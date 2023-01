Ismét próbára tette ízlelőbimbóit az Index szerkesztősége: ezúttal bátor kollégáink a magyarok kedvelt étkei, a májkrémek világába nyertek betekintést. Tizenöt ízesített termékkel kentük meg bagettjeinket, azonnal mutatjuk is az eredményt.

Bevásárlásnál szinte minden magyar kosarába kerül valamilyen húskészítmény. Így például májkrém, amelynek az ízesített változatai mintegy tíz éve jelentek meg nagy számban a boltok polcain – mondta Bódi Krisztina, aki korábban egy húsipari vállalat marketingigazgatójaként dolgozott.

Az élelmiszermarketing-szakértő, a Magyar Marketing Szövetség Agrár és Élelmiszer-marketing tagozatának alelnöke hozzátette:

a májkrém egy őszinte termék, amiben máj, zsír, valamint só van, és az E-számoktól sem kell félni, amik segítenek az eltarthatóságban, ha mértékkel használják.

Lássuk, hogyan ízlik a kritika!

A termékek egy részét a boltok polcairól vettük le, a kóstoló hírén felbuzdulva egyes gyártók – úgymint a Gyulai, a Gallicoop, a Kaiser és Hamé – önszántukból rendelkezésünkre bocsátottak termékmintákat egyenesen a saját raktárukból. A gesztust egyébként nagyon köszönjük, azt azonban megjegyeznénk, hogy egy kis májkrémmel nem vagyunk ám „megkenhetők”.

Az idei év első terméktesztjén is látvány, illat, állag, valamint íz alapján 1–5-ig terjedő skálán öten értékeltünk 15 különböző ízesítésű készítményt, ahol csak lehetőség volt rá, címkék nélkül.

Üres hassal érkezett a kóstolócsapatunk, és már az első termék illatától megindult a nyálelválasztásunk, hiénaként vetettük rá magunkat a Lidlben kapható Dulano pork patéra, amelyben, mint az ábra is mutatja, valamilyen zöldfűszer dominált. Bár az áru megosztotta a kóstolókat, de nem okozott csalódást, az utolsó falatig elpusztítottuk – mondjuk, azt nem lehet tudni, hogy azért, mert mini méretűek voltak az adagok, vagy mert ennyire éhesek voltunk. Az állagot rendben találtuk, az illat azonban nem okozott maradéktalan örömet.

Különleges illata nincs, de a máj okés, ezt a picit zsákolhatjuk majd a fesztiválra.

Íz tekintetében is négyes osztályzatból volt a legtöbb, akadt ugyanakkor egy kettes is, és előfordult olyan kóstoló is, akinek az ízlelőbimbói ötöst súgtak.

Talán az első kóstolásnál tapasztalt pozitív élménynek tudható be, de ezt követően sokat kellett várni a következő „értékelhető” termékre. Másodjára szintén a Lidlben kapható Pikok füstölt ízű mozaikos nagyi pulykamájas került terítékre, ami összességében nem győzött meg minket.

Párizsiíze van, amit szeretek, de ezt a kutyának se adnám, inkább dobjuk ki

– hangzott el az egyik tesztelő szájából. Egy erősen közepesnek mondható májassal volt dolgunk, hiszen átlagosan 10-12 pontot szerzett.

Következett Orsi kolbásza, vagyis az Orsi kolbászfűszerezésű készítménye, ami szintén nem aratott közönségsikert:

Úristen, ebben mi van?! – olyan, mintha zöldségkrém lenne.

Illata volt, viszont nem tetszett a csapatnak, az állagot darabosnak ítéltük, mindezek ellenére legalább jól kenhető. Egyik kóstoló szerint abszolút mélyrepülés volt, de olyan komment is érkezett, hogy „Ülj le, egyes!”. Látványa, illata még kóstolásra késztető jegyeket hordozott magában, ám íze egy hármast tudott összeszedni, de egyest is begyűjtött a sok kettes mellé. Az összpontszámok pedig 7 és 13 között mozogtak.

A Spar tanyasi terméke volt a következő sorban, ami gyakorlatilag lemásolta az Orsi osztályzatait.

Zselés állag, esik szét, ragad, inkább nem is kínzom magam ezzel.

Hat kóstolónkból háromnál is megbukott az íze, az összpontszám pedig csak egy kollégánál ment 10 fölé (13), bár lehet, hogy neki is csak megcsúszott a keze.

Már vártunk egy jó termékre, ami megtöri a rossz trendet.

Fúúúúúúújjjjjjjjj, ez büdös, nem lehet, hogy romlott?

A Snack fehérboros készítmény kibontójának orrát erős illat csapta meg, amely a kóstolók szerencséjére gyorsan el is illant.

