Csúcsra járatják a manipulációt a webáruházak

Továbbra is az orrunknál fogva vezetnek a webshopok minket: gyors döntésre ösztönöznek, félreérthetően fogalmaznak, információkat rejtenek el előlünk, miközben arra is van példa, hogy árkedvezménynek állítanak be árengedményeket. Az Európai Bizottság komolyabb fellépést ígér.