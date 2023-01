Elkerülhetetlen az áremelés, drágulnak a Coca-Cola termékei

Békefi László, a dunaharaszti székhelyű, Magyarországon két palackozóüzemet működtető vállalat, Coca-Cola HBC ügyvezető igazgatója az Indexnek arról is beszélt, hogy

megcsapta a palackozó céget a kedvezőtlen gazdasági környezet szele, ami a termékek áraiban is megmutatkozik,

tovább halad az automatizáció útján a Coca-Cola, ez pedig hogyan érinti a munkavállalókat,

hogyan alakult a társaság pénzügyi eredménye,

a változó fogyasztói trendhez igazítja stratégiáját a vállalat, de vajon miként reagál a környezetvédelmi aktivisták vádjaira,

mennyi beruházást hajtottak végre Magyarországon, valamint hány liter terméket palackoztak be eddig.

Nincs olyan vállalat, főleg nem élelmiszeripari, amelynek ellátási láncát valamilyen módon ne sújtotta volna az orosz–ukrán háború, és annak kedvezőtlen hatásai. Milyen nehézségekkel kell megküzdenie a Coca-Cola HBC Magyarországnak?

Emelkedett a cukor, a koncentrátum, a szénsav és a kávé ára is, mondhatni a termékeink előállításhoz szükséges összes alapanyag jelentősen drágult. Nőtt a csomagoláshoz használt alapanyagok beszerzési ára is, és ahogy mindenki tapasztalja, a felhasznált energia, valamint a szállítmányozási költségek is emelkedtek az üzemanyagok drágulása miatt. Nekünk is megugrottak a rezsiköltségeink: nagyjából kétszer annyit fizetünk most, mint egy évvel korábban. Lényegében napról napra változnak az energiahordozók árai, főként a földgázé. Ezért többfajta forgatókönyvvel is készülünk a következő évre, de szerződéseink időtartamát igyekszünk az ár és kiszámíthatóság függvényében optimalizálni.

A népegészségügyi termékadó idei kiterjesztése további nehézséget jelentett az iparág számára. Emellett a mértékadó devizákhoz képest gyengült a forint, ami ugyancsak hatással van a vállalat működésére. Alapanyagainkat változó arányban vásároljuk hazai és külföldi forrásból kategóriától függően, ugyanakkor törekszünk rá, hogy minél több hazai beszállítóval működjünk együtt.

Vannak olyan tételek, amelyek beszerzését nem tudjuk itthonról megoldani, az üdítőitalaink előállításához szükséges szirupot például a The Coca-Cola Companytól vásároljuk.

Általánosságban elmondható, hogy a forint gyengülése minden importtermékre hatással van. Ezenkívül anyavállalatunkat FTSE 100 szereplőként a londoni tőzsdén jegyzik, feléjük euróban számolunk el, ami hatással van a pénzügyi eredményeinkre.

Ezekre a külső körülményekre kevés ráhatásunk van, így hát mi azzal foglalkozunk, ami rajtunk múlik. Ami a termékeink elérhetőségét illeti, a nehézségek ellenére sem számolunk áruhiánnyal, ugyanakkor az áremelés sajnos nem kerülhető el, a költségek növekedésére mi is reagálunk.

Mennyivel kellett árat emelni, és mely termékeket sújtotta leginkább a drágulás?

A piaci adatok alapján látszik, hogy például

a szénsavas üdítőitalok ma nagyjából 26 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve.

A portfóliónkban a kávé az a termék, amelyet talán a leginkább sújt a drágulás. A kávéra számos tényező van hatással, ezek közül a legjelentősebb, hogy a kávébab világpiaci ára egy év alatt megduplázódott, ami mögött a terméshozam visszaesése és a szállítási költségek növekedése áll. Emiatt a kávé beszerzési ára – szegmensenként eltérően – 30–70 százalékkal ugrott meg egy év alatt, a költségnövekedés egy része pedig a fogyasztói árakban is megmutatkozik.

A prémium alkoholok piacán a forintárfolyam alakulása az áremelkedések elsődleges motorja, de itt is elmondható, hogy az erős, a maguk kategóriájában piacvezető márkáink kiemelkedően jól teljesítenek.

Változik a fogyasztói trend

Hogyan alakult a vállalat tavalyi pénzügyi eredménye az egy évvel korábbihoz képest?

