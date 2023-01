Nem kizárt a 800 forintos benzinár a magyar kutakon

Ezt Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője mondta a Világgazdaságnak. A szakértő 2023 első felében, különösen az első negyedévben azonban alacsonyabb árszintet tart reálisnak.

A gazdasági prognózisok szerint Kína 2023 második felére újra kinyithat a most berobbant Covid-járvány lecsengése után, ekkor pedig felszippanthatja a nyersanyag-kapacitásokat. Az ázsiai ország kőolajból napi 11-12 millió hordót szerezhet be, ez a kereslet pedig alaposan felhajthatja az árakat – az olaj ára ez esetben akár a 100 dollárt is meghaladhatja.

A nyersanyag oldalán mutatkozó kockázat miatt számolni kell azzal, hogy középtávon Magyarországon is nagyságrendekkel drágulhat a tankolás – jegyezte meg Pletser Tamás, aki más drágító tényezőkre is felhívta a figyelmet: ilyen a finomított orosz olajtermékekre vonatkozó uniós embargó, amely februárban lép életbe.

Ennek lehet hatása az európai árakra, hiszen Oroszország a kontinens legnagyobb olajtermék-beszállítója, magyarázta a szakértő, aki hozzátette: látszik, hogy erre a helyzetre készülnek a piacokon, és készletet halmoznak fel.

Kína kezében a magyar autósok

Az üzemanyagárakat az árfolyamoldal, főleg a dolláré, is befolyásolja. Az Erste Bank elemzője ezzel összefüggésben megjegyezte, ezen a területen nagy bizonytalanságokat nem lát.

„A kormányzat és a jegybank minden eszközzel védi a forintot attól, hogy a 400-as küszöb fölé menjen az euróval szemben. Jó hír, hogy az amerikai infláció lassul. Az viszont tény, hogy az üzemanyagárak szempontjából a magyar autósok nagymértékben Peking kezében vannak” – mondta a VG-nek Pletser Tamás.

