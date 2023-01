Háromszorosára nőttek a jegyárak az egyik népszerű magyar fürdőben

A Veresegyházi Termálfürdőben történt áremelkedés kiverte a biztosítékot a helyiek között. Az egyik helyi Facebook-csoportban kedd óta parázs vita folyik az áremelkedésről, ugyanis a korábbi, 1400 forintos árhoz képest most már 4000 forintba kerül egy normál felnőttbelépőjegy.

Az új, kedden bevezetett árat már a fürdő honlapján is frissítették. Egy másik linken összehasonlításképp az is megtekinthető, hogy milyen árak mellett működött ugyanez a fürdő 2022 tavaszán.

A két időpont között nemcsak a normál belépőjegy drágult 1400-ról 4000-re, hanem a többi belépőjegy, illetve a bérletek ára is közel ehhez hasonló mértékben nőtt. A veresegyházi lakcímkártyával rendelkező felnőttek egy kedvezményes jegyet kapnak ugyan, de 1300 forint helyett nekik is 3000-et kell már fizetniük.

A normál, felnőttnek szóló, 12 alkalmas bérlet szintén drágult, 14 000 forintról 40 000-re (a veresi lakosoknak 13 ezerről 30 ezerre). A diákok, nyugdíjasok 12 alkalmas bérlete 10 ezerről drágult 30 ezerre. De nemcsak a belépők árát emelték, hanem például az öltözőszekrény bérlése is 200 forintról 500 forintra emelkedett (a parkolójegy legalább változatlanul 500 forint maradt).

Inkább visszafordultak a pénztártól

A Pénzcentrum szerint a keddi áremelés óta sokan úgy döntöttek, hogy ilyen áron nem mennek be a fürdőbe. A portál úgy tudja, hogy szerda délig legalább 25-en fordultak vissza a pénztártól.

Megjegyezték azt is, hogy más fürdőkben is drágultak ugyan a belépők, de nem ilyen mértékben: a legtöbb helyen maximum 30 százalékos áremelésre volt példa. Vannak persze olyan fürdők is, amelyeknek be kellett zárniuk a válság miatt.