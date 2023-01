Megszületett a bérmegállapodás a Budapesti Közműveknél

A bérmegállapodás értelmében az FKF hulladékgazdálkodási szakterületének fizikai dolgozói 16 százalékos béremelésben részesülnek 2023. január 1-től.

Ez érinti a hulladékbegyűjtésben és szállításban részt vevő munkavállalókat, valamint a tevékenységet közvetlenül irányító és támogató dolgozókat is.

A sajtóközlemény szerint az egyezség fontos eleme továbbá, hogy átalakítják a társaságnál évek óta alkalmazott, az egyes résztevékenységek bérezését rögzítő ösztönző rendszert.

A felek megállapodásának értelmében ez az átalakítás már összhangban van a július 1-től induló, a körforgásos gazdaság elveinek megfelelően kialakított új országos hulladékgazdálkodási modellel, valamint a MOL Nyrt. és a Budapesti Közművek által tervezett közös vállalat vízióival is

A jelenlegi feszített gazdasági helyzetben önmagában is komoly eredmény a megállapodás megszületése, de nem kevésbé fontosak a tartalmi változások is. Az ösztönző rendszer átalakítása fontos volt az érintett Munkavállalók számára, emellett már az év közepén induló új, országos hulladékgazdálkodási modellt és a körforgásos gazdaság koncepcióját is figyelembe veszi. A fővárost és a környező agglomerációt kiszolgáló munkavállalói közösség pedig a feladatellátás jellegéhez igazodó motivációs rendszerben végezheti munkáját