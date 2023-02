Nemsokára jön az emelt pedagógusbér, sokak alapbére a szakmunkásokét sem éri el

10 százalékos emelést kaptak a pedagógusok, de még így is jóval a garantált bérminimum alatt keres a többségük.

A napokban utalják a pedagógusoknak az átlagosan 10 százalékkal megemelt fizetésüket, ami a harmadik ilyen mértékű béremelés 2020 óta. A Belügyminisztérium korábban azt közölte: ha Magyarország megkapja az uniós forrásokat, a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű pedagógusbér-emelés következhet.

A 10 százalékos béremelésnek megfelelő emelés mellett arról is döntés született, hogy a garantált bérminimum 296 400 forintra nő, ami egyébként egy 14 százalékos béremelést jelent. A garantált bérminimum emelése azt is jelenthetné, hogy a pedagógusok bére is nő, hiszen szükséges a szakképzettség a munkavállaláshoz, csakhogy a pedagógusbérek alapja a 2014-es minimálbér szintje.

Fizetések megoszlása

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás erről azt mondta a Népszavának, hogy egy pályakezdő tanár esetében a bérkiegészítés a 100 ezer forintot is meghaladja. Ez azt jelenti, hogy 100 ezer forinttal van lemaradva a fizetése a garantált bérminimumhoz képest.

A szakmai ágazati pótlékkal együtt egy pedagógus minimális bére idén januártól bruttó 391 ezer forintra emelkedett, ami nettóban körülbelül 260 ezer forintot jelent, néhány tízezer forinttal többet, mint a pótlékemelés előtt.

Ugyanakkor a tanároknak jó ideig be kell érniük a minimum 260 ezer forintos fizetéssel: Pedagógus I. besorolással, egyetemi diplomával 18 évet kell ledolgozniuk ahhoz, hogy a bértábla alapján kicsivel magasabb fizetési kategóriába kerülhessenek, a legmagasabb fizetési kategóriát pedig 42 év után érhetik el.

Ez pedig azt is jelenti, hogy egy 15 éve pályán lévő, Pedagógus I. besorolású tanár még mindig ugyanannyit keres, mint egy pályakezdő gyakornok.

Ha a gyakornokok a sikeres minősítő vizsga után Pedagógus I. besorolást kapnak, akkor sem lesz magasabb a fizetésük, csupán ugyanazért a fizetésért többet kell dolgozniuk, 20-ról akár 26 órára is felemelhetik a heti óraszámukat.

Garantált bérminimum és a pedagógusbérek alakulása

A Portfolio nemrég összeszedte, hogyan változott a pedagógusbérek és a garantált bérminimum aránya az elmúlt időszakban: ebből kiderült, hogy minden évben érdemben emelték a minimálbért és a garantált bérminimumot, így egyre inkább leszakadt a pedagógusok bére – írja a lap.

Azonban a törvény nem engedi, hogy szakmunkás kevesebbet kapjon, mint egy diplomás, így sok esetben a szakmunkások bérének szintjére egészítik ki a pedagógusok fizetését.

2019-ben a főiskolai diplomával (BA/BSc) rendelkező, pályakezdő pedagógusok illetménye alacsonyabbá vált, mint a garantált bérminimum szintje. Nekik minden évben a folyamatosan emelkedő garantált bérminimumra egészítik ki a fizetésüket.

2020 óta a mesterdiplomával (MA/MSc) rendelkező, pályakezdő pedagógusok fizetése is ezzel az összeggel kerül korrigálásra. Ekkor a pedagógusok bére nem emelkedett, a minimálbér és a garantált bérminimum viszont 8-8 százalékkal nőtt.

2021-ben már a 3–5 év szakmai tapasztalattal rendelkező, a 2 év gyakornoki idejüket teljesítő, majd sikeres minősítő vizsgát tett pedagógusok (Ped I) fizetését is beérte a garantált bérminimum.

2022-ben a 14 éves tapasztalattal rendelkező tanárok alapbére csökkent a szakmunkás-minimálbér szintjére.

2023 januárja óta pedig a 24–26 év tapasztalattal rendelkező tanárok alapbére is a szakmunkás-minimálbér alá süllyedt, miután a bérminimum idén 14 százalékkal nőtt.

Emellett érdekes még, hogy középfokú végzettséggel ugyanannyit keres a kezdő, mint a 40 éves tapasztalattal rendelkező pedagógus.

Tiltakozások

Többek között emiatt is kezdtek tiltakozásba a tanárok. Egy éve volt az a kétórás figyelmeztető sztrájk, ami után több nagyszabású tiltakozás is kezdetét vette.

A két nagy pedagógus-szakszervezet 2022-ben összesen hét központi sztrájknapot hirdetett meg, de a tanárok emellett számos más akcióval, polgári engedetlenséggel, tüntetésekkel, demonstrációkkal adtak hangot a nemtetszésüknek. 2021 októberében a szakszervezetek sztrájkbizottságot hoztak létre, amin keresztül egy legalább 45 százalékos béremelést szeretnének kiharcolni.

Idén január elején tudásmenet indult az oktatásért, majd még ebben a hónapban gördülő munkabeszüntetésbe kezdtek a pedagógusok. A polgári engedetlenségi akciókban részt vevő pedagógusokat a tanévkezdés után több helyen is elbocsátották az intézményeik vezetői.

A kormány idén megjelent rendelete átírta a pedagógusok elbocsátásának szabályait. A munkáltatónak ezentúl nem 15 napja lesz kirúgni a szerinte kötelezettségét szándékosan vagy jelentős mértékben megszegő pedagógust, hanem az adott tanév augusztus 1. napjáig bármikor gyakorolhatja a rendkívüli felmentés jogát.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete korábban cinikusnak és embertelennek minősítette a módosítást.

(Borítókép: Marijan Murat / picture alliance / Getty Images)