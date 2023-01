Valakinek jó lesz, de Európának biztos nem

Pár nap múlva megkezdődik az olajszankciók következő szakasza, amely az orosz finomított kőolajtermékekre vonatkozik majd, és ez nagy hatással lesz az európai dízelpiacra – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Dömötör Csaba a Facebook-oldalán közzétett videónyilatkozatában rámutatott: a dízelellátás már eleve elég szűkös, ami miatt a dízel ára több európai régióban is jóval a benzinár fölött van – írja az MTI.

Ráadásul az európai országok a világ más térségeihez képest jóval nagyobb arányban használnak dízelt, Oroszország pedig évtizedek óta a legnagyobb importforrásuk – tette hozzá, kiemelve: ilyen körülmények között sikerült dönteni ezekről a szankciókról.

A parlamenti államtitkár megjegyezte: a Financial Times is írt a várható hatásokról: olajipari szereplők szerint ezek a döntések megugró árakhoz és akár hiányhoz is vezethetnek.

Nincs ok optimizmusra

Arra is kitértek a cikkben, hogy az olajárak emelkedése sajnos ellensúlyozhatná azt, hogy a földgáz ára az elmúlt hetekben mérséklődött. Ez véget is vetne annak a reménynek, hogy az üzemanyagárak már elérték a csúcspontjukat. A pénzügyi lap arra is felhívja a figyelmet, hogy ha nincs import orosz forrásból, akkor Európának olyan régiókkal kell majd versenyeznie, amelyek fizikailag közelebb vannak az importforráshoz. Így indiai, közel-keleti finomítókra és kínai exportra kell majd támaszkodni.

Ez aligha lesz olcsóbb – mutatott rá Dömötör Csaba, aki hozzátette: nem túl optimista a lap zárómegállapítása sem.

E szerint a dízelellátásban biztosan zavarok lesznek a következő hónapokban. Valakinek biztos jó ez, de Európának aligha – fogalmazott az államtitkár.

(Borítókép: Dömötör Csaba 2022. december 7-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)