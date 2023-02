Bejelentést tett a BMW, a debreceni üzem is szóba került

A BMW 800 millió eurót fektet be elektromos járművek gyártásába Mexikóban, jelentette be a német autógyártó.

A BMW Group 2030 végére több mint 50 százalékban tisztán elektromos hajtású járműveket kíván értékesíteni, és ennek érdekében komoly befektetéseket eszközöl a nemzetközi gyártási hálózatának bővítésébe. A mostani döntés értelmében a mexikói San Luis Potosíban működő üzem a jövőben tisztán elektromos meghajtású Neue Klasse modelleket fog gyártani.

„Az első Neue Klasse modellek 2025-ben a debreceni üzemben futnak majd le a gyártósorról, amelyek gyártásába később a müncheni főüzem is becsatlakozik. A Neue Klasse San Luis Potosí üzembe történő integrálásával 2027-től további volumennövekedés várható” – közölte Milan Nedeljkovic, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja.

A működését 2019-ben megkezdő mexikói üzemben jelenleg mintegy 3000 alkalmazott dolgozik a BMW 3-as sorozat, a BMW 2-es Coupé és az új BMW M2 modellek előállításán - tájékoztatott a BMW.

A BMW debreceni üzeme gőzerővel épül, a vállalat január közepén azt mondta az Indexnek, hogy míg a központi épület szerepét betöltő kommunikációs központ kivitelezése a szerkezetépítésnél jár, addig a képzési központnál már a beltéri munkák is elkezdődtek.

Időközben eldőlt, azzal, hogy az autógyár mellett akkumulátor-összeszerelő üzemet is létrehoz Debrecenben a BMW, a beruházás összértéke nem 400, hanem 800 milliárd forint lesz. Arra is szerettünk volna választ kapni a vállalattól, hogy a mostani inflációs környezetben továbbra is reális-e ez a költségkalkuláció, illetve mikorra várható jelenlegi tudásuk szerint az átadás, erre azonban kitérő választ kaptunk.

Szíves megértését kérjük, de a témában nem szeretnénk spekulációkba bocsátkozni. A termelés 2025-ben indul, a próbagyártás jövőre kezdődik. A BMW Group Gyár Debrecen saját képzési központtal rendelkezik majd, ahol a helyi oktatási partnerekkel együttműködésben 2023 őszén elindul a duális képzés, 100 tanuló bevonásával

– közölték lapunkkal.