Ez nem macskaeledel, ugye? Az állaga nem annyira buli, az illat azonban nem annyira drámai. Látványra az egyik legszebb.

Bár az előző két kenetet verte, ugyanakkor ízre itt is repkedtek az egyesek, 9 és 12 között alakult az összpontszám.

A hatodik termék hozta el a várva várt áttörést. A medvehagymás ízesítésű Gyulainál éreztük azt először, hogy a májkrémek nem felejtettek el mindent. Már az illatánál éreztük, hogy végre valami jó történik velünk, szinte mindenki orra ötösre értékelte a kibocsátott illatanyagokat.

És az íze sem okozott csalódást, a tipikus „kérek még” érzése kerített minket hatalmába. végre kiérdemeltünk valami jót.

Dominál a hagyma, érezhető a máj, igazi fesztiválbarát étek. 16 és 18 közötti összpontszámot ért el ötünknél, míg egy kóstolónk 14-et adott rá – bár az ő tolla az egész teszt során halványan fogott.

Csípős élmény következett, legalábbis ezt vártuk volna a Kaiser chilis készítményétől. Míg az egyik kóstoló nem érezte a májat a csípősség miatt, más szerint a termék csak akart csípni. Bár nagyon rossznak nem bizonyult – volt, akinél 15-ös, míg másnál mindössze 7-es összpontszámot ért el –, de összességében egy 12-13-as átlagot hozott.

Ezt követően egy érdekes készítménnyel néztünk farkasszemet. A Gallicoop sült hagymás terméke nagyon jól nézett ki, az állaga, valamint az illata is elég rendben volt. Csak az a megmagyarázhatatlan fránya utóíz ne lett volna, amelynél röpködtek az egyesek.

Valami nagyon hagymást akartak, de nagyon félrement. Néha a kevesebb a több

– csak ennyit fűztünk az élményhez. Sőt, két kolléga annyira „átverve” érezte magát az első benyomás által, hogy nulla pontot adott az ízre.

Legközelebb a Hamé pokoli marhája jött velünk szembe, de hamar továbbengedtük. Már a látványa sem kapott hármasnál jobb jegyet, és a folytatás sem sikerült jobban. Nem tudtuk, hogy az íze milyen, de külsőre a rút kiskacsa hozzá képest szépség. Volt, akinek fel se tűnt, hogy extrán csípős terméket kóstol.

Ez tuti nem zöldségkrém? Esküszöm, olyan, mintha töltött paprikás májkrémet ennék, lecsókrémnek jobb lenne.

7 és 11 között alakult az összpontszám, szóval ezért sem mennénk vissza a boltba.

A Kaiser pizzás ízesítésű készítménye volt ízkavalkádunk következő állomása, ami a császári jelzőtől messze volt, egy erős közepes szintet hozott. Egyik kóstoló virsli illatát vélte felfedezni, de akadt olyan is, aki elsőre fellelte benne a pizzás jegyeket, a tipikus fűszereket. Volt, aki mindössze 7-es összpontszámmal jutalmazta a terméket, ám olyan is akadt, aki kétszer annyit adott, az átlag azonban 10-12 körül mozgott.

Nem sokat pihentünk, már a Gallicoop nagyi májasának füstölt ízű változata terült el ízlelőbimbóink pamlagán.

És ha már ott volt, nem is nagyon szerettük volna leöblíteni.

Eljutottunk ugyanis egy újabb olyan májashoz, ami egyöntetűen elnyerte tetszésünket. Verhetetlen! Volt, aki a maximális 20 ponttal jutalmazta az élményt, de 15 pontnál senkitől nem kapott kevesebbet. Köszönjük, nagyi!

Ezt követően babos zöldségpástétom jött a Hamé révén, ami ismét „leültetett” minket. Enyhén szólva nem nyerte el a tetszésünket.

Ha nem lenne muszáj, tuti, hogy nem kóstolnám meg, de a feladat, az feladat!

Már a látvány sem kapott hármasnál jobb jegyet, de az állagot és az illatot tekintve sem lett jobb a helyzet, hogy az ízt már ne is említsük.

Ha ebben van hús, akkor jól eldugták.

Volt, akinél mindössze 6 lett az összpontszám, de a legjobb szándékú kóstolónk is csak 11-est adott rá. Kakukktojásként valószínűleg a saját pályáján, egy vega teszten jobban mozgott volna.

A tizenharmadik a sorban az Orsi ízes uzsonnakrém volt, és nem a sorszám hozott neki balszerencsét, hanem aki legyártotta. Elég nagy kár volt érte. Gyakorlatilag minden értékelhetetlen volt. Több kolléga már a látványnál jelezte, hogy ő bizony meg sem kóstolná, ha nem tesztről lenne szó. Az íze négy kollégánál is elégtelenre vizsgázott, másik két kóstolónk is csak kegyelemkettest adott.

A fesztiváljaimat is többre értékelem annál, hogy ezt vigyem magammal. Ez az a májkrém, amely után garantáltan büdös marad az ember szája.

Az összpontszámait inkább le se írjuk.

Szintén egy Orsi termék következett, ezúttal egy igazi különlegesség: pirított diós libamáj paté. Bár látványra nem volt jobb az előzőnél, íze megosztotta a kollégákat. Akik felfedezték az édes jegyeket, azok áfonyának tudták be, véletlenül se diónak.

Ez büntetés, ezzel vallatni lehetne.

Volt, aki megbuktatta, ám 4-es ízértékelés is akadt, két kivétellel – igazodott a mezőny több tagjához. Közepes termék, amiért nem állnánk sorba még egyszer a pénztárnál. 8-as, 9-es, 10-es, 12-es, 13-as, valamint 14-es összpontszámot kapott.

Végül, de nem utolsósorban a Gyulai kolbászfűszeres kreálmánya került késélre, ami hozott egy átlagos szintet kóstolóink körében. Egy tízes összértékelés formálódott meg az egyik kolléga tolla által, míg a többieknél 12-13-as átlagot hozott.

Nem hazudtolja meg magát a magyar

Az Index májkrémbajnoki címét hajszállal

a Gallicoop füstölt ízű nagyi májasa nyerte

a Gyulai medvehagymás terméke előtt,

míg a bronzérmet a Dulano pork paté nyakába akasztottuk.

Összegzésként elmondható, hogy amennyiben először kóstoltunk volna májkrémeket, egy-két kivételtől eltekintve nem most szerettünk volna bele, és repetáért sem tolongtunk volna. A magyarok körében azonban továbbra is közkedvelt étel a májkrém. Tesztünkkel nem is célunk ettől eltántorítani honfitársainkat, ám bízunk benne, hogy némi segítséget tudtunk nyújtani a megfelelő készítmény kiválasztásához.

Ezeket érdemes tudni a májkrémekről

Érdemes megjegyezni, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal „könyvében” a májkrém olyan hőkezelt termékként szerepel, amelynek mikrobiológiai kockázata alacsony. A Nébih szerint az ebbe a termékkörbe tartozó készítmények három csoportba sorolhatók, a májtartalomtól függően:

Húskészítmény májtartalommal (1–24 százalék májtartalom),

Májas, májkrém, kenőmájas (25–34 százalék májtartalom),

Májpástétom (35 százalékos vagy afölötti májtartalom).

A magyarok nagy sertésfogyasztók, ezért a feldolgozott húskészítményeknél is ez dominálja a piacot, jól szerepelnek a szárnyasok, aki pedig igazán különlegesre vágyik, az kacsa- vagy libamájast választ. Mostanra külön kategóriája van a májasra hajazó zöldséges krémeknek, amelyeket nem csak vegetáriánusok keresnek. Otthon is készíthetünk májast, annak a tetején zsírréteg jelenik majd meg, illetve az állaga darabosabb lesz emulgeálószer híján – osztotta meg Bódi Krisztina.

A húsipar marketingköltségei korlátozottabbak, ezért meglepőnek tűnhet, de a feldolgozott húskészítményekből többet adnak el, mint például a legtöbb élelmiszer-kategóriából. Erőteljesen emelkedik a májkrémek forgalma, amelyek mostanra 4-5 százalékot hasítanak a kategórián belül.

A szakértő kitért arra is, hogy az infláció szele a húskészítményeket is megcsapta, drágultak az alapanyagok, de a kiskereskedelem marzsa is dob a fogyasztói áron.

A legnagyobb gyártók között van a Gyulai, a Pick, a Kasier, illetve a diszkontok is számtalan saját márkás terméket kínálnak. Mint ahogyan a kóstoló termékei is mutatják, a piacon többfajta kiszerelésben, csomagolástípusban érhetők el májkrémek: a bontatlan bélbe töltöttek hosszabb ideig eltarthatók, viszont a csemegepultban vásároltakat mielőbb fogyasszuk el. A szakértő szerint mivel a fogyasztók kevés információval rendelkeznek, ezért az ár az eligazodási pont, azonban javasolja, hogy vásárlás előtt a fogyasztók tájékozódjanak az összetevőkről.

Korábban az Index már több terméket is kóstolt, a térképünkre felkerültek már a csokimikulások, a szaloncukrok és a chipsek is.

