Most a dupla kökénnyel robbantott Londonban a lellei bonbonkirálynő

A Csilli Choco Bons balatonlellei csokimanufaktúra és leleményes mindenese, Földes Csilla évek óta hozza el a díjakat a földkerekség legjelentősebb iparági versenyéről, az Academy of Chocolate világméretű seregszemléjéről. Ezúttal a Dupla kökény névre hallgató különlegességgel nevezett be, és Magyarországról egyetlenként be is került a nyertesek közé a töltött csokik kategóriájában.