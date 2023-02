Felmentette a bíróság Elon Muskot

A befektetők azért perelték be Muskot, a Teslát és a vállalat igazgatótanácsát, mert érveik szerint a kijelentések pusztító pénzügyi következményekkel jártak számukra. Az elmúlt három hétben San Franciscóban zajló szövetségi polgári perben azonban a Tesla és Musk ügyvédei azzal érveltek, hogy Musk van olyan sikeres üzletember, hogy könnyen megszerezhette volna a Tesla magánkézbe vételéhez szükséges eszközöket − írta meg a The New York Times.

Az ügy középpontjában Musk két Twitter-bejegyzése állt. 2018. augusztus 7-én azt írta a Twitteren: „Fontolgatom, hogy 420 dollárért megveszem a Teslát. A finanszírozás biztosított”. Majd ezt írta: „A befektetői támogatás megerősítve. Az egyetlen ok, a döntés már csak a részvényesek szavazataitól függ”. A Tesla részvényeinek árfolyama a posztok után megugrott, majd zuhanni kezdett, miután a terv kevesebb mint három hét alatt elbukott.

Az ügyben eljáró szövetségi bíró, Edward M. Chen már korábban úgy döntött, hogy Musk kijelentései valótlanok voltak, és gondatlanság volt közzétenni őket.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Az esküdtek körülbelül egy órán át tanácskoztak, és megállapították, hogy nem Musk kijelentései okozták a befektetők veszteségeit.

− kommentálta az ítéletet Adam C. Pritchard, a Michigani Egyetem jogászprofesszora.

Ha veszítettek volna, Musknak és a Teslának több milliárd dollár kártérítést kellett volna fizetnie a befektetőknek. A felperesek ügyvédje, Nicholas Porritt e-mailben azt írta: „Csalódottak vagyunk az ítélet miatt, és fontolgatjuk a további jogi lépéseket”.

Az ítélethirdetés után három esküdt válaszolt a felperesek ügyvédeinek kérdéseire. Az egyik esküdt azt mondta, hogy az ügyvédek érveit nehéz volt követni, és néha összefüggéstelennek tűnt, amit mondtak.

− mondta.

Jogi szakértők szerint a legtöbb vezető és vállalat megállapodott volna a perben a befektetőkkel, Musk azonban gyakorta szívesen vesz részt a tárgyalásokon.

(Borítókép: Elon Musk 2022. május 2-án. Fotó: ANGELA WEISS / AFP)