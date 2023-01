Nagy Mártonról puskázott az Európai Bizottság elnöke?

Ursula von der Leyen beszédében elmondta, hogy a lépések az EU Green Deal elnevezésű ipari tervének részét képezik, amelynek célja, hogy Európa legyen a tiszta technológiák és az ipari innovációk otthona. „Ennek megvalósítása érdekében egy új, nettó zéró ipari törvényt fogunk előterjeszteni – fogalmazott az Európai Bizottság vezetője, aki hozzátette:

A cél az, hogy a beruházásokat a teljes ellátási lánc mentén a stratégiai projektekre összpontosítsuk. Különösen azt fogjuk megvizsgálni, hogyan lehet egyszerűsíteni és felgyorsítani az új, tiszta technológiákat gyártó telephelyek engedélyezését.

Az Európai Unió attól tart, hogy az európai vállalatok az Egyesült Államokba költöznek, ahol 369 milliárd dollárral támogatják a környezetbarát termelést. Ezért az EU is pénzt fog biztosítani az iparának – mondta Ursula von der Leyen a Reuters beszámolója szerint. „Ahhoz, hogy az európai ipar vonzó maradjon, versenyképesnek kell lennünk a jelenleg az EU-n kívül elérhető ajánlatokkal és ösztönzőkkel” – mondta.

A bizottság elnöke megjegyezte, hogy mivel a 27 tagú unióban nem minden ország rendelkezik azonos kapacitással a vállalatok támogatására, az állami támogatások kizárólagos alkalmazása tisztességtelen versenyhez, „széttöredezettséghez” vezethet, ami károsítaná az EU egységes piacát.

Nagy Márton már felhívta erre a figyelmet

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter lassan egy éve felhívta a figyelmet arra, hogy Európa folyamatosan elveszti a versenyképességét, továbbá hogy európai cégek sokasága költözik Amerikába. Legutóbb az Indexnek írt véleménycikkében fogalmazott úgy, hogy

az energiaválság felerősítette az »öreg kontinens« korábbi évtizedekben felhalmozott digitalizációs, termelékenységi és versenyképességi lemaradását vetélytársaihoz képest. A veszély az, hogy Európa gazdasága nem influenzás lesz, hanem belerokkan. Ennek elkerülésére az európai elit semmilyen átfogó tervvel nem rendelkezik, ellentétben Amerikával vagy Kínával.

Nagy Márton véleménycikkében többször hangsúlyozta, hogy Európának ezzel egyszerűen valamit kezdenie kell, hiszen „a gazdaság megcsonkítása már megkezdődött, az ipar csendben leépül, az energiaintenzív iparágak közül több már leállt, hamarosan pedig az összes eltűnhet” – fogalmazott a miniszter, akivel párhuzamosan Orbán Viktor miniszterelnök is hasonló véleményt fogalmazott meg többször is. Továbbá Nagy Márton számtalanszor kifejtette azt is, hogy

A REINDUSZTRIALIZÁCIÓ SZÜKSÉGES A DEINDUSZTRIALIZÁCIÓ HELYETT, TEHÁT A MINISZTER úgy látja: ÚJRA IPAROSODÁSRA VAN SZÜKSÉG.

Szerinte Németországnak és az Európai Uniónak erre a kihívásra nincs hosszú távú terve, szinte végignézik, ahogy leépülnek stratégiai jelentőségű iparágak.

