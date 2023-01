Hazudott szexbotrányáról a McDonald’s volt vezérigazgatója

Easterbrook beleegyezett továbbá 400 ezer dolláros bírság megfizetésébe is anélkül, hogy elismerte vagy tagadta volna az amerikai pénzpiaci felügyeleti hatóság (SEC) ellene felhozott csalási vádjait. A McDonald’s beleegyezett abba is, hogy rendezi a SEC által a cég magatartásával kapcsolatban folytatott vizsgálatot, amely abból eredt, ahogyan Easterbrooknak a cégtől való távozását a részvényeseknek szóló éves meghatalmazási nyilatkozatában leírta − írta meg a The Wall Street Journal.

Easterbrook 2015-től állt a McDonald’s élén, amíg a vállalat 2019-ben el nem bocsátotta. Azt közölték, hogy Easterbrook megsértette a vállalat magatartási kódexét egy beosztottjával való, közös beleegyezésen alapuló kapcsolata miatt.

A SEC most közölte, hogy Easterbrook 2019 októberében azt mondta a McDonald’s külső tanácsadójának, hogy nem létesített fizikai vagy nem fizikai szexuális kapcsolatot a vállalat más alkalmazottaival. Az állításokat a vállalat szerint a belső vizsgálat később cáfolta. Az ügynökség szerint Easterbrook a vizsgálat során releváns információkat tartott vissza munkaadójától.

Egyre nagyobb a hangsúly a pénzügyi felelősségvállaláson

Easterbrook képviselői nem kívántak nyilatkozni a lapnak. A volt vezető korábban bocsánatot kért, amiért „nem tartottam tiszteletben a McDonald’s értékeit és nem teljesítettem bizonyos kötelezettségeimet a vállalat vezetőjeként”.

A McDonald’s közleményében a következőket írta:

A SEC végzése megerősíti azt, amit már korábban is mondtunk: a McDonald's felelősségre vonta Steve Easterbrookot a helytelen viselkedéséért. Elbocsátottuk, majd bepereltük, miután megtudtuk, hogy hazudott a viselkedéséről.

A SEC Easterbrook elleni fellépése rávilágít arra, hogy az ügynökség egyre nagyobb figyelmet fordít a vezetői fizetésekre és a részvényesek felé történő információszolgáltatásra. Az ügynökség az elmúlt évben fokozta erőfeszítéseit a vezetői fizetések visszafizetésére a számviteli szabályok megsértése esetén, miközben arra ösztönzi a részvénytársaságokat, hogy jelentős pénzügyi hibák esetén vonják vissza a vezetői bónuszokat.

Az ügynökség nem szabott ki pénzbüntetést a McDonald’sra, hivatkozva a vállalatnak a vizsgálatban tanúsított együttműködésére, valamint a vállalat által hozott korrekciós intézkedésekre, beleértve az Easterbrook végkielégítésének visszafizetését.

Easterbrook 2019 novemberében a SEC-hez benyújtott különmegállapodásában az állt, hogy a felmondása indoklás nélkül történt, ami lehetővé tette számára, hogy megtartsa a jelentős részvényalapú kompenzációt, amelyet egyébként elvesztett volna. Ezzel a McDonald’s olyan mérlegelési jogkört gyakorolt, amelyet nem hoztak nyilvánosságra a befektetők számára, mondta a SEC.

(Borítókép: Steve Easterbrook 2018. június 4-én. Fotó: Scott Olson/Getty Images)