Nem is gondolná, hogy ezekben a finomságokban is van rovarfehérje

Az Európai Bizottság döntése értelmében a házi tücsökkel már négy olyan rovarfajta van, amely a kereskedelmi forgalomban élelmiszerként és élelmiszer-összetevőként jelenhet meg az Európai Unióban. Válaszul Nagy István agrárminiszter február 1-jén, szerdán jelentette be, hogy módosítják az élelmiszerek jelölési rendeletét. Így a rovarfehérjéket tartalmazó termékek jól megkülönböztethetők és elkülöníthetők lesznek a boltok polcain.

A mindennapi életünk során rengeteg édességben, csokiban, húskészítményben, gyümölcskészítményben ott vannak a rovareredetű összetevők. A Pénzcentrum összeszedte, melyek ezek, és milyen termékekben fogyasztjuk őket nap mint nap. A lap megjegyezte:

rengeteg előnye is lehet az ízeltlábúak fogyasztásának.

Többek között az ehető rovarfajok a megtermelt fehérjéhez mérten más állatfajokkal összehasonlítva sokkal kisebb mértékű ökológiai lábnyomot hagynak maguk után. Természetesen azonban nemcsak jótékony hatásai, hanem veszélyei is lehetnek a rovarfogyasztásnak.

A rovarok ugyanis patogén mikrobákkal, toxikus anyagokkal szennyezettek lehetnek, bizonyos részeik nem emészthetők, és az allergiás reakciók kialakulása sem zárható ki.

Ezekben az élelmiszerekben tűnnek fel

Számos olyan élelmiszer van a boltok polcain, amelynek adaléka rovarból kivont anyag vagy rovarváladék. Ilyenek például a kármin és a sellak. A kármin vagy kárminsav E120 kód alatt található meg a csomagolásokon, míg a sellak az E904-es kód alatt. A kárminokat és a kárminsavat a kosnilból állítják elő, amely a bíbortetű nőnemű példányainak szárított testéből áll.

A kárminsavat színezésre használják, főként a vörös, sötétvörös árnyalatok elérése érdekében. Megtalálható cukorkákban, desszertekben, gyümölcskocsonyákban, húskészítményekben, italokban, joghurtokban. A sellak pedig egyfajta állati eredetű gyanta, amit kozmetikai termékekhez, padló- és bútorfényező szerekhez, gyógyszerekhez és élelmiszerekhez adnak hozzá, hogy a felületük fényes legyen.

A kármin előfordulása

Gyakran a kármin adja a bevonatos cukorkák, drazsék közül a pirosak színét, így megtalálható többek között az M&M’s drazsékban, a franciadrazséban, a dunakavicsban. Édességekben szintén találkozhatunk az E120 adalékkal színezőanyagként, lehet a rózsaszín bevonatú fánkokban vagy mignonokban, a marcipán tortadíszekben, gyümölcsös töltött csokikban, mint például a Tibi, Vadász. Emellett még péksüteményben és baconízesítésű kekszben (Tuc) is felhasználják.

Ennél is érdekesebb, hogy húskészítménybe is kerül kárminsav. Ott van rengeteg löncshúsban, felvágottban, párizsiban (Pick Harmónia, Pápai Sliced Bologna Sausage, Finonimo, eFeF), virsliben (Kaiser Frankfurter Party, PICK Pickolino, Finonimo), májkrémben (Kaiser, Finonimo), debreceni és lecsókolbászban (Hetvenhetes, Kaiser) és füstölt parasztkolbászban is (pl. Gyarmati). Sőt, kerülhet kármin a piros halikrákba vagy rákízesítésű halrúdba is.

Sellak előfordulása

Csomagolt édességekben, gyümölcsökön, kekszekben, ostyákban, gabonapelyhekben, drazsékban is megjelenik az E904.

Márkák szerint megtalálható a Perle d’Or Belgian Seashells belga csokoládépralinénál, a Dr Gerard csokiba mártott keksznél, a Kalifa Granada csokiba mártott termékeinél, a Harry Potter Bertie Bott’s Beans ízesítettcukorka-válogatásnál, a Kometa Malabo gyümölcskosárnál, a Rollo és Goodwill Decor Collection gabonagolyóknál, a Szerencsi Paleobon tökmaggal dúsított eritrtites étcsokoládénál vagy éppen a Nobilis csokoládés aszalt gyümölcsös termékeinél.