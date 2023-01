Negyedmillió új munkahelyet hoz létre a Nestlé Bükön

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a svájci tulajdonosi hátterű vállalat állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központja Magyarországon van, ahol a fejlesztés nyomán 30 százalékkal fog bővülni a termelés, a jelenlegi 90 százalékos exportarány pedig 95 százalék fölé nő a várakozások szerint.

Beszédében mindenekelőtt az elmúlt évek nehézségeit hangsúlyozta, mondván, hogy a világgazdaság rövid időn belül kétszer is a feje tetejére állt a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt, Magyarország azonban jól vizsgázott a válság közepette is, a gazdaság növekedési pályán tudott maradni.

Mindezen rendkívül nehéz körülmények dacára a tavalyi évben a magyar gazdaság mesterhármast ért el: megdőlt a beruházások, az export és a foglalkoztatás rekordja is. A magyar gazdaság kellőképpen erős ahhoz, hogy a legnehezebb körülményeket is le tudja győzni, és még így is mesterhármast érjen el