború által okozott gazdasági válság komoly kihívás elé állítja a hazai pálinkakészítőket. Ennek egyik oka, hogy a pálinkás üvegeket jelentős részben az ukrán piacról importálták, de a háború kitörése óta ez az import teljesen leállt.

Mindeközben a nyugati (német, olasz) piacokon drasztikusan, legalább 50 százalékkal nőtt az üvegek beszerzése ára, de vannak olyan készletek is, ahol a duplájára emelkedett az ár. Mihályi László szerint Magyarországon, Orosházán is állítanak elő ilyen üvegeket, de a hazai gyártási kapacitás egyedül nem bírja kiszolgálni a megnövekedett igényeket.

Másrészt rossz hírt jelent a pálinkatermelőknek az is, hogy a vendéglátószektor bajba került a megemelkedett energiaárak és az élelmiszertermékek inflációja miatt. Sokan emiatt kénytelenek bezárni vagy átmeneti időre szüneteltetni a tevékenységüket, és ez érinti a pálinkatermelőket is, hiszen komoly mennyiségben értékesítenek panzióknak, szállodáknak és éttermeknek is.

A fenti tényezők miatt a termelőknek jelentősen emelniük kell a pálinka árát.

Ha csak a gazdasági számításokat vennénk figyelembe, egy 40 százalékos áremelkedést kellene megvalósítani, de ilyen esetekben számos más tényezőt is figyelembe kell venni – mondta Mihályi László, aki szerint a legfontosabb az lenne, hogy a mostani, átmeneti időszakban se csökkenjen a pálinkák iránti kereslet.

A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke szerint a termelők általánosságban egy nehéz évre készülnek 2023-ban. Nincs más lehetőség, cselekedni kell – mondta Mihályi László, majd kifejtette, hogy az Agrármarketing Centrummal közösen szervezett népszerűsítő akciókkal segítenék elő az ágazat szereplőinek ismertségét, megjelenését különféle kampányokban és rendezvényeken. A Pálinka Nemzeti Tanács ezen túl szeretné elérni azt is, hogy a hazai fejlesztési források segítsék a jövőben az ágazatban tevékenykedő vállalkozások versenyhelyzetének javulását – tette hozzá a szakember.