Megszületett a kormány legújabb intézkedése Dunaferr-ügyben

A Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg az a törvénymódosítás, amely szerint veszteséggel is működhet egy cég, ha ezzel meg lehet őrizni a vagyonát. A jogszabály ugyan nem nevesíti a Dunaferrt, de minden bizonnyal a dunaújvárosi gyár helyzete miatt készült el a módosító javaslat.

A 521/2022. (XII. 13.) korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól címet viselő rendelet a tavaly év végén bejelentett rendeletet egészíti ki.

„Ha az adós gazdasági tevékenységének folytatása az adós vagyona értékének megőrzése szempontjából feltételezhetően nagyobb előnnyel jár, mint a gazdasági tevékenységének befejezése, az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló az adós gazdasági tevékenységének felszámolás alatti tovább folytatását akkor is biztosíthatja, ha az adós gazdasági tevékenysége veszteséges” – olvasható a Magyar Közlönyben.

A rendelet a Dunaferr vasműre szabott felszámolási eljárásokat egészíti ki, ezért lehet azt feltételezni, hogy a fenti szabályokat szintén a dunaújvárosi gyár esetében lehet alkalmazni. A mostani jogszabály-módosítással a felszámolás alatt lévő cég jelen állás szerint április 13-ig működhet, írja a Portfolio.

A nagy múltú dunaújvárosi gyár az utóbbi években nehéz helyzetbe került, és a tulajdonosok jogvitái miatt már arra is volt példa, hogy egy zsoldoscsapat próbálta meg elfoglalni a létesítményt. A tavalyi évben aztán már a pénzügyi problémák is egyre sokasodtak, és egészen odáig vezettek, hogy ősszel már a vállalat felszámolását is megkezdték.

Orbán Viktor ennél zűrösebb üggyel még nem találkozott

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly év végén úgy fogalmazott, ennél zűrösebb ügyet még életében nem látott, de mindent megtesznek azért, hogy ami menthető, azt megmentsék.

A Dunaferr felszámolója most egy külföldi szakportál, az Argus Media szerint a Liberty Steellel kötött megállapodást. Ennek értelmében a brit vállalat három hónapig vállalta a gyár működtetését, és ehhez nemrég létrehoztak egy helyi leányvállalatot is Liberty Central Europe néven.

