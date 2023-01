Három hónapra mentőövet kap a bajba került Dunaferr

A nagy múltú dunaújvárosi gyár az utóbbi években nehéz helyzetbe került, és a tulajdonosok jogvitái miatt már arra is volt példa, hogy egy zsoldoscsapat próbálta meg elfoglalni a létesítményt. A tavalyi évben aztán már a pénzügyi problémák is egyre sokasodtak, és egészen odáig vezettek, hogy az ősszel már a vállalat felszámolását is megkezdték.

A kormány nem sokkal később aláírt egy rendeletet, és közölték, hogy a felszámolás helyett megpróbálják értékesíteni a vállalatot. Mint Orbán Viktor mondta az év végi Kormányinfón, ennél zűrösebb ügyet még életében nem látott, de mindent megtesznek azért, hogy ami menthető, azt megmentsék.

A Dunaferr felszámolója most egy külföldi szakportál, az Argus Media szerint a Liberty Steellel kötött megállapodást. Ennek értelmében a brit vállalat három hónapig vállalta a gyár működtetését, és ehhez nemrég létrehoztak egy helyi leányvállalatot is Liberty Central Europe néven.

A portál emlékeztetett arra, hogy a Liberty Steel már decemberben is szállított szenet a Dunaferrnek azért, hogy ne álljon le a termelés. Az Argus Media szerint

A BRIT VÁLLALAT EGYIKe AZOKNAK A LEHETSÉGES VEVŐKNEK, AKIK FELVÁSÁROLHATJÁK AZ ACÉLMŰVET.

Mint írták, a cég vezérigazgatója, Sanjeev Gupta tárgyalásokat folytatott a magyar kormánnyal a felvásárlásról. A Liberty Steelen kívül az ukrán tulajdonú Metinvest iparvállalat érdeklődött eddig a Dunaferr iránt.

A dunaújvárosi acélmű helyzetéről és a lehetséges jövőjéről vendégszerzőnk, Vona Gábor is véleménycikket írt a múlt hónapban.

(Borítókép: Az ISD Dunaferr Zrt. a köztudatban a Dunai Vasmű – az 1950-es években létrehozott kohászati-gépészeti komplexuma 2021. augusztus 7-én. Fotó: Faludi Imre / MTI)