Már láthatáron az autóipar nagy forradalma

Az elektromos és a tölthető, úgynevezett plug-in hibrid járművek értékesítése Európában, az Egyesült Államokban és Kínában is a korábban vártnál három évvel hamarabb fogja megelőzni az összes többi motortípus forgalmát – olvasható a tanulmányban.

Az adatok az EY mesterséges intelligenciával támogatott eszközének számításain alapulnak, amely 2050-ig nyújt kitekintést a gépjárművek regisztrációjára. A friss prognózisok szerint az elektromos és plug-in hibrid autók eladásai kontinensünkön 2027-re haladják meg más járművek értékesítési számait.

„Az elmúlt időszak pénzügyi és energetikai kihívásai ellenére is folytatódik az elektromos járművek forradalma, még ha várhatóan eltérő sebességgel terjednek el Nyugat- és Kelet-Európában. Ennek megfelelően a hazai forgalmazóknak és kereskedőknek is érdemes minél előbb felkészülni a korszakváltásra, akár külső szakértő bevonásával is, hogy versenyelőnyre tegyenek szert a piacon” – közölte László Roland, az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének vezetője.

„A villanyautók kisebb szervizigénye miatt a kereskedők hosszabb távon alacsonyabb bevételekkel számolhatnak, ami az inflációval együtt tovább emelheti az új járművek árát. Emiatt a szektornak számos országban szüksége lehet állami támogatásra ahhoz, hogy megtartsák a lendületet vagy felgyorsítsák az elektromos autók elterjedését” – tette hozzá a szakértő.

Európában a járműeladások már visszaesőben vannak. Az EY elemzése szerint az átállás is nehézségekbe ütközhet, amennyiben nem találják meg az ellenszert az energiaválságra.

Korábban az Index is megírta, hogy 2035-től betiltják a kizárólag belső égésű motorral szerelt személygépkocsik és kisteherautók értékesítését az EU-ban.

A döntés értelmében az autógyártóknak 2030-ra a 2021-es szinthez képest 55 százalékkal kell csökkenteniük az eladott új autók szén-dioxid-kibocsátását, öt évvel később pedig százszázalékos csökkenést kell elérni. Az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak hivatalosan jóvá kell hagyniuk a megállapodást, mielőtt hatályba lépne.

Az EU 2050-re drasztikusan csökkenteni kívánja a közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátást, és támogatni kívánja az elektromos autók használatát, azonban sok országban még nincs kiépítve az ehhez szükséges töltési infrastruktúra.

