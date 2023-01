Ez már szárnyalás: a forint újabb lélektani határt célzott meg

Magyarországon elkerülhetetlennek látszik a recesszió, és az euró sem marad sokáig 400 forint alatt, ha leesik a hőmérséklet, és megemelkedik a gáz ára – vélik a szakértők. Amíg nem ront ránk a dermesztő tél, addig a forintnak sincs sok félnivalója, ez meg is látszott az e heti menetelésén, ahogy szélsebesen közelítette meg a 390-es szintet. Az élelmiszerekről áprilisban kerülhet le az ársapka, és az infláció is a következő hónapokban tetőzhet. A gáztározóink töltöttségéről pozitív hírek érkeztek. Az arany ára kilenchavi csúcsnál jár, és az ötödik egymást követő hetet fejezte be nyereséggel. Az olaj árát megdobhatja Kína nyitása. Heti tőzsdei összefoglalónk.