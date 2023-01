Meghaladhatja a bérek növekedése idén az inflációt

A kormány 2022. december 29-én módosította a 2023-as költségvetést. Habár a Költségvetési Tanács korábban már jóváhagyta a módosítást, a Költségvetési Bizottságot ma tájékoztatták. Az ülésre meghívták Varga Mihály pénzügyminisztert és Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét is, azonban a bizottság előtt egyikük sem jelent meg.

az indoklás szerint azért, mert levélben már értesítették a döntésről a Költségvetési tanácsot.

A költségvetés bemutatása

A pénzügyminisztert az ülésen Banai Péter Benő, a PM államtitkára képviselte, aki a 2023-as büdzséről elmondta, hogy

senki nem gondolta, hogy az uniós szankciók ilyen súlyos hatásokkal fognak járni.

Az államtitkár szerint senki, még az Európai Bizottság sem gondolta, hogy ennyire meg fog változni a gazdasági környezet. Ezekre pedig reagálnia kellett a kormánynak. Tavaly még reális volt a 4 százalékos gazdasági növekedés, idén már az 1,5 százalék tűnik reálisnak a 15 százalékos infláció mellett. Kitért arra is, hogy a szaktárca szerint a bérek növekedése meg fogja haladni az inflációs szintet.

Élve a jogi felhatalmazással, a kormány veszélyhelyzeti rendeletet alkotott. Ennek a rendeletnek a megalkotásakor négy fő területre összpontosítottak:

Az első cél a munkahelyek megvédése. A foglalkoztatottság rekordmagasan van a kormány szerint, és ezt a célt a Pénzügyminisztérium továbbra is prioritásként kezeli. „Az intézkedésekkel a munkahelyeket védjük meg” – fogalmazott az államtitkár.

A második fő terület a rezsivédelem.

A harmadik fontos ügy a családok támogatása.

A kormány szerint továbbra is kiemelt cél a nyugdíjak reálértékének a megőrzése.

A többletbevételek mellett a kormány azt a döntést hozta, hogy megnöveli a költségvetés tartalékait, és egyúttal a hiánycélt 3,9 százalékra növelik.

Teljesen más makrogazdasági helyzettel szembesültünk, és ez a 2023-as jogi gyakorlat megfelel a jogszabályoknak

– hívta fel erre az államtitkár többször is a figyelmet, majd hozzátette: jelenleg is veszélyhelyzeti rendelettel működik az ország, ennek megfelelően jártak most el.

Ellenzéki képviselők szerint ez abszurd

Az ellenzéki képviselők arra mutattak rá, hogy a jogszabályi lehetőség valóban megvan erre a rendkívüli költségvetési módosításra, ugyanakkor szerintük erre már 2022 második felében is lehetett volna készülni. Teljesen abszurdnak tartják, hogy ennyit csúszott ez a költségvetés. Jámbor András számítása szerint a jelenlegi költségvetés 3000 forintnyi (ezt később 30 ezer forintra helyesbítette a politikus) támogatást nyújt családonként, ha leosztják a teljesen ezen a költségvetési soron lévő előirányzatot.

Tóth Endre, a Momentum képviselője szerint „ez egy abszurd szabályozás. Európában nincs erre példa, hogy különleges jogrend legyen, és így fogadjanak el költségvetést. Még az előző rendszerben se volt erre példa”. A politikus szerint autokrata rendszer alakul ki, amely egy tudatos rombolás.

Ander Balázs ellenzéki képviselő szerint ezt az egész „balhét” egy szakmai szempontból teljesen elfogadható államtitkárral viteti el a kormány. Továbbá úgy véli, ez a rendkívüli és szokatlan elfogadása a költségvetésnek ürügyet is adhat arra Brüsszelnek arra, hogy az uniós pénzek ne érkezzenek rendesen Magyarországra.

(Borítókép: Banai Péter Benő 2021-ben. Fot ó: Koszticsák Szilárd / MTI)