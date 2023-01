Kíméletlen közösköltség-emelés jöhet 2023-ban

Az energiaválság és az infláció miatt már tavaly is sok társasházban emelték a közös költséget, azonban a java még hátravan. Dén Mátyás András, a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesületének elnökségi tagja elmondta, mekkora emelés várható a továbbiakban.

Az infláció és az energiaárak növekedése miatt tavaly év végére a legtöbb társasházban megemelték a közös költséget. Vass Ferenc, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetségének (LÉTÉSZ) elnöke szerint ez az emelés a 72 százalékot is elérte.

„Rendelkezésre álló információink szerint az energiaár-emelkedés hatására az üzemeltetéshez szükséges közösköltség-emelés 65-72 százalékos mértékben jelentkezett az épületek műszaki állapotát, korát és az üzemeltetési körülményeket figyelembe véve” – nyilatkozta a Pénzcentrumnak Vass Ferenc.

Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője azonban azt mondta, még nem mindenhol volt drasztikus emelés, sok helyen spórolással reagálnak az energiaválságra. Kiemelte, hogy van olyan társasház, ahol már szeptemberben volt emelés, és olyan is akad, ahol az idei év első napjától kell többet fizetni.

Elfogyott a társasházak tartaléka

Dén Mátyás András, a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesületének elnökségi tagja szerint a közös költséget néhol azért csak az idén emelik, mert a legtöbb társasháznak volt annyi tartaléka tavaly, hogy emiatt ne kelljen rendkívüli közgyűlést összehívni és emelni év közben, „ez viszont idén elkerülhetetlen lesz”. Úgy véli, tovább nehezíti a helyzetet, hogy az MVM nem volt felkészülve erre a helyzetre, és sok társasház több hónap késéssel kapta meg a magasabb energiaszámlákat.

Úgy véli, a közös költség azonban nem csak a megemelkedett energiaszámlák miatt fog idén drasztikusan megnőni, hiszen a kata kivezetése és az infláció is jelentős mértékben érintette a szektort. „A legtöbb társasházi alvállalkozó katás volt, nekik most jelentősen nőttek az adóterheik is és az infláció miatt a megélhetési költségeik is” – tette hozzá Dén Mátyás András.

Számításaink szerint idén a hazai társasházakban várhatóan 30–50 százalék közötti közösköltség-emelés várható, melyet meg kell szavaznia a tulajdonosoknak, különben tovább romolhat a társasházak már eleve rossz állapota, illetve ellehetetlenül a társasház működése. Ha idén a várakozásoknak megfelelő lesz a pénzromlás, akkor 2024-ben újabb 20-30 százalékkal növekedhet a közös költség

– hangsúlyozta.

Nem mindenki tudja majd kigazdálkodni a többletet

Dén Mátyás András arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években a 0 közeli jegybanki alapkamat miatt olcsó volt a közös költséggel tartozni, azonban az idei drasztikus emelés miatt lesz egy réteg, amely nem fogja tudni kigazdálkodni a többletet.

Vass Ferenc szerint a közösköltség-tartozások emelkedése (mind a társasház, mind a lakásszövetkezeteknél) egyértelműen várható, az előző évre vonatkozóan kisebb mértékben, de 2023-ban sajnos sokkal dinamikusabban.

Kovács János, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is úgy véli, sokan a közös költség befizetésén fognak próbálni spórolni az elkövetkezendő időszakban.

(Borítókép: Balaton József / MTI)