Szlovákiában a 95-ös benzin körülbelül 50, a gázolaj 60 forinttal olcsóbb, Romániában pedig a benzinen literenként 100, a gázolajon pedig akár 110 forintot is spórolhatnak a keleti határon átkelő járművezetők. A drávaszabolcsi határátkelő után található első horvátországi benzinkúton – ahol a 95-ös benzin literenként 118, a gázolaj 122 forinttal olcsóbb, mint Magyarországon – egyre több magyar rendszámú autó fordul meg, számolt be a jelenségről az RTL Híradó.

„Ha valaki a határ közvetlen közelében lakik, és üres tankkal indul el, vagy majdnem üres tankkal, és teletankolja, akkor tud egy 5-6 ezer forintnyi megtakarítást elérni” – nyilatkozta egy ingázó magyar autós.

Az áfa miatt olcsóbb a benzin külföldön

Kübekháza polgármestere arról számolt be, hogy a település lakói a tankolás mellett sokszor a bevásárlást is Romániában végzik az olcsóbb árak miatt. „Annyit tudok még hozzátenni, hogy az önkormányzatunk is a jövő héttől onnan fog tankolni. Romániában fogunk tankolni. Közösségi adószámunk van, ott fogjuk megtankolni az autóinkat” – jelezte Molnár Róbert polgármester.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó azt nyilatkozta, leginkább a 27 százalékos áfával magyarázható az, hogy a környező országokban jóval olcsóbb az üzemanyag, mint Magyarországon. AZ RTL arról érdeklődött a kormánynál, hogy tervezi-e csökkenteni az üzemanyagokra kivetett áfa mértékét, de még nem kapott választ a kérdésére.

Kilőhet a benzin ára a magyar utakon

2023 felében komoly áremelkedésre számítanak a szakértők az üzemanyagpiacon. Amennyiben a világpiaci folyamatok a várakozások szerint alakulnak, a magyar töltőállomásokon 800 forint fölötti literenkénti árazás realizálódhat mind a benzin, mind a dízel esetén.

Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője szerint a nyersanyag oldalán mutatkozó kockázat miatt számolni kell azzal, hogy középtávon Magyarországon is nagyságrendekkel drágulhat a tankolás.

(Borítókép: Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)