2021-ben 126,7 milliárd forint nettó árbevételt realizáltunk, 2022-ben pedig tovább növeljük forgalmunkat és piaci részesedéseinket mennyiségben és értékben is. Az előző év első felében kiemelkedő volt az értékesítés a HoReCa-szektorban, jórészt a nagyon erős turizmusnak, kereskedelmi programjainknak és a fogyasztási kedvnek köszönhetően.

A változás azonban világosan látszik, elkezdődött és jelenleg is tart az átrendeződés. A fogyasztói kosárba a korábbiaknál gyakrabban kerülnek alacsonyabb árú, saját márkás, nagyobb kiszerelésű termékek, és a fogyasztók egyre inkább meggondolják, mire akarnak és tudnak költeni. Tapasztalataink szerint egyre inkább a kiskereskedelem nyer teret a fogyasztásban, a HoReCa-szektor szűkül. Jelenleg a vendéglátó vevőpartnereink hozzávetőlegesen 10 százaléka kényszerült bezárni ideiglenesen, vagy végleg.

Folyamatosan szüretelik az innovatív stratégia gyümölcsét

Mennyit fektetett be eddig Magyarországon a Coca-Cola, és milyen beruházásokat terveznek a jövőben?

Magyarországi működésünk 26 évében 125 milliárd forintot meghaladó beruházást hajtottunk végre az országban. Beruházásaink legnagyobb részével kapacitásbővítő, modernizációt célzó és fenntarthatósággal kapcsolatos invesztíciókat finanszírozunk.

Az energiaválság számos vállalatot arra ösztönöz, hogy újragondolja folyamatait, hatékonysági törekvéseit. A Coca-Cola HBC milyen stratégiát folytat ezen a fronton?

A jelenlegi helyzet arra ösztönöz minket, hogy a korábban megkezdett energiatakarékossági és modernizációs intézkedéseinket erősítve további fejlesztéseket hajtsunk végre. Szisztematikus munkával térünk át a megújuló energiaforrásokra, a 20 éves zalaszentgróti üzem – ahogy a dunaharaszti gyár is – 100 százalékban zöld áramot használ. A zalaszentgróti gyár energiahatékony működését hőszivattyúk segítik, így az üzemnek majdnem teljesen karbonsemleges a működése. A hőszivattyúknak és a kútvíz magas hőmérsékletének köszönhető geotermikus energiát többek között a szomszédos zalaszentgróti termálfürdő vizének és az üzem épületeinek fűtésére, a szociális célú melegvíz és a technológiai melegvízigény előmelegítésére használják fel, miközben éves szinten több százezer köbméter földgázt takarítunk meg.

Emellett természetesen folyamatos fejlesztünk. Dunaharaszti központi raktárunkban a korábbinál lényegesen hatékonyabb és energiatakarékosabb világításra tértünk át, járműflottánkban évről évre nő a hibridek, illetve az alternatív hajtású járművek száma, de partnereinkre is gondolunk, így csak 2022-ben 5000 hűtőt cseréltünk korszerűbbre, energiatakarékosabbra, vevőpartnereink így nagyjából 60 százaléknyi energiát takaríthatnak meg. Szállítmányozási költségeink is jelentősen nőttek, mivel a termékeinket szállító kamionok piaci áron tankolhatnak, ugyanakkor dolgozunk rajta, hogy csökkentsük ezeket a kiadásokat. Jó példa erre, hogy novembertől együttműködünk egy elektromos kamionflottával rendelkező beszállítóval, így nem csak a benzinköltség, hanem a szállítmányozáshoz köthető károsanyag-kibocsátás is csökken.

Dunaharasztiban található központjukban robottechnológiát honosítottak meg. Hogyan hasznosul a beruházás?

A digitalizáció és az automatizáció beépítése stratégiai fontosságú a vállalati működés tekintetében, hiszen a magyar háztartásokat és a 17 exportpiacot egy modern, 21. századi gyártóegységből szeretnénk kiszolgálni. A mesterséges intelligenciára épülő robotrendszer – ami 730 millió forintból valósult meg – a vevőpartneri megrendelések összekészítésében nyújt segítséget, és kiválóan illeszkedik ebbe a stratégiába.

