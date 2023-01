Parragh László már az árstop kivezetéséről beszél

Az árstopok kivezetéséről, az energiaárakról és az infláció alakulásáról is beszélt egy interjúban Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Lassan meg kell tervezni az árstopok kivezetését, ami egy gazdaságpolitikai feladat – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Az iparkamara vezetője szerint ehhez már a szükséges feltételek is kezdenek összeállni, ilyennek nevezte az infláció és a forint árfolyamának kedvező alakulását, valamint a gazdasági növekedést és a fogyasztás visszaesését is.

Ez mind abba az irányba mutat, hogy újra kell gondolni az ársapkák fenntartását

– jegyezte meg Parragh László.

Az iparkamara elnöke arra is kitért, hogy a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett, ahol már látni lehet a kedvező előjeleket, még akkor is, ha ezt jelenleg nem is érzékeli minden cég közvetlenül.

Parragh László ezzel kapcsolatban megemlítette az infláció alakulását, ahol szerinte lassan elérkezünk a csúcsponthoz, ami egy-két hónap múlva következhet be. Ebben ugyanakkor a bázishatások is szerepet játszanak.

Az energiaárakat illetően úgy vélte, hogy a kezdeti pánikot követően egyre inkább erősödik az alkalmazkodás.

A cégek döntő része olyan úton indult el, amely minden bizonnyal fenntarthatóvá teszi a működését. Ezzel azoknak, akik ezt az utat választották, kezelhetővé vált a kihívás, amely ősszel jelent meg és még hosszú ideig velünk lesz

– fogalmazott Parragh László.

(Borítókép: Parragh László. Fotó: Szollár Zsófi / Index)