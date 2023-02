Újabb leépítés a technológiai szektorban, több ezer alkalmazottat küld el a PayPal

A PayPal mintegy kétezer munkahelyet szüntet meg a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt, ez a dolgozók 7 százalékát jelenti. A vállalat úgy fogalmazott, a döntést a „kihívásokkal teli makrogazdasági környezet” miatt volt kénytelen meghozni.

A gazdasági válság és az infláció miatt már több technológiai vállalatnak kellett hasonló döntést hoznia a közelmúltban. A Google, az Amazon, a Meta (Facebook) és a Microsoft technológiai óriások is megszorításokat jelentettek be a lassuló keresletre és a romló világgazdasági kilátásokra hivatkozva.

Emellett a Snap – a Snapchat közösségi médiaplatform anyavállalata – is arra figyelmeztetett, hogy a március végéig tartó három hónap bevétele akár 10 százalékkal is csökkenhet. A bejelentést követően a Snap részvényei a New York-i tőzsdén közel 15 százalékot estek.

A múlt héten a svéd Spotify zenei streaming óriásvállalat közölte, hogy mintegy 10 000 alkalmazottjának 6 százalékát leépíti.

A technológiai ipar lassulásának másik jele, hogy az amerikai Advanced Micro Devices (AMD) számítógépes chipgyártó kedden 98 százalékos nettó nyereségcsökkenésről számolt be a 2022-es év utolsó három hónapjára vonatkozóan.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)