Éves szinten már több mint 562 millió liter terméket palackozunk Dunaharasztiban és Zalaszentgróton. Anyavállalatunk, a görög-svájci hátterű, 29 országban jelenlévő Coca-Cola HBC Csoport a márkatulajdonos – The Coca-Cola Company – termékeinek világviszonylatban harmadik legnagyobb, Európában pedig a legnagyobb palackozója. Kínálatunkban az üdítőitalok, gyümölcslevek, jegesteák, energiaitalok, sportitalok és természetes ásványvizek mellett prémium alkoholok és kávék, valamint immár snack készítmények is megtalálhatóak. Ezzel a széles termékportfólióval érhető el, hogy ne csupán vezető magyarországi üdítőipari vállalat legyünk, hanem teljeskörű italgyártóként minőségi termékeket kínálhassunk minden fogyasztási alkalomra, a nap bármely időszakában. Ennek a stratégiának köszönhető, hogy

az általunk forgalmazott termékek a magyar háztartások mintegy kétharmadában megtalálhatóak.

Termékválasztékunk és gyártási képességeink folyamatos fejlesztésével az a célunk, hogy a Coca-Cola HBC Magyarország vállalatcsoportunk legnagyobb közép-európai gyártóbázisává válhasson.

Sokan tartanak attól, hogy a robotizációval megszűnik az igény a fizikai dolgozók iránt. Mennyi alkalmazottól kellett megválni?

A robotok munkába állításával a kapacitásunkat növeljük.

A beruházás nyomán a foglalkoztatottak száma nem csökkent, sőt, az új technológiák bevezetése új szaktudást igényel, ami létszámbővítéssel jár.

Jelenleg mintegy 1000 munkavállalót foglalkoztatunk, a beszállítókon, partnereken keresztül közvetetten nagyságrendileg 13 ezer embernek adunk munkát. A széles körben tapasztalható munkaerőhiány minket is érint, jellemzően a kékgalléros munkakörökbe nehéz utánpótlást találni, nagy a verseny e téren a munkáltatók között.

Kulcskérdés a környezetvédelem

Rendszeresen kemény vádak érik a Coca-Colát a környezetvédelmi aktivistáktól. Milyen lépéseket eszközöltek a csomagolásoknál?

Tavaly jelentős vállalást tettük: 2040-re csoportszinten kívánjuk elérni a karbonsemleges működést. Ez nagyjából 250 millió euró beruházással jár, különböző energiahatékonyságot célzó, csomagolási és körforgást segítő kezdeményezésekkel.

Kiemelt célunk, hogy fenntartható csomagolási megoldásokat alkalmazzunk, ezáltal mérsékelve termékeink környezeti hatásait. Termékeink újrahasznosíthatóságát a csomagolások tudatos, innovatív tervezésével, alapanyag-használatának átalakításával, illetve innovatív és környezetkímélő csomagolási technológiák fejlesztésével tudjuk elérni. A legutóbbi lépés ezek közül a 2022 februárjában bevezetett KeelClipTM innováció volt, amelynek köszönhetően

a 4-es és 6-os kiszerelésű multipack alumíniumdobozok esetében korábban használt zsugorfóliát 100 százalékban újrahasznosítható kartoncsomagolásra cseréltük, így évente mintegy 230 tonnával csökkenthetjük műanyag felhasználásunkat.

Emellett az elmúlt években tudatos fejlesztésekkel járultunk hozzá italcsomagolásaink súlyának csökkentéséhez. 2010 óta 20 százalékkal csökkentettük a PET-palackok előállításához szükséges műanyag mennyiségét, az üzemeinkben gyártott dobozos üdítőital csomagolásokhoz éves szinten 170 tonnával kevesebb alumíniumot használunk fel, és évről évre csökkentjük a termékeink tárolásához és mozgatásához szükséges másodlagos csomagolóanyagok, mint például a zsugorfólia mennyiségét.

Továbbra is kutatjuk azokat az innovatív csomagolástechnológiai megoldásokat, amelyek a jövőben felválthatják a jelenleg ismert csomagolóanyagokat – ilyen például az a dán Paboco startuppal közösen fejlesztett papírpalack prototípus, amit 2021-ben a világon elsőként magyar fogyasztók próbálhattak ki egy piaci teszt keretében.

