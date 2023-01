Változások a kötelező biztosítások piacán

Az év elején az őszi díjakhoz képest akár olcsóbban is lehet kgfb-szerződést kötni az autósoknak. Mindez annak fényében meglepetés, hogy a magyar kgfb-díjak emelkedése nemhogy az inflációt, még a kárkifizetések összegének emelkedését sem követte le tavaly. Ugyanakkor minden jel arra mutat, hogy hamarosan itt is számottevő drágulással lehet számolni.

Óvatos jelek mutatják azt, hogy – mint látni fogjuk, ideiglenesen, de – megállt a kötelező felelősségbiztosítások (kgfb) jelentős mértékű drágulása. A legnagyobb online alkuszcég, a Netrisk.hu által készített index szerint a társaságnál megrendelt

kgfb-szerződések átlagdíja a tavaly év végi kötelezős kampány során 41 937 forint volt, szemben a 2021. decemberi 42 313 forinttal.

Természetesen a fenti adat messze nem reprezentatív, hiszen ma már az autósok döntő részének nem esik egybe a biztosítási és a naptári évfordulója, miután a kgfb-szerződés időpontja immár egy évtizede a gépkocsi átíratásához kapcsolódik. Miután a megmaradt „kampányos” autók meglehetősen öregek, ráadásul tulajdonosaik jellemzően a legnagyobb, B10-es bónuszkategóriába tartoznak, a kampányok idején jellemzően beszakadnak az átlagdíjak, majd a következő hónapban visszakorrigálnak.

Novemberi szint alatt a januári kgfb-díjak

Ami itt ugyanakkor érdekes, hogy a Netrisk.hu adatai szerint a januári 49 927 forintos átlagdíj sem éri el a 2021. novemberi értéket, amely 50 107 forint volt az alkuszcégnél kötött biztosítások esetében.

Az adatok szerint leginkább a jól vezető, azaz magasabb bónuszkategóriában szereplő, közepes vagy nagy teljesítményű autót vezető gépjármű-tulajdonosok bízhatnak abban, hogy akár olcsóbb kötelező ajánlatot kaphatnak a soron következő biztosítási évfordulón.

A B10-es kategóriában egy közepes, 76–100 kW teljesítményű autóra kötött szerződések átlagdíja tavaly novemberben 34 719 forint volt a Netrisknél,

idén januárban ugyanakkor több mint 12 százalékkal alacsonyabb, 30 457 forintos átlagdíjon lehetett szerződni ugyanilyen feltételek mellett.

Most inkább a kis kocsikat büntetik

A nagyobb, 150 kW-ot meghaladó teljesítménnyel bíró autóknál is lehetett spórolni a kampány előtti díjakhoz képest. Sőt, ez utóbbi kategóriában a kedvezmények nélkül számított, A0 bónusz besorolás mellett éves szinten is alacsonyabb díjakat mutat a Netrisk.hu adatsora. Egy évvel ezelőtt januárban egy ilyen nagy teljesítményű autóra átlagosan 85 698 forintért tudtak biztosítást kötni az autósok, idén az év elején több mint 2000 forintot lehetett spórolni, hiszen az átlagdíj 83 570 forint volt az alkuszcég adatai szerint.

A hazai utakon gyakori kis teljesítményű autók esetében ugyanakkor keményebben fogott a biztosítók ceruzája: éves szinten idén januárban 8,2 százalékkal magasabb, átlagosan 56 205 forinton lehetett A0 kategóriában biztosítást kötni ilyen gépjárművekre, s ennél is magasabb, közel 10 százalékos díjemelést kell elviselniük a B10 kategóriában lévő autósoknak – igaz, esetükben az éves díj az emelkedés után is alig haladja meg a 27 ezer forintot.

Díjemelkedésre felkészülni

Ugyanakkor dőreség lenne azt gondolni, hogy a díjak emelkedése nem folytatódik majd. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kgfb-indexe szerint – amit a meglévő szerződések állománydíjából számítanak – 2021 szeptemberében az átlagdíj 46 746 forint volt, ami 6,1 százalékkal volt magasabb a 2021. III. negyedévében mért 44 027 forintnál. Az átlagosnál jobban, 6,7 százalékkal növekedtek a budapesti kgfb-díjak, egy fővárosi autós átlagosan évi 65 570 forintért tudja biztosítani gépkocsiját.

A díjak további emelkedését jelzi előre, hogy a kgfb károkra fizetett kártérítések összege – a kárráfordítás – éves szinten a díjak emelkedésénél kétszer gyorsabban, 12 százalékkal emelkedett.

Az alkatrészárak és a szervizköltségek az idén a továbbra is magas infláció miatt tovább fognak emelkedni, ami ismét nyomást helyezhet a biztosítókra azért, hogy emeljék a kgfb-biztosítások árát. Ezt a hatást legfeljebb mérsékelni tudja az, hogy a benzinársapka múlt év decemberi kivezetését követően – az év végi családlátogatások után – vélhetően érdemben csökken majd az üzemanyag-felhasználás, azaz kevesebben indulnak majd útnak autójukkal, ami a káresemények csökkenésével jár majd.

Európában sokkal drágább a kgfb

Az emelkedés nem elkerülhető, hiszen az átlagos kgfb-díj ma sem haladja meg a 125 eurót. Márpedig Európában már hét évvel ezelőtt, 2016-ban 200 euró felett állt az átlagdíj mértéke, 2019-ben pedig a 300 eurót közelítette az Insurance Europe adatai szerint. A visegrádi országok közül messze nálunk a legkisebb a kgfb-díj, a teljes európai listán ugyan 2016-hoz képest már előrébb jöttünk, és Litvánia mellett immár Görögország, Románia és Törökország is mögöttünk van – de ez döntően annak tudható be, hogy 2019-től a kgfb-biztosítás díjában szerepel a 23 százalékos mértékű biztosítási adó összege. A kockázatok árát így továbbra is igen visszafogottan fizetjük mi, magyarok, miközben hajlamosak vagyunk magára a kgfb-re is egyfajta adóként tekinteni, és elborzadni annak összegétől. Holott ma már egy lökhárítókárt aligha lehet megúszni félmillió forint alatt.

(Borítókép: Getty Images)