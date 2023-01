A készházak az ingatlanpiac elektromos autói, robbanásszerű fejlődés várható

Bár évről évre egyre több készház talál magyar gazdára nálunk is, az igazi áttörést az első Nemzeti Mintaházpark létrehozása jelentheti. Az ÉVOSZ kifejezetten ezekre az épülettípusokra szakosodott osztályának képviselőivel boncolgattuk e konstrukciók előnyeit és hátrányait.

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségén (ÉVOSZ) belül létezik a Magyar Környezettudatos és Szerelt Technológiás vállalatok Szövetsége (MAKÉSZ), amelynek célja a magyar piacon a megfelelő technológiát alkalmazó és a minőséget garantáló készházakat gyártó és forgalmazó vállalkozások népszerűsítése, a megrendelők bizalmának erősítése.

A jog nem tesz különbséget egy hagyományos, téglaépítésű, valamint egy készház között.

Ezáltal téves az a következtetés, melyet számos cég közvetít az ügyfelek felé, hogy a szállítható mobil házak, modulházak, konténerházak bármilyen engedély nélkül telepíthetőek – hívta fel a figyelmet Kárpáti József, a MAKÉSZ elnöke, valamint Borka Árpád, a szervezet elnökségi tagja.

Rámutattak arra is, hogy Magyarországon minden 300 négyzetméternél kisebb hasznos alapterületű lakhatásra alkalmas családiház-építés esetén úgynevezett egyszerű bejelentést kell tenni egy építészmérnök által készített dokumentáción keresztül, melyhez statikus, energetikus, épületgépész, villamostervező által elkészített szakági anyagokat kell csatolni.

Pejoratív fogalom

A készházakhoz sokan párosítják a könnyűszerkezetes kifejezést – helytelenül. A könnyűszerkezetes ház eredetileg az épület tömege alapján meghatározott fogalom, ami azt jelenti, hogy a ház tömegének 300 kg/m² alattinak kell lennie. Ma már azonban ezzel a definícióval nem lehet egy építési módot meghatározni.

A MAKÉSZ-vezetők rávilágítottak, hogy a könnyűszerkezetes kifejezés használata két okból is elkerülendő: egyrészt, mert egy modern vázszerkezetes fa- vagy acélszerkezetes ház négyzetméterre vetített tömege meghaladhatja egy hagyományos téglaházét, másrészt a kifejezés pejoratív értelme miatt. „Sokan a könnyűszerkezet használatát említve megjegyzik, miért nem komoly házat építesz.” Borka Árpád szerint ugyanakkor ez a tendencia eltűnőben van, és a lakosság egyre inkább tisztában van azzal, mit takar pontosan egy készház.

Mit nevezünk készháznak?

Szerelt vagy készháznak nevezünk minden olyan épületet, melynek statikai vázszerkezetét általában fából vagy fémszerkezetből, különböző építőanyagok réteges összeépítésével hozunk létre gyárban vagy a helyszínen. E házak fő jellemzője, hogy szárazépítési eljárással készülnek, tehát nincsenek kötési, száradási idők, így időjárástól függetlenül akár hidegben is végezhetőek a munkafolyamatok. A legtöbb „szerelt ház” az autókhoz hasonlóan gyárban, CNC-vezérelt modern gépekkel készül el.

A készházat akkor nevezzük modulháznak, ha az egész szerkezetet – falakkal, nyílászárókkal, gépészettel együtt – akár teljesen kulcsrakész kivitelben házgyárban készítik el, és egyben szállítják ki az építési helyszínre. A kész falak, illetve a tetőszerkezet előregyártott, hő- és vízszigetelt alvázszerkezetre épül, így az egész ház modulonként, helyiségenként szállítható a helyszínre.

A modulházak a fenntarthatóságot szolgálják, mert mindig akkora az épületünk, amekkorára szükségünk van.

Egy kisebb egység is alkalmas lehet lakhatásra, de több modult egymás mellé, egymás fölé építve is alakítható a családi ház – otthonunk akár menet közben is bővíthető, például gyermek születése esetén.

