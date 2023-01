Egy Kína ellen is bevethető szuperfegyverről tanácskozik a davosi elit

A generatív mesterséges intelligencia, vagyis az a technológia, amely gyakorlatilag bármilyen szöveges tartalmat megír, elkészíti a matekházit, és még programoz is, nemcsak a szilícium-völgyi kockázati befektetőket, de a davosi elitet is lázban tartja.

A ChatGPT egy chatbotprototípus, amely mesterséges intelligencia segítségével képes megérteni a természetes emberi nyelvet, és írott szöveget generál. Egyelőre a bétaverziója érhető el, bár az is korlátozottan, ugyanis a sok felhasználótól rendszerint túlterhelődik a rendszer.

A davosi vezetők a születőben lévő technológia széles körű felhasználási lehetőségeit ismertették. Arra jutottak, hogy használható programozási asszisztensként, de a katonai fölényért folytatott globális versenyben is lépéselőnyt adhat – világított rá a Reuters.

A konferencia résztvevői között, akiknek komoly érdeke fűződik a technológia fejlődéséhez, ott van a Microsoft, amelynek vezérigazgatója, Satya Nadella szerint a technológia fejlődése nem lineáris, sokkal inkább exponenciális, azaz robbanásszerű.

A mesterséges intelligencia (MI) képességei „teljesen át fogják alakítani” a Microsoft összes termékét – mondta a The Wall Street Journalnak adott színpadi interjújában.

A Microsoft egymilliárd dollárt fektetett a társalgó robotot üzemeltető San Franciscó-i székhelyű OpenAI-ba – jelentette a Reuters. A vállalat azon is dolgozott, hogy az OpenAI képgeneráló szoftverét hozzáadja a Bing keresőmotorjához, ezzel újabb pofont adva versenytársának, a Google-nek.

Mivel emberek is részt vettek a modell betanításában és finomhangolásában, így az ő nézeteik is befolyásolhatják, amit a ChatGPT állít, meg persze a felhasználók visszajelzéseiből is tanul az MI. Ráadásul a programot túszul ejthetik cyberbűnözők is, akik szintén a saját világnézeteik terjesztésére használhatják a robotot, például a nagy közösségi oldalakon kamuprofilok mögé rejtőzve