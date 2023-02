Erre még az elemzők sem számítottak: rekordnyereséget jelentett be a Shell

Még az elemzők által várt nyereségnél is magasabb összeget könyvelhetett el a Shell holland–brit olajvállalat a 2022-es évre vonatkozóan, ami annak köszönhető, hogy Oroszország ukrajnai inváziója miatt az országok lemondtak az orosz üzemanyagimportról.

A Shell holland–angol multinacionális olajvállalat 39,9 milliárd dolláros éves nyereséget jelentett be csütörtökön, ami duplája a tavalyinak, és messze meghaladja a korábbi, 2008-as 31 milliárd dolláros rekordot. A londoni tőzsdén jegyzett vállalat 2022 utolsó negyedévében is rekordszintű, 9,8 milliárd dolláros nyereséget jelentett – számolt be a Sky News.

A nyereség – amely még az elemzők által várt 38,17 milliárd dollárnál is magasabb volt – az olaj- és gázárak emelkedésének köszönhető, ugyanis Oroszország ukrajnai inváziója miatt az országok lemondtak az orosz üzemanyagimportról.

A negyedik negyedévben és az egész évben elért eredményeink bizonyítják a Shell sokrétű portfóliójának erejét, valamint azt, hogy egy változékony világban is képesek vagyunk létfontosságú energiát biztosítani ügyfeleinknek

– mondta Wael Sawan, a Shell vezérigazgatója.

Októberben 9,5 milliárd dolláros működési nyereségről számolt be a harmadik negyedévről, ami alacsonyabb, mint az előző három hónapban, de még mindig több mint kétszerese a 2021-es év azonos időszakának.

A második negyedévre 11,5 milliárd dolláros rekordnyereséget jelentettek be, ami több mint kétszerese a 2021-es 5,5 milliárd dolláros eredménynek. Az első negyedévben szintén rekordösszegű, 9,1 milliárd dolláros üzemi nyereséget értek el.