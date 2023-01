Szeged és Miskolc távhőszolgáltató cégének kötbéreztetése után a DK-s vezetésű budapesti XI. kerület cége, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. is megkapta az MVM tízmillió forintos kötbérszámláját.

Az önkormányzat közlése szerint a sportszolgáltató vezetése korábban egy tárgyaláson jelezte, hogy nem tudják a lekötött mennyiséget felhasználni, mivel spórolnak, hogy a tizenötszörösére nőtt távhő árából valamennyit lefaragjanak. Ez sikerült is, ám az így megspórolt 35 millió forintos költségre a szolgáltató most 10 milliós kötbért rótt ki.

A miskolci MIHŐ Kft.-nek október, november és december hónapra megközelítőleg 245 millió forint kötbért kellene fizetnie,

amennyiben az MVM Next Zrt. ezt valóban ráterhelné a cégre, ez azonban a mai napig nem történt meg.

A borsodi megyeszékhelyen a problémát az okozza, hogy a földgázszállítási szerződést a jogszabályi előírás szerint júniusig kellett megkötni, a fogyasztást az átlagos időjárási körülményekre kell tervezni. 2021. október, november és december háromhavi átlaghőmérséklete 4,25 °C volt, míg 2022 ugyanezen három hónapjának átlaghőmérséklete 6,35°C, tehát a melegebb időjárás a fűtési hőigény csökkenésével járt. A szerződés megkötésekor még azzal sem lehetett számolni, hogy 2022. október 1-jén hatályba lép az a rendelet, amelynek értelmében az úgynevezett Külön Kezelt Intézmények (KKI) hődíja és használati meleg víz felmelegítési díja drasztikusan megnőtt.

A földgázszállítási szerződés megkötésekor nem lehetett kalkulálni a díjtételek jelentős emelkedésével, sem az állami és önkormányzati intézmények számára később jogszabályban elrendelt takarékosság hatásaival sem. Az MVM Next ugyan a MIHŐ Kft.-t is megkereste, a cég pedig élt is a földgázmennyiség csökkentésének lehetőségével, erre azonban kizárólag a 2023. január–szeptemberi időszakra vonatkozóan volt lehetősége, mivel erre az időszakra a földgázmennyiséget csak később fixálták.

Szegeden sem sokkal jobb a helyzet, a Szegedi Távfűtő Kft.-nek (Szetáv) a 2022. október–december időszak után (a távhőcég saját számításai szerint) összesen 190 millió forintot kell majd fizetnie. Az ok szinte ugyanaz: szerződéskötéskor, 2022. márciusban nem állt rendelkezésre pontosabb időjárás-előrejelzés a 2022. október – 2023. szeptember közti időszakra.

A Szetáv 98 százalékban lakossági felhasználóknak szolgáltat, ezért az intézmények lecsökkent hőfelhasználása miatt nem kért mennyiségi módosítást. Az épülő termálrendszerek próbaüzeme során átvenni tervezett hőmennyiség miatt azonban a 2023 második és harmadik negyedévére már kért.

Az MVM Next részéről viszont azt magyarázzák, hogy nincs nagy mozgásterük, mivel minden esetben az ügyfél által igényelt és meghatározott mennyiségre adnak ajánlatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) távhőszolgáltatókra vonatkozó hirdetménye alapján. Azt hangsúlyozzák, hogy az ajánlatadást megelőzően az ajánlatkérőnek kell felmérnie, hogy a szerződéses időszak során mekkora fogyasztásra szerződik.

A leszerződött mennyiséget a kereskedőnek, az MVM Nextnek már a felhasználást megelőzően be kell szereznie, tárolnia és szállítania kell, miközben az ügyfél utólagosan, a felhasználást követő 30–60 nappal később fizet csak.

Bár a gázszerződések tartalmazhatnak a szerződött mennyiségtől akár jelentősen eltérő toleranciasávokat is, azonban azok felett, illetve alatt az MVM kötbért számolhat fel, hiszen a szerződés feltételei mindkét félre vonatkoznak. Az MVM Next energiaszerződéseinek részletei ugyan üzleti titkot képeznek, de annyit megerősítettek, hogy a szerződések megkötését követően, az ősz folyamán több távhőszolgáltatót is megkerestek, hogy kívánnak-e változtatni az igényelt, szerződésben rögzített, lekötött földgázmennyiségen.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)