Készház vs. téglaház

Mivel a modulház alvázzal rendelkezik, nem szükséges betonaljzat, ezért a legtöbb esetben talajcsavarra, betonpillérekre, beton gerendarácsra helyezhető. A helyszíni kivitelezése környezetkímélő, és a szomszédokat sem zavarja, a legtöbb esetben pedig egy héten belül kulcsrakészen átvehető.

A moduláris ház első eleme lehet akár 30 négyzetméter alapterületű fürdő-wc-vel, hálóval és konyhával ellátott egység, amelyet egy fiatal már kényelmesen, akár nulla rezsiköltséggel tud használni.

Egyáltalán nem szükséges vagy csak kis összegű hitelt kell felvenni egy ilyen önálló modulház esetén.

Készház és téglaház tekintetében is elérhető ugyanaz a minőség, energiahatékonyság, de előbbi esetében mindezt sokkal gyorsabban, méretpontosabban lehet kivitelezni, kisebb falvastagsággal, vagyis nagyobb marad a hasznos terület – ez egy 150 négyzetméteres modern készház esetén 6-10 százalékot jelenthet pluszban.

Miben különbözik a mobil ház a készháztól?

A MAKÉSZ szerint fontos kiemelni, hogy a mobil házak, valamint a készházak elkülönülnek egymástól. A mobil házak egy lakókocsihoz hasonlóan teljes lakófunkciót biztosítanak, de jobb hőszigeteléssel, nagyobb mérettel és belmagassággal, illetve nyílászárókkal rendelkeznek, így komfortosabbak, ráadásul bármikor áttelepíthetők.

A mobil ház minden esetben alvázszerkezetre épül, így kerekeken guruló házaknak is nevezik.

A legtöbb országban épp a mobilitásuknak köszönhetően terjedtek el olyan helyeken – például kemping besorolású helyeken, erdőkben, tóparton, tengerparton – ahol alapozással, falazással épülő házak nem engedélyezettek.

Észak-Amerikában, illetve néhány más országban a kialakítottak mobil házparkokat, amelyeket életvitelszerű lakhatásra terveztek. Itt megint csak a mobilizálhatóság kerül előtérbe, hiszen a család akár a házzal együtt költözhet.

Sok esetben a konténerházakat is helytelenül mobil házaknak hívják. A konténerházak ezzel szemben általában használt tengeri konténerekből készülnek, mely hőszigetelést és új burkolatot kap, itt a szélesség, magasság és a hosszúság fix, a konténerek sorolásával lehet a méretet növelni.

A mobil házaknak semmilyen alapozásra nincs szükségük, általában vízszintezést követően négy darab betonelemre engedik és használatba veszik.

A mobil házak kevés esetben felelnek meg az energetikai követelményeknek, és nem lehet őket családi házként engedélyeztetni. Így ezek magyarországi felhasználási helye a nyaralók, hétvégi telkek.

Kulcskérdés az energiahatékonyság

Egy építészeti és energetikai szempontból gondosan megtervezett készházzal akár a rezsiszámlát is elfelejthetjük, vagy minimálisra redukálható az energiafelhasználás.

Már energetikai szakemberek is elismerik, hogy a gondosan megtervezett szerelt házak, készházak, modulházak hőtárolás tekintetében – ha természetes anyagú, például fa- vagy kenderalapú szigetelésekkel gyártották – már jobban teljesítenek a hagyományosan falazott épületekkel vagy azon házakkal szemben, melyeket polisztirol, kőzet- vagy üveggyapot szigeteléssel láttak el

– mondta Borka Árpád.

Az ökológiai lábnyom tekintetében nulla vagy negatív előjelű lesz a természetes szigeteléssel épített és fa vázszerkezetből készült ház, mivel 1,2 tonna szén-dioxidból 1 köbméter fa keletkezik.

