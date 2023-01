Elérte Nógrád megyét a gyógyszerhiány

Csaknem 1500 gyógyszerkészítmény nem elérhető a hazai gyógyszertárakban, amit a beszerzők a háború okozta leállásokkal és a csomagolóanyag-hiánnyal indokolnak – tudta meg a Magyar Nemzet.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója a Mandinernek úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években minden gyógyszerhiányt sikeresen kezeltek, a betegek így hozzá tudtak jutni a szükséges gyógyszereikhez, legrosszabb esetben azok helyettesítő termékeihez. Szentiványi Mátyás szavai szerint az antibiotikumok piacán a legnagyobb a kiesés, de az inzulinkészítményeknél is tapasztalható a kínálat csökkenése.

Kevesebb antibiotikumot gyártottak

Mivel Nógrádban is tapasztaltak készletkiesést, a Nógrád vármegyei hírportál megkereste a Magyar Gyógyszerészi Kamara szervezetének térségi elnökét, hogy megtudják, mi áll ennek a hátterében. Ádám György arról tájékoztatta a lapot, hogy világszinten tapasztalható problémáról van szó, ugyanis a gyártók visszafogták termelésüket a koronavírus-korlátozások alatt, ugyanis a maszkhasználat és az izolációk miatt kevesebb fertőzéses eredetű megbetegedés volt. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden betegség esetében a nógrádi patikákban rendelkezésre állnak megfelelő helyettesítő termékek.

Hazánkban több gyógyszergyár is működik, ebből adódóan orvosolható a kiesés

– hangsúlyozta. Hozzátette: ugyan meglepő lehet a betegeknek, hogy sokszor kell azt hallaniuk, hogy csak pár hét múlva kapnak az adott gyógyszerből, de még a vény nélküli termékek esetében is tudnak helyben más készítményt ajánlani.

Nincs ok az aggodalomra, minden kezelhető betegségre találnak orvosságot a megyeiek

– hangsúlyozta a lapnak a kamara megyei elnöke. Mint mondta, tapasztalatai szerint a fennakadások ellenére megértőek a többségében a jól bevált, ismert gyógyszerekhez ragaszkodó magyarok.

Inzulininjekcióból is volt kiesés

A Nool értesülése szerint a helyi patikákban is fokozott volt a kereslet az iránt a bizonyos, 2-es típusú cukorbetegség kezelésére használt szer iránt, amit sokan fogyókúrás céllal adtak be maguknak, ami bizonyos helyeken készlethiányt okozott.

Mint ismert, bő egy hete az RTL számolt be arról, hogy egy férfi nem tudta megvenni nagymamája inzulininjekcióját, mert az több patikában sem volt elérhető. Kiderült, hogy a közösségi médiában elterjedt információk miatt többen súlycsökkentésre használták a készítményt, miközben nem voltak diabéteszesek. Ahogy mi is beszámoltunk róla, a gyártó elismerte az ellátási nehézségeket, a cukorbetegek ellátása érdekében növelték a gyártási kapacitást. Az injekciónak egyébként több helyettesítő készítménye is van, melyek – az RTL-nek nyilatkozó háziorvos szerint – ugyanolyan hatásosak, ugyanakkor csak szigorú szabályok mellett lehet kiadni azokat.