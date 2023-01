Mégsem lesz rossz éve a vendéglátóiparnak?

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke bízik abban, hogy 2023 nem lesz rossz év a vendéglátás számára. A Trend FM-en arról is beszélt, hogy akinek sikerült talpon maradnia, annak a 2022-es év nagyon jól zárult, sőt az elmúlt év utolsó hónapja felülmúlta a várakozásokat.

Hozzátette: az örvendetes év végi forgalom önbizalmat és erőt adott az év első három hónapjára, a reménykeltő tavaszi és nyári eredmények realizálásáig. Ugyanakkor megjegyezte, hogy nem mindenkinek sikerült kitartania: 3800 üzlet végleg bezárt, és nyitásokkal összevetve is

3600-zal kevesebb üzlet működik a vendéglátásban, mint 2009-ben.

Az adásban elhangzott az is, hogy az elmúlt két év viharait még így is nagy számban átvészelték a vendéglátók, az üzletek mindössze 7 százaléka zárt be végleg. A szakember úgy véli, a magas minőséget produkáló egységekben a vendégek a megemelt árakat is hajlandók kifizetni.

A január első két hete pedig kifejezetten jól indult: sokkal több külföldi van Budapesten, mint ilyenkor szokásos, az üzletek többsége jó forgalmat bonyolít, és a szállodai foglaltság is jobban alakul a vártnál.

Ugyanakkor azok a helyek, amelyek tavaly fix áron kötöttek szerződést a gázra és az elektromosságra, most nem járnak jól. Kovács László bízik abban, hogy a gáz és az olaj tőzsdei ára előbb-utóbb visszaesik – számolt be a beszélgetésről a turizmus.com.