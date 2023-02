Nagy fordulat történt a benzinársapka kivezetése után

A magas üzemanyagárak miatt az autósok közel fele jobban megfontolja, hogy autóba üljön, vagy inkább más módon közlekedjen. A megkérdezettek ötöde gyakrabban használja a tömegközlekedést, mint korábban, ez különösen igaz a budapesti és fiatalabb autósokra. Kerékpárra vagy robogóra már levesebben váltanak spórolás céljából.

Az Index megbízásából készített online felmérés szintén hasonló eredményt hozott, a KutatóCentrum beszámolója szerint a magyarok harmada kevesebbet autózik december óta.

A tankolási szokások is megváltoztak, minden negyedik autós tudatosan keresi az olcsóbb benzinkutakat, különösen igaz ez a Budapesten vagy Pest megyében élő autósokra. A magyar sofőrök hat százaléka vallott arról, hogy átjár valamelyik szomszédos országba tankolni, ahol olcsóbban lehet most üzemanyaghoz jutni. A Portfolio szerint a többség úgy vélekedik, hogy az üzemanyagárak tovább növekednek a következő hónapokban a magyar kutakon – és mások is hasonló véleménnyel vannak erről.

További drágulás várható a kutakon

Mint korábban megírtuk, az év második felében jókora áremelkedésre számítanak a szakértők az üzemanyagpiacon. Amennyiben a világpiaci folyamatok a várakozások szerint alakulnak, a magyar töltőállomásokon megjelenhet a 800 forint fölötti literenkénti árazás mind a benzin, mind a dízel esetén.

A gazdasági prognózisok szerint Kína 2023 második felére újra kinyithat a most berobbant Covid-járvány lecsengése után, ekkor pedig felszippanthatja a nyersanyag-kapacitásokat. Az ázsiai ország kőolajból napi 11-12 millió hordót szerezhet be, ez a kereslet pedig alaposan felhajthatja az árakat – az olaj ára ez esetben akár a 100 dollárt is meghaladhatja.

„A nyersanyag oldalán mutatkozó kockázat miatt számolni kell azzal, hogy középtávon Magyarországon is nagyságrendekkel drágulhat a tankolás” – nyilatkozta korábban Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

Az üzemanyagárakat az árfolyamoldal, főleg a dolláré, is befolyásolja. Az Erste Bank elemzője ezzel összefüggésben megjegyezte, ezen a területen nagy bizonytalanságokat nem lát.

„A kormányzat és a jegybank minden eszközzel védi a forintot attól, hogy a 400-as küszöb fölé menjen az euróval szemben. Jó hír, hogy az amerikai infláció lassul. Az viszont tény, hogy az üzemanyagárak szempontjából a magyar autósok nagymértékben Peking kezében vannak” – mondta a VG-nek Pletser Tamás.

