Nagy visszatérők és új belépők a turizmus 50 legbefolyásosabb szereplője között

Három év után újra a Budapest Congress Centerben (BCC) rendezte meg február 1-jén a Turizmus Kft. a Turizmus Évadnyitó Gálát, amely idén 30. jubileumát ünnepelte. Itt mutatták be a szakma TOP 50-es kiadványát is, amelyben a nagy visszatérők mellett új szereplők is feltűntek, most először például Orbán Ráhel és Tiborcz István egyszerre került be a kötetbe.