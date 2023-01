Tényleg lehet egymilliót keresni, de embertelen mennyiségű munka kell hozzá

Múlt héten írtunk arról, hogy mennyire népszerű a futárkodás, és mekkora munkabérrel számolhat, aki ezt a foglalkozást választja. A cikk megosztotta a közvéleményt, számos futár árnyalta a cégek által elmondottakat. Az Index a vélemények összegyűjtése mellett megkérdezett egy főállású kiszállítót is, aki a borravaló alakulásáról is beszélt.

Nagy visszhangot váltott ki az az Index hasábjain megjelent cikk, amely azt taglalta, hogy mennyit lehet főállásban futárként keresni. Lapunk kérdéseit három jól ismert futárszolgálat, a foodpanda, a Wolt, valamint a Kifli.hu válaszolta meg.

Repkedtek az összegek, amire beindult a kommentszekció, valamint e-mail-fiókunkba is érkeztek a cikkre reflektáló levelek futárként dolgozóktól. Ezen felbuzdulva ezúttal azt járjuk körbe, hogy maga a szakma alátámasztja-e a cégek által mondottakat, vagy a vállalatok Edevis tükre előtt álltak (Harry Potter-rajongók előnyben), amikor a futármunkával kapcsolatos portrét festették.

Valóban lehet egymillió, ha...

A Facebookon záporoztak az olvasói hozzászólások a cikk alatt. Többen is kétségbe vonták a futárcégek kereseti lehetőségek terén tett nyilatkozatait, míg mások megjegyezték, hogy valóban megkereshetők az említett összegek, ám ehhez rendesen oda kell tenniük magukat a futároknak, ami a ledolgozott óraszámot illeti. Néhány kommentet idézünk a teljesség igénye nélkül.

„Lehet, de ehhez napi 12 órát menni kell. Naponta. Hétfőtől vasárnapig. És ez egyszer csak kicsinálja a futárt... És, teszem hozzá, az életét, testi épségét kockáztatja!”

„Persze, ha napi 12–16 órát dolgozol, meg hétvégéket is bevállalsz, akkor tényleg átlag feletti.”

„Ez biztos igaz is lehet részben! De gondolom, havi nettó 600 ezerért napi 12 óra meg havi 28 nap mellett ráadásul nem mindegy, hogy milyen járművel és hol csinálod! Azért Budapest nem ugyanaz, mint például Tatabánya! Maradjunk annyiban, a fiataloknak jó egy kis kiegészítésre, vagy ha épp nincs mit csinálnod, de hosszú távon vagy például családosként szerintem nem ajánlott.”

„Ja. Esőben, hóban, 39 fokban nyáron, mínuszokban télen, isten tudja, heti hány órát dolgozva, hát nem sajnálom tőlük.”

„Segítek, mondjuk, mert ezt csinálom. 77 ezer forint az adó 2,3 millió forintig. Utána nagyjából a bruttó bevétel 40-45 százaléka kiadás, és elég nagyot kell menni, hogy jó legyen a matek, és ne 30-ból 28 napot dolgozzon az ember napi 12-14 órában... de lehet jönni, milliókat lehet keresni.”

„Hulladék lett a futárkodás a katatörvény módosítása óta. Másodállásban, ha nem tudsz a fő munkahelyeden túlórázni, és kell egy kis plusz, akkor oké, de csak kerékpárral, mert máskülönben tankolás + szerviz + kopás + könyvelő elviszi az egészet.”

„Mint 3 éve futár elmondom a matekot: főállásban 80 óra munkával keresed meg az adót (szjt-tb-szocho), nagyjából még 25-30 ezer forint az üzemanyag és a autó karbantartása... amit 110 óra felett dolgozol, az a te pénzed... Kék hátizsákkal olyan 1800-2000 forint/óra átlagban...”

„Heti hét nap napi 10–14 óra meló. Plusz az adózás, könyvelő... Az egymillióból is így lesz csak mondjuk 600 ezer. Csábítják az elkeseredett embereket, akik pár hét után csalódnak, de az ilyen cikkeknek köszönhetően folyamatos az utánpótlás. Hatalmas a fluktuáció.”

Vidéken más

„A cégek által adott adatok csak Budapestre vonatkoznak, személyes tapasztalatból mondhatom, hogy Győrben és nagy valószínűséggel a többi vidéki városban, ahol a Wolt elérhető, igencsak visszaesett a rendelések száma” – írta e-mailben egy győri olvasónk, aki főállású Wolt-futárként a koronavírus-járvány alatt sem keresett többet bruttó 350 ezer forintnál heti 5 × 8 óra munkával, míg heti 20 órával a bruttó 100 ezer forintot sem érte el a keresete.

Kerékpárral szállít a TikTok-futár

Megkerestünk egy főállású futárt, aki nemcsak munkaként, de hivatásként is tekint foglalkozására. Erdődi Péter előrevetítette, hogy kizárólag saját tapasztalatait osztja meg, és tekintettel arra, hogy ő maga kerékpárral szeli az utakat, így az autóval, motorral, illetve egyéb elektromos közlekedési eszközzel tevékenykedő futárok pluszköltségeiről nem tud beszámolni.

A 49 éves Péter szabadidejében sportol, így nála a kerékpáros futárkodásnak nemcsak a pénzkereseti, de élvezeti értéke is magas szintet üt meg. „Általában a budai régióban tevékenykedem, kihívásként tekintek a dimbes-dombos terepre. Tök jó, hogy adnak mellé pénzt is, de nekem ez többről szól” – mondta.

Azt, hogy nemcsak munkaként, hanem hobbiként is tekint foglalkozására, jól példázza, hogy nagy eléréssel futnak a népszerű közösségimédia-oldalra, a TikTokra feltöltött videói. Ezen felbuzdulva marketingtevékenységbe is kezdett, és többek között már a foodpanda megrendelésére is gyárt a futárok mindennapjait bemutató videókat.

Mennyi az annyi?

„Adózás után átlagosan nettó 2500-2600 forintra jön ki az órabérem. Ennél vannak gyengébb, illetve erősebb napok is” – mondta Erdődi Péter. Az interjúalanyunk által említett átlagos órabérből kiszámolható, hogy heti 40 munkaórával számolva nettó 420 és 440 ezer forint közötti bevételre lehet számítani egy hónapban.

Elmondta: személyesen ismer olyan futárt, aki bár „embertelen mennyiségű” munkával, de megkeresi az egymillió forintot havonta. „Vannak ilyen futárok, de ők az elitalakulat tagjai a szakmán belül.” Volt olyan időszak, amikor neki is összejött egy-egy ilyen hónap, de

megközelítőleg havi 200 munkaórával számolva havi 500 ezer forint körüli összeg kereshető meg.

„Mellékállásban kifogástalan munka különösen azoknak, akik szeretik az önálló munkavégzést. Az ebben a formában történő munkavégzés esetén még a katánál is kedvezőbb lett az adózás, hiszen – főállás mellett – 2,3 millió forint bevételig mindössze a helyi iparűzési adót (hipa vagy ipa) kell befizetni, ami egy 1300 forintos tételt jelent” – tette hozzá. A főállású futárok élete nehezebb lett a katatörvény szigorításával.

Valóban rugalmas munkavégzés

Péter a Wolttal, valamint a foodpandával is partnerségi viszonyban volt/van. A cégek rugalmas munkabeosztásról szóló megállapításait alátámasztotta portálunknak. „Valóban akkor mész ki dolgozni, amikor akarsz, és annyit dolgozol, amennyit szeretnél.”

A Woltnál teljes mértékben szabadon választhatja ki a futár, hogy mikor dolgozik, míg a foodpandánál van egy műszakfoglalási rendszer. „Amit a futár lefoglal, azt illik teljesíteni is, de ez bármelyik munkahelyen így van. A cégnek mindössze annyi elvárása van a futár felé, hogy amit elvállalt, azt teljesítse” – jegyezte meg.

Minősítik a futárokat

Amennyiben a dolgozó nem teljesíti az általa lefoglalt műszakot, akkor leminősíthetik. A foodpandánál ugyanis létezik egy minősítési rendszer.

Számos műszak áll rendelkezésre a cégnél „Ha reggel szeretnék foglalni, akkor nagy valószínűséggel már aznapra is találok 3-4 órát, amikor tudok dolgozni.”

Van fluktuáció

Péter elmondta, hogy sokan jelentkeznek futárnak, elsősorban annak köszönhetően, hogy a jó kereseti lehetőség miatt ez egy vonzó foglalkozás. A fluktuáció azonban létező jelenség a munkakörben, nem mindenkinek való ez a munka, így vannak, akik menet közben feladják. „A magam részéről több kollégával is jó kapcsolatot ápolok, jellemzően azokkal, akik hozzám hasonlóan évek óta csinálják, és szeretik is. Szóval olyanra is bőven van példa, hogy valaki leragad a futárkodás mellett” – fűzte hozzá.

Mi a helyzet a borravalóval?

A lakosság a saját bőrén érzi a mindennapjainkat átszövő kedvezőtlen gazdasági környezet hatásait – például az elszálló élelmiszerárak tekintetében –, így jobban átgondolják költéseiket. A futárcégek költségei is növekednek, ami a kiszállítási díjakban is nyomot hagy.

Adódik a kérdés, hogy a kiszállítási díjak emelése, illetve a megfontoltabb költések mellett hogyan alakul a borravaló rendszere. Péter elmondása szerint bár néhány éve jobb volt a helyzet, de a futár munkájának ilyenfajta honorálása mostanra sem kopott ki, összegszerűsíteni ugyanakkor nem szerette volna az így megkereshető pluszbevételt.

Jó hír ráadásul, hogy a futárok megtarthatják a borravalót. A készpénzes „jutalmazás” is az ő pénztárcájukat vastagítja, továbbá bankkártyás fizetésnél is lehetőség van a futárnak borravalót adni, amit a cég teljes mértékben megtérít a számára.

Előbbi adómentes, utóbbinál viszont pluszköltsége van a futárnak, hiszen az online bevételt gyarapítja, ami számlázásra kerül, így pedig adót kell fizetni az államnak.

Erdődi Péter szerint ugyanakkor tévúton jár az a futár, aki a borravaló miatt (is) választja a foglalkozást. „Egy jó futár nem erre épít, engem sem ez motivál, ha adnak, akkor adnak – aminek értelemszerűen örülök –, ha nem, akkor nem.”

(Borítókép: Egy foodpanda feliratú, a megrendelt ételt melegen tartó táskát viselő motoros ételfutár ételt szállít Zuglóban 2022. június 27-én. Fotó: Branstetter Sándor / MTI)