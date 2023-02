Intelligens mérőórákat kényszerítettek kiszolgáltatott brit emberekre

A The Times oknyomozó cikke szerint a British Gas által megbízott cég ügynökei erőszakos fellépéssel akarták elérni szegény sorsú és kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknél, köztük fogyatékkal élőknél is, hogy rendezzék adósságukat az intelligens mérőórák beszerelése után. A pórul járt emberek közül a legtöbben azt sem tudták, mit rendeltek meg, ugyanis szándékosan félrevezethették őket.

A legnagyobb brit energiaszolgáltató, a Centrica még az előző év végén olyan programot indított, melynek az volt a célja, hogy takarékosságra ösztönözze a lakosságot az energia felhasználását illetően. A szándék egyértelmű volt: egyensúlyt akartak teremteni a hálózatban akkor, amikor a kínálat nagyon szűkös. A Bloomberg információi szerint a Centricához tartozó British Gas első körben több mint 100 ezer háztartást célzott meg az intelligens mérőórákkal, arra kérve a fogyasztókat, hogy próbálják meg nagyjából 30 százalékkal csökkenteni áramfogyasztásukat a csúcsidőszakban.

A vállalat akkori közleményében jelezte, hogy akik hajlandók erre, akár 100 fontot is lefaraghatnak rezsiszámlájukból. Már akkor felhívták a figyelmet arra, hogy az ügyfelek bármikor kiléphetnek a British Gas Peak Save kísérletéből, amely márciusig tart. A Centrica arra számított, hogy a terv túlmutat a 2022-2023-as fűtési szezonon.

Ez a lakossági villamosenergia-kereslet kezelését segítő megközelítés az elkövetkező években valószínűleg a piac egyik fő jellemzőjévé válik

– mondta akkor Chris O'Shea, a Centrica vezérigazgatója.

Kiszolgáltatott, fogyatékkal élő embereket is átverhettek

A brit energiaszabályozó hatóság, az Ofgem azonban most jelezte: számos beérkezett panasz miatt azonnali vizsgálatot indít a British Gas ellen. A The Times újságírói ugyanis kiderítették, hogy a British Gas által megbízott cég, az Arvato Financial Solutions ügynökei erőszakos módon léptek fel kiszolgáltatott, szegény sorsú emberek, köztük fogyatékkal élők ellen az otthonukban, hogy azok azonnal rendezzék az adósságukat. Ezeknek az embereknek a lakásában ugyanis korábban intelligens mérőórákat szereltek fel, kihasználva a jóhiszeműségüket. Tették mindezt úgy, hogy előrefizetést kértek a beszerelők. A megrendelők azt hitték jól járnak, sokat tudnak majd spórolni, ehelyett nagy bajba kerültek. Jöttek a behajtók.

„Ezek rendkívül súlyos állítások a The Timestól. Azonnali vizsgálatot indítunk a British Gas ügyében, és ha beigazolódnak a vádak, nem fogunk habozni a határozott lépések megtételével” – idézi a Sky News az Ofgem szóvivőjét.

A hatóság hozzátette: elfogadhatatlan, hogy bármely cég kényszertelepítést hajtson végre a számláik kifizetésével küzdő, kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek háztartásában, mielőtt az összes többi lehetőséget kimerítették volna, anélkül, hogy alapos ellenőrzéseket végeznének annak biztosítására, hogy ez biztonságos és megvalósítható-e.

Az energiaválság nem mentség az elfogadhatatlan magatartásra egyetlen vásárlóval szemben sem, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévőkkel

– áll az Ofgem közleményében.

Kivizsgálást ígértek

A Centrica, a British Gas tulajdonosa közölte, hogy minden garanciális tevékenységet felfüggesztettek, és jelezte azt is, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók védelme „abszolút prioritás” számukra. Ígéretet tettek arra, hogy alapos vizsgálatot kezdeményeznek az ügyben.

A The Times arról számolt be, hogy a British Gas átvert ügyfelei között volt egy 50 év körüli nő is, aki súlyos, bipoláris zavarban szenved, valamint egy anya, akinek a lánya rokkant, és csak elektromos kerekesszékkel tud közlekedni. A lap titkos nyomozása után azt is állította, hogy az Arvato Financial Solutions alkalmazottjait

bónuszokkal ösztönözték az előfizetéses mérőórák felszerelésére.

Grant Shapps üzleti, energiaügyi és ipari stratégiáért felelős államtitkár azt nyilatkozta, hogy megdöbbent a jelentést, valamint a cikket olvasva, és arra kérte az energia- és klímaügyi minisztert, Graham Stuartot, hogy minél előbb vegye fel a kapcsolatot a megvádolt vállalattal. A Centrica vezérigazgatója, Chris O'Shea elmondta: az érintett cég, az Arvato Financial Solutions cselekedete elfogadhatatlan, majd hozzátette, hogy azonnali hatállyal felfüggesztették a jogosítványi tevékenységüket.

Az Ofgem közleményében kiemelte, hogy a beszállítók nem kényszeríthetnek rá előfizetéses mérőt a „nagyon kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre”, ha nem akarnak ilyet, és nem végezhető el a beszerelés azokban a háztartásokban, ahol „olyan emberek laknak, akiknek ez az élmény nagyon traumatikus lenne”.