„Ha valaki favázas, fa vagy kenderből előállított hőszigetelésű házat építtet, akkor a ház alapanyagainak feldolgozásához, építéséhez 30-40 Kwh/m² energiára van szükség. Ezzel szemben a hagyományosan épített, azaz falazott házépítés 1200-1400 kWh/m² energiát emészt fel a feldolgozáskor, építéskor. Tehát a hagyományosnak nevezett, falazóblokkos építés, a betontechnológiák alkalmazása 30-40-szer jobban terheli a környezetünket” – mutatott rá az elnökségi tag, és kiemelte, hogy ez az energia az adott ház 70-100 év fűtési energiafogyasztására elegendő lenne.

Abban az esetben, ha hőszivattyús fűtéssel-hűtéssel, nap- vagy szélenergia-hasznosítással, kiemelt hőszigeteléssel készülnek a készházak, teljesen sárgacsekk-mentesek lehetünk az elektromos áram és a gáz tekintetében.

Évről évre több készház fogy

A MAKÉSZ 1998-as alakulásának idején a készházak a házpiac mindössze 2-3 százalékát tették ki, míg 25 évvel később ez az arány már 20 százalék körül mozog – mondta Kárpáti József.

Napjainkban évente körülbelül 2000-2200 készház épül Magyarországon. Hasonló lakosság szám mellett Ausztriában 5000, Csehországban 3500 készház valósul meg.

Öt éven belül a családi házas építkezések 30-40 százalékát adhatják a készházak – mondta Borka Árpád.

Mintaház hozhatna áttörést

Ahogy az előző cikkben is szó volt róla – bár évről évre egyre több készház talál magyar gazdára –, itthon még mindig inkább a téglára esküszik a lakosság. Kárpáti József szerint a készházak térhódításának hazai gátlója, hogy – szemben például Ausztriával és Németországgal, ahol több mint 50 bemutatópark létezik – itthon nincsenek készházbemutató parkok.

Ezekben kulcsrakész, berendezett házak tekinthetőek meg, különböző cégek kivitelezésében, melyek energia- és egyéb szükségletei folyamatosan monitorozhatóak, összehasonlíthatóak.

Egy ilyen, készházakat bemutató park a legjobb lehetőség arra, hogy az egyes technológiák, cégek munkája összehasonlítható legyen – mondta a MAKÉSZ elnöke.

Áttörést jelenthetne az első Nemzeti Mintaházpark létrehozása, amely a tervek szerint idén megvalósul az ÉMI szentendrei telephelyén. Itt 12 szerelt technológiás családi ház épülhet, amelyből hét épületet MAKÉSZ-védjeggyel rendelkező cégek építhetnek.

Ki gyárthat készházat Magyarországon?

Készház, modulház, konténerház, azaz szerelt technológiájú ház Magyarországon engedélyezett telephelyen, mérnökök által meghatározott tervek alapján, bejelentett szak- vagy betanított munkásokkal, megmunkáláshoz megfelelő eszközökkel, gépekkel gyártható, az alábbiak szerint:

Az épületbe olyan anyagokat, elemeket lehet beépíteni, amelyek megfelelnek a Magyar Szabvány vagy harmonizált EU-szabvány kritériumainak.

Ennek hiányában az ÉMI-től (Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) vagy más erre feljogosított szervezettől – 41 ilyen létezik Európában, 3 Magyarországon – kell Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ) elvégeztetni az egyes szerkezetekre.

Tévesen úgy gondolják, hogy a cégeknek kell magukat minősítéssel ellátni, helyette az építési termékeket kell minősíteni, az épületnek kell a követelményeknek megfelelni. Az építési termékeknek, mint fal, tető, födém, kell NMÉ-vel (nemzeti műszaki értékelés) vagy nemzetközi, úgynevezett ETA-dokumentummal (Európai Műszaki Értékeléssel) rendelkezniük.

A kereskedelmi bankok 80 százaléka csak NMÉ-vel vagy ETA-val rendelkező építési termékekből álló házak felépítéséhez biztosítanak lakáshitelt, a hatóságok pedig ez alapján adnak ki építési engedélyt vagy fogadják be egyszerű bejelentéssel a terveket.

Fontos, hogy az NMÉ és az ETA nem engedély, hanem műszaki értékelés. Tehát ha egy termék rendelkezik NMÉ-dokumentummal, még nem biztos, hogy a kívánt helyre beépíthető, ezt az építésznek és a statikusnak kell mérlegelni a dokumentumok alapján.

„Számos olyan cég van Magyarországon, amelyek bár nem rendelkeznek megfelelő dokumentációval vagy a beépítendő termékekre vonatkozó minősítéssel, mégis fel tudnak húzni egy megfelelő készházat. Ők azonban nem számonkérhetők bármilyen kár esetén. Hiába tudok megalkotni a garázsban egy jó autót, és még menni is tudok vele, nem helyezhetem csak úgy forgalomba. Kell rá rendszámtábla, biztosítás stb.” – fogalmazott Borka Árpád.

Nem biztos, hogy olcsóbb, de tervezhetőbb

Egy ház építésénél három költséget kell figyelembe venni:

Mennyibe kerül a ház felépítése?

Mennyibe kerül a rezsiköltség, a működtetés minden hónapban?

Mennyibe kerül a ház karbantartására fordított összeg a ház élettartama alatt?

– sorolta Borka Árpád.

A pénztárcánkra és a környezetünkre nézve is az a legjobb ház, amelynek rezsiköltsége, karbantartása, majdani felújítása, újrahasznosítása nagyon alacsony költséggel jár – tette hozzá.

A készház technológia nagy előnye, hogy ipari termék, így ellenőrzött, minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával készül. Továbbá a gyártásnál az utolsó csavarig minden költség pontosan kalkulálható.

Mivel gyárban készül, nem történhet árváltozás, szemben a helyszínen, apró elemekből történő kivitelezés esetén, vagy hagyományos építkezéseknél, ahol akár 20-40 százalékkal is emelkedhetnek a költségek kivitelezés közben.

2023-ban egy a követelményeknek megfelelő kulcsrakész családi ház nettó 500-650 ezer forintból építhető meg négyzetméterenként. Abban az esetben, ha megújuló energiaforrásokat hasznosít, hőszivattyús, felület hűtő-fűtő berendezéssel, okosvezérléssel, hővisszanyerős berendezéssel, ÖKOépítészeti anyagokkal, prémiumkategóriás gépészeti és belsőépítészeti megoldásokkal készülnek, az ár akár az egymillió forintos négyzetméterárat is meghaladhatja.

„Manapság egy ugyanolyan műszaki színvonalú kész-, illetve téglaház esetében nincs nagy különbség az árban. A szerkezet árában és a gyorsaságban mutatkozik előny a készház javára, továbbá a megrendelő garantált minőséget, valamint árgaranciát kap, amennyiben megfelelő céghez fordul” – mondta Borka Árpád.

Segít a MAKÉSZ

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy aki szerelt házas technológia útján létesítene otthont, rendkívül körültekintően kell eljárnia.

A szövetség rámutatott, hogy aki olyan cég által rendel készházat, amely nem rendelkezik a megfelelő dokumentumokkal, minősítéssel, az kár esetén csak a fogyasztóvédelemhez vagy a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A MAKÉSZ zászlajára tűzte a készházakkal kapcsolatos edukációt, javaslataikat az Építési és Közlekedési Minisztérium asztalára is eljuttatták.

Kitértek arra is, hogy készházépítés már egyetemi kereteken belül is elsajátítható. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Műszaki és Informatikai Karán a Környezettudatos készházépítés fakultatív tantárgyként vehető fel.

A szövetség emellett a Soproni Egyetemmel is együttműködik annak érdekében, hogy kutatást végezzenek, hogy a hazai fafajták milyen módon helyettesíthetik az import faanyag szükségességét.

A PTE volt a MAKÉSZ fő támogatója a Wuppertálban megrendezett Solar Decathlonon, egyetemek közötti nemzetközi házépítési versenyen, ahol 14 nap alatt kellett kulcsrakész házat felépíteni. A különleges megoldásokat felvonultató többfunkciós lakóház, a MAGYAR FÉSZEK+ környezetpozitív otthon nyerte el a tavalyi verseny Emberközpontú belsőépítészeti díját.

