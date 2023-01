A BMW Group debreceni gyáránál az építkezés a tervek szerint halad, a kivitelezési munkák igen látványos szakaszukhoz értek – derült ki az Index érdeklődésére a német autóipari konszern hazai képviseletétől kapott válaszokból. Mint ismert, a kelet-magyarországi üzem alapkövét már bő fél éve, június 1-jén letették, így időszerű a kérdés.

Már a beltéri munkákat is elkezdték

A kommunikációs központ, amely a központi épület lesz, szerkezetépítési szakaszban van, a képzési központban pedig már elkezdődtek a beltéri munkák is. Ez utóbbi épület hamarosan teljesen bezárul kívülről – tájékoztatta lapunkat a BMW Group.

Időközben eldőlt, azzal, hogy az autógyár mellett akkumulátor-összeszerelő üzemet is létrehoz Debrecenben a BMW, a beruházás összértéke nem 400, hanem 800 milliárd forint lesz. Arra is szerettünk volna választ kapni a vállalattól, hogy a mostani inflációs környezetben továbbra is reális-e ez a költségkalkuláció, illetve mikorra várható jelenlegi tudásuk szerint az átadás, erre azonban kitérő választ kaptunk.

Szíves megértését kérjük, de a témában nem szeretnénk spekulációkba bocsátkozni. A termelés 2025-ben indul, a próbagyártás jövőre kezdődik. A BMW Group Gyár Debrecen saját képzési központtal rendelkezik majd, ahol a helyi oktatási partnerekkel együttműködésben 2023 őszén elindul a duális képzés, 100 tanuló bevonásával

– közölték lapunkkal.

Toborzásban is a gázra léptek

Legalább ilyen fontos kérdés a toborzás is. A munkavállalói létszámot, a nyitott pozíciókat, illetve a kínált juttatási csomagokat érintő kérdéseinkre a BMW Grouptól azt a választ kaptuk, hogy a toborzás magasabb fokozatba kapcsolt a tavalyi év végén, nagy erőkkel keresik az új munkatársaikat. Így például elindult a karbantartók felvételére irányuló kampány.

Jelenlegi aktív létszámunk már meghaladja a 100-at, és több mint 1500 fős munkavállalói létszámra készülünk.

Az Index érdeklődésére a prémiumautó-gyártónál elárulták: január végétől már nemcsak irodai, mérnökségi, minőségbiztosítási és karbantartási területre keresnek kollégákat – mely pozíciókra ezekben a napokban is folyamatosan zajlanak az interjúk –, hanem megindul a termelésben dolgozó gépkezelők kiválasztása is.

Az év első felében összesen 70 nyitott pozícióra közel 400 munkatársat keresnek.

Arra a kérdésre, hogy mire számíthatnak a munkavállalók, azt a választ kaptuk, „a BMW Group büszke arra, hogy a legjobb munkáltatók élvonalába tartozik minden országban, ahol jelen van. A debreceni gyárban is versenyképes jövedelmet, vonzó juttatásokat, biztonságos és kiemelkedő munkakörülményeket kínálunk majd munkatársaink számára.”

Hosszú távra tervez a BMW Group

Ami pedig a startgomb majdani megnyomását illeti, arról talán még korai beszélni, mi lesz, ha már 100 százalékon pörög a debreceni üzem, az mindenesetre biztató, hogy a magyarországi egység „egy újabb kapacitásnövelő elem lesz a BMW Group hosszú távú volumennövekedésének fedezésére”. A gyár 2025-ben kezdi meg a termelést a Neue Klasséval.

A termelés fokozatosan növekszik majd, és a piaci kereslettől függ

– bocsátották előre az Indexnek.

Emlékezhetünk, tavaly novemberben jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy a BMW akkumulátor-összeszerelő üzemet is létrehoz épülő debreceni gyárában. A tárcavezető akkor azt is ismertette, hogy az üzem felépítése ötszáz munkahelyet teremt az eredetileg tervezett ezren felül, amihez az állam 13,5 milliárd forint támogatást nyújt. Szijjártó kiemelte, hogy az összesen mintegy 140 ezer négyzetméteren elterülő debreceni gyár működése teljesen elszakad a fosszilis energiahordozóktól, s azt is üdvözölte, hogy az autóipari óriáscég hazánkba telepíti elektromobilitási stratégiája szívét, itt kezdődik meg az első teljesen elektromos platformjának gyártása, ráadásul itt állítják majd elő az ezen modellekbe kerülő akkumulátorokat. Ennek jelentőségét a miniszter azzal árnyalta, hogy

2030-ra elérheti a 300 milliót az elektromos járművek száma a világon.

Az újautó-eladások 60 százalékát már ezek fogják kitenni, így az elektromos akkumulátorok iránti kereslet 2030-ra mintegy 5600 gigawattórára fog nőni a 2021-es 340 gigawattóráról.

Milan Nedeljković, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja ugyanitt leszögezte: a BMW Group hosszú távra tervez, erősen elkötelezett Debrecen és Magyarország mellett. Megerősítette, hogy 2025-től a debreceni gyár történelmet fog írni: ez lesz az első üzemük, ahol a tisztán elektromos meghajtású Neue Klasse modelleket gyártják, nem használnak fosszilis energiát, a BMW i-gyár

karcsú, zöld és digitális lesz.

Beszélt arról is, hogy a fejlesztések eredményeként már a BMW összes európai gyárában képesek elektromos autót gyártani, 2025-ben több mint kétmillió teljesen elektromos autót gyártanak majd, 2030-ra pedig az összes gyártmányuk több mint fele elektromos meghajtású lesz.

(Borítókép: Az épülő BMW-gyár Debrecenben 2022. október 10-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)