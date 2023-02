Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett

Hamarosan bejelentés! Hajrá, Dunaferr! – olvasható a Facebookon, ahová a kormányfő egy közös képet töltött fel Mészáros Lajossal, a térség országgyűlési képviselőjével. Orbán Viktor miniszterelnök tavaly év végén, a december 21-i Kormányinfón úgy fogalmazott: ennél zűrösebb ügyet még életében nem látott, de mindent megtesznek azért, hogy ami menthető, azt megmentsék.

Mentőövet kapott a Dunaferr

A nagy múltú dunaújvárosi gyár az utóbbi években nehéz helyzetbe került, és a tulajdonosok jogvitái miatt már arra is volt példa, hogy egy zsoldoscsapat próbálta meg elfoglalni a létesítményt. Tavaly aztán már a pénzügyi problémák is egyre sokasodtak, és egészen odáig vezettek, hogy ősszel már avállalat felszámolását is megkezdték. A kormány nem sokkal később aláírt egy rendeletet, és közölték, hogy a felszámolás helyett megpróbálják értékesíteni a vállalatot.

Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere tavaly decemberben válságtanácskozást tartott, ezen a Dunaferr helyzetéről egyeztetett a meghívottakkal. Akkor azt írták, a kormány segítsége nélkül napokon belül végképp leáll a Dunai Vasmű kohója. Korábban azt is megírtuk: a Dunaferr négyezer embert foglalkoztat, a leányvállalatoknál pedig további 1500 ember dolgozik.

Január 31-én, kedden a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg az a törvénymódosítás, amely szerint veszteséggel is működhet egy cég, ha ezzel meg lehet őrizni a vagyonát. A jogszabály ugyan nem nevesíti a Dunaferrt, de minden bizonnyal a dunaújvárosi gyár helyzete miatt készült el a módosító javaslat. A 521/2022. (XII. 13.) korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól címet viselő rendelet a tavaly év végén bejelentett rendeletet egészíti ki.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. április